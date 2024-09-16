İslam Memiş ’Çok kritik’ diyerek açıkladı! 16-22 Eylül 2024 bu hafta altın fiyatları...

💰 DOLAR KURU 33,97 TL seviyesinde yükseliş isteğiyle haftaya başladı. Buradaki bant aralığında bir bozulma yok. Aşağıda 33,80 TL seviyesi var, yukarıda 34,20 TL seviyesi var. Yine baskılanma süreci devam ettiği için dolar tarafındaki düşüşleri alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim 💶 EURO/DOLAR PARİTESİ 1.120 seviyesinden haftaya başladı. Yükseliş isteği burada devam ediyor. Malum, geçen haftada izah ettiğim gibi 1,0950 - 1,1150 bant aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Bu yıl sonuna kadar yükseliş isteğini tekrar devam ettirebilir. Ama bu haftanın özünde 1,1150 seviyesi tutunacak mı, tekrar 1.12 seviyesine kadar bu yükselişler sürecek mi, takip etmeyi sürdüreceğim. Bu haftanın özelinde euro/dolar paritesinde 1,1150 - 1.12 bant aralığını takip edeceğim.

📊 ONS ALTIN 1.2585 dolar seviyesinde. Cumartesi günü altın ve gümüş tarafına geniş bir şekilde yer vermiştim. Burada artık Amerika Merkez Bankası (FED)'in faiz politikaları değerli metaller tarafında etkili olacaktır. 2.596 - 2.606 - 2.616 dolar seviyesine kadar önünün açık olduğunu ve bu hafta yeni rekor denemelerine devam edeceğini sık sık ifade etmiştik. SATIŞ İÇİN DAHA ERKEN Ancak biz yol arkadaşlarımızla birlikte bir dolar pozisyonumuz vardı. O yüzden FED sonrası biz tekrar 2.550 dolar destek seviyesinden bir karar vereceğiz. O beklediğimiz 2.550 dolar seviyesinin altına sarkıp 2.515 - 2.505 dolar seviyeleri görecek mi, bunu yakından takip ediyoruz. Ama sık sık ifade ettiğim gibi, bizim profesyonel bir şekilde yaptığımız hamleleri çoğu yatırımcı arkadaş, küçük yatırımcılar yapamaz. Dolayısıyla elinizdeki varlıklara sahip çıkıyorsunuz. Özellikle altın ve gümüş yatırımcısı, yeni rekorları beklemesi gerekiyor, satış için daha erken. Yıl sonu 3.000 - 3.500 TL seviyesi ile alakalı gram altın tarafındaki beklentimiz devam etmekte. 🥇 GRAM ALTINDA YENİ REKORLAR GELECEK Yatırımcısına son bir aydır tek bir sloganımız vardı, "Ons altın nereye, gram altın oraya" ve gram altında yeni rekorlar gelmeye devam edecek.

ELİNİZDEKİ ALTINLARI SATMAYIN Eylül ayındaki direnç seviyemiz 2.880 TL seviyesiyle takip etmeyi sürdüreceğiz. Dikkat ederseniz her ay yeni bir rekor kırmaya devam ediyor gram altın. Yıl sonu 3.000 - 3.500 TL seviyesiyle alakalı beklentimiz kenarda duruyor. Ama bizim dolar ile onsla işimiz olduğu için bizim pozisyonumuz farklı. Siz elinizdeki altınları kesinlikle çıkış yapmayınız.

🥈 GÜMÜŞ Ons fiyatı 30,90 dolar seviyesinde, 31 dolar sınırına yaklaştı. Burada bu hafta 32 dolar direncini göreceğiz. Geçen hafta oflayan, puflayan arkadaşlarımızın bu hafta gümüşlerini satmayarak ne kadar doğru bir hareket yaptığını göstermiş oldu. Gümüşün gram fiyatı 33,7 TL seviyesinde.