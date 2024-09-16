İslam Memiş ’Çok kritik’ diyerek açıkladı! 16-22 Eylül 2024 bu hafta altın fiyatları...

💸 BİTCOİN
60.000 dolar seviyesini test ettikten sonra şu anda 58.900 dolar seviyesinde. Yani %1,5 satıcılı haftaya başladı. Burada 54.000 - 64.000 dolar aralığındaki geniş bant hareketi halen devam ediyor. Bitcoin tarafında işlem yapan arkadaşlarımızın yine geniş bant aralığına odaklanması lazım. Yine FED'in faiz kararı var Çarşamba akşamı, malum. Ondan sonra tekrar yıl sonuna kadar 80.000 dolar seviyesinde hedef konumunda olduğu ve bu seviyeleri tekrar beklediğimi ben anımsatmak isterim.
📅 ÖNEMLİ TARİHLER
-Çarşamba günü saat 21:00'de Amerika Merkez Bankası (FED) faiz kararı açıklanacak. Bu karar, küresel piyasalar için oldukça önemli olacak.
-Perşembe günü saat 14:00'te Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Faizlerde bir değişiklik beklenmiyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI LİSTESİ
Gram Altın (TL/GR): 🟡 Alış: 2.822,47 TL | Satış: 2.822,89 TL
22 Ayar Bilezik: 🟡 Alış: 2.590,07 TL | Satış: 2.611,31 TL
Altın (ONS): 🟡 Alış: 2.581,44 TL | Satış: 2.581,83 TL
Altın ($/kg): 💵 Alış: 82.563,00 $ | Satış: 82.577,00 $
Altın (Euro/kg): 💶 Alış: 91.907,00 € | Satış: 91.922,00 €
Cumhuriyet Altını: 🏅 Alış: 18.469,00 TL | Satış: 18.666,00 TL
Yarım Altın: 🥇 Alış: 9.235,00 TL | Satış: 9.366,00 TL
Çeyrek Altın: 🥇 Alış: 4.632,00 TL | Satış: 4.686,00 TL
Reşat Altını: 🏵️ Alış: 18.501,47 TL | Satış: 18.698,95 TL
Kulplu Reşat Altını: 🏵️ Alış: 18.503,69 TL | Satış: 18.701,20 TL
22 Ayar Altın (TL/Gr): 🟡 Alış: 2.583,55 TL | Satış: 2.734,67 TL
18 Ayar Altın (TL/Gr): 🟡 Alış: 2.060,40 TL | Satış: 2.060,71 TL
14 Ayar Altın (TL/Gr): 🟡 Alış: 1.531,11 TL | Satış: 2.360,83 TL
Kapalıçarşı Ziynet 2.5: 💍 Alış: 45.600,40 TL | Satış: 46.339,39 TL
Kapalıçarşı Beşli Altın: 💍 Alış: 92.340,81 TL | Satış: 94.162,56 TL
Gremse Altın: 💍 Alış: 45.600,40 TL | Satış: 46.653,27 TL
Ata Altın: 🏅 Alış: 18.810,17 TL | Satış: 19.289,06 TL