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Aile Bakanlığı’ndan 500 bin TL barınma yardımı: Kimler başvurabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşların ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak yeni bir destek programını hayata geçirdi. “Barınma Yardımı” adıyla sunulan bu program, belirli şartları karşılayan bireylere 500 bin TL'ye kadar geri ödemesiz finansal destek sağlıyor. Programın amacı, özellikle dezavantajlı grupların konut edinme süreçlerini kolaylaştırmak ve yaşam koşullarını iyileştirmek.

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 16:02 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 16:02
Aile Bakanlığı’ndan 500 bin TL barınma yardımı: Kimler başvurabilir?

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Program kapsamında, belirli şartları karşılayan bireylere 500 bin TL'ye kadar geri ödemesiz finansal yardım sunulacak. Bu yardım, ev sahibi olma sürecinde finansal zorluklarla karşılaşan ailelere büyük bir destek sağlayarak, konut edinme süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Barınma ve Gıda Yardımları: Sosyoekonomik Destek Programı

3294 sayılı Kanun kapsamında yürütülen Barınma Yardımları, sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan muhtaç kişilerin ve hanelerin en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma gereksinimlerini karşılamayı ve yaşam kalitelerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu yardımlar, özellikle sağlıklı barınma koşullarına sahip olmayan ve maddi yetersizlikler nedeniyle kendi barınma sorunlarını çözemeyen bireyler için büyük bir önem taşır.

Kimler Faydalanabilir?

Bu yardımdan faydalanabilmek için, başvuru sahiplerinin en az son bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın sorumlu olduğu yerleşim bölgesinde ikamet ediyor olması gerekmektedir. Ayrıca, 3294 sayılı Kanun kapsamında belirlenen muhtaçlık sınırının altında yer almalı ve nafaka yükümlülüğüne sahip bir akrabası bulunmamalıdır. Yardıma başvuracak kişilerin 18 yaşından büyük olması ve kimlik belgesi ile başvuru yapması yeterlidir.

Sağlanan Destekler

Barınma yardımları, ihtiyaç sahiplerinin ev onarımı veya yeni bir ev yapımı gibi farklı kategorilerde desteklenmesini içermektedir. Yardım tutarları, yapılacak işin türüne göre farklılık göstermektedir:

Basit Ev Onarımları: 35.000 TL'ye kadar destek sağlanır.

Orta Düzey Ev Onarımları: 70.000 TL'ye kadar yardım verilir.

Kapsamlı Ev Onarımları: 100.000 TL'ye kadar finansal destek sunulur.

Prefabrik Ev Yapımı: 300.000 TL'ye kadar destek sağlanır.

Betonarme Ev Yapımı veya Ev Alımı: 500.000 TL'ye kadar yardım yapılmaktadır.

Başvuru ve Harcama Süreçleri

Basit ve orta düzey ev onarımlarında, yardım doğrudan başvuru sahibine aktarılmakta ve bu kaynağın 6 ay içinde harcanması gerekmektedir. Kapsamlı onarım ve ev yapımlarında ise kaynak, harcama belgeleri sunulmasının ardından 1 yıl içerisinde tahsis ediliyor.

KAYNAK: https://www.aile.gov.tr/sygm/programlarimiz/sosyal-yardim-programlarimiz/

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