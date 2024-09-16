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İslam Memiş 'Çok kritik' diyerek açıkladı! 16-22 Eylül 2024 bu hafta altın fiyatları...

Ünlü Ekonomist İslam Memiş, 16 Eylül 2024 tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, altın fiyatları ve birçok parite için önemli haftalık uyarılarda bulundu. Bu haftanın yatırımcılar için kritik bir dönem olduğuna dikkat çeken Memiş, altın ve gümüşün geleceği hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş’in bu uyarıları, yatırımcılar tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 20:04 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 20:04
İslam Memiş ’Çok kritik’ diyerek açıkladı! 16-22 Eylül 2024 bu hafta altın fiyatları...

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Finans dünyasının yakından takip ettiği uzman isim İslam Memiş, 16 Eylül 2024'te sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, altın ve gümüş piyasalarındaki kritik gelişmelere dair önemli uyarılarda bulundu. Haftanın yatırım açısından önemli bir dönemeçte olduğunu belirten Memiş, altın ve gümüş fiyatlarının seyrine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu ve yatırımcılara yönelik stratejik öneriler sundu. İşte uzman ismin açıklamlarından derlemeler...

BU HAFTA KRİTİK

Bu hafta para piyasalarında oldukça yoğun bir haftayı geride bırakacağız. Bu hafta çok dalgalı bir seyirde bir piyasa bizi bekliyor. Çok ciddi bir şekilde piyasaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Tam 18 Merkez Bankasının faiz kararı açıklanacak. En önemlileri Amerika Merkez Bankası (FED), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Çin Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası.

Ve bununla birlikte toplamda 18 Merkez Bankası'nın faiz kararlarını açıklayacağı bir hafta. Dolu dolu, çok yoğun, çok sert dalgalanmaların oluştuğu bir haftada olacağız. Para piyasalarındaki enstrümanlara tek tek bakacağız ve nelere dikkat etmemiz lazım, bu soruların cevabını vermeye çalışacağım.

📉 BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİ

9.654 puan seviyesinde şu anda yatay bir şekilde haftaya başladı. Karışık bir seyir aslında. Düşüş devam edecek mi, yükseliş devam edecek mi? Bu taraftaki kararsızlık halen devam ediyor. Haftanın özünde yine 9.450 - 9.850 puan aralığını kısa vadede takip ediyor olacağım. 9.850 puan seviyesinin üzerindeki kapanışlar, 10.000 puan seviyesinin test edilmesine tekrar neden olabilir. Ama şu anda piyasaları bekleyen Merkez Bankalarının faiz kararını bekleyen bir borsa var karşımızda. Yine yatay bir süreçte haftayı tamamlayacağımızı tahmin ediyorum.

💰 DOLAR KURU

33,97 TL seviyesinde yükseliş isteğiyle haftaya başladı. Buradaki bant aralığında bir bozulma yok. Aşağıda 33,80 TL seviyesi var, yukarıda 34,20 TL seviyesi var. Yine baskılanma süreci devam ettiği için dolar tarafındaki düşüşleri alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim

💶 EURO/DOLAR PARİTESİ

1.120 seviyesinden haftaya başladı. Yükseliş isteği burada devam ediyor. Malum, geçen haftada izah ettiğim gibi 1,0950 - 1,1150 bant aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Bu yıl sonuna kadar yükseliş isteğini tekrar devam ettirebilir. Ama bu haftanın özünde 1,1150 seviyesi tutunacak mı, tekrar 1.12 seviyesine kadar bu yükselişler sürecek mi, takip etmeyi sürdüreceğim. Bu haftanın özelinde euro/dolar paritesinde 1,1150 - 1.12 bant aralığını takip edeceğim.

📊 ONS ALTIN

1.2585 dolar seviyesinde. Cumartesi günü altın ve gümüş tarafına geniş bir şekilde yer vermiştim. Burada artık Amerika Merkez Bankası (FED)'in faiz politikaları değerli metaller tarafında etkili olacaktır. 2.596 - 2.606 - 2.616 dolar seviyesine kadar önünün açık olduğunu ve bu hafta yeni rekor denemelerine devam edeceğini sık sık ifade etmiştik.

SATIŞ İÇİN DAHA ERKEN

Ancak biz yol arkadaşlarımızla birlikte bir dolar pozisyonumuz vardı. O yüzden FED sonrası biz tekrar 2.550 dolar destek seviyesinden bir karar vereceğiz. O beklediğimiz 2.550 dolar seviyesinin altına sarkıp 2.515 - 2.505 dolar seviyeleri görecek mi, bunu yakından takip ediyoruz. Ama sık sık ifade ettiğim gibi, bizim profesyonel bir şekilde yaptığımız hamleleri çoğu yatırımcı arkadaş, küçük yatırımcılar yapamaz. Dolayısıyla elinizdeki varlıklara sahip çıkıyorsunuz. Özellikle altın ve gümüş yatırımcısı, yeni rekorları beklemesi gerekiyor, satış için daha erken. Yıl sonu 3.000 - 3.500 TL seviyesi ile alakalı gram altın tarafındaki beklentimiz devam etmekte.

🥇 GRAM ALTINDA YENİ REKORLAR GELECEK

Yatırımcısına son bir aydır tek bir sloganımız vardı, "Ons altın nereye, gram altın oraya" ve gram altında yeni rekorlar gelmeye devam edecek.

ELİNİZDEKİ ALTINLARI SATMAYIN

Eylül ayındaki direnç seviyemiz 2.880 TL seviyesiyle takip etmeyi sürdüreceğiz. Dikkat ederseniz her ay yeni bir rekor kırmaya devam ediyor gram altın. Yıl sonu 3.000 - 3.500 TL seviyesiyle alakalı beklentimiz kenarda duruyor. Ama bizim dolar ile onsla işimiz olduğu için bizim pozisyonumuz farklı. Siz elinizdeki altınları kesinlikle çıkış yapmayınız.

🥈 GÜMÜŞ

Ons fiyatı 30,90 dolar seviyesinde, 31 dolar sınırına yaklaştı. Burada bu hafta 32 dolar direncini göreceğiz. Geçen hafta oflayan, puflayan arkadaşlarımızın bu hafta gümüşlerini satmayarak ne kadar doğru bir hareket yaptığını göstermiş oldu. Gümüşün gram fiyatı 33,7 TL seviyesinde.

GÜMÜŞ ALTINI YİNE EZDİ

Şu anda gümüşün gram fiyatında 34,50 TL direncini bu haftanın özelinde takip ediyor olacağız. 37 TL seviyesi ile alakalı yıllık öngörüm geçerliliğini korumakta, yine 37 TL direncini görmeyi sürdüreceğiz. Yine gümüşün gram fiyatı, altının gram fiyatını ezdi ve geçti. Yine altını geride bırakmaya devam ediyor.

🛢️ PETROL

Brent petrolün varil fiyatı 71,72 dolar seviyesinde. Satıcılı, hafif ama burada FED'e kadar bir baskılanma süreci olabilir. O yüzden 70-75 dolar aralığını kısa vadede bu haftanın özelinde de takip ediyor olacağım.

💸 BİTCOİN

60.000 dolar seviyesini test ettikten sonra şu anda 58.900 dolar seviyesinde. Yani %1,5 satıcılı haftaya başladı. Burada 54.000 - 64.000 dolar aralığındaki geniş bant hareketi halen devam ediyor. Bitcoin tarafında işlem yapan arkadaşlarımızın yine geniş bant aralığına odaklanması lazım. Yine FED'in faiz kararı var Çarşamba akşamı, malum. Ondan sonra tekrar yıl sonuna kadar 80.000 dolar seviyesinde hedef konumunda olduğu ve bu seviyeleri tekrar beklediğimi ben anımsatmak isterim.

📅 ÖNEMLİ TARİHLER

-Çarşamba günü saat 21:00'de Amerika Merkez Bankası (FED) faiz kararı açıklanacak. Bu karar, küresel piyasalar için oldukça önemli olacak.

-Perşembe günü saat 14:00'te Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Faizlerde bir değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI LİSTESİ

Gram Altın (TL/GR): 🟡 Alış: 2.822,47 TL | Satış: 2.822,89 TL

22 Ayar Bilezik: 🟡 Alış: 2.590,07 TL | Satış: 2.611,31 TL

Altın (ONS): 🟡 Alış: 2.581,44 TL | Satış: 2.581,83 TL

Altın ($/kg): 💵 Alış: 82.563,00 $ | Satış: 82.577,00 $

Altın (Euro/kg): 💶 Alış: 91.907,00 € | Satış: 91.922,00 €

Cumhuriyet Altını: 🏅 Alış: 18.469,00 TL | Satış: 18.666,00 TL

Yarım Altın: 🥇 Alış: 9.235,00 TL | Satış: 9.366,00 TL

Çeyrek Altın: 🥇 Alış: 4.632,00 TL | Satış: 4.686,00 TL

Reşat Altını: 🏵️ Alış: 18.501,47 TL | Satış: 18.698,95 TL

Kulplu Reşat Altını: 🏵️ Alış: 18.503,69 TL | Satış: 18.701,20 TL

22 Ayar Altın (TL/Gr): 🟡 Alış: 2.583,55 TL | Satış: 2.734,67 TL

18 Ayar Altın (TL/Gr): 🟡 Alış: 2.060,40 TL | Satış: 2.060,71 TL

14 Ayar Altın (TL/Gr): 🟡 Alış: 1.531,11 TL | Satış: 2.360,83 TL

Kapalıçarşı Ziynet 2.5: 💍 Alış: 45.600,40 TL | Satış: 46.339,39 TL

Kapalıçarşı Beşli Altın: 💍 Alış: 92.340,81 TL | Satış: 94.162,56 TL

Gremse Altın: 💍 Alış: 45.600,40 TL | Satış: 46.653,27 TL

Ata Altın: 🏅 Alış: 18.810,17 TL | Satış: 19.289,06 TL

Tam Altın: 🏅 Alış: 18.240,16 TL | Satış: 18.604,24 TL

Külçe Altın ($): 💵 Alış: 83.750,00 $ | Satış: 83.800,00 $

Has Altın: 🟡 Alış: 2.808,36 TL | Satış: 2.808,78 TL

Hamit Altın: 🏵️ Alış: 18.501,47 TL | Satış: 18.698,95 TL

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