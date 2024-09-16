Aile Bakanlığı’ndan 500 bin TL barınma yardımı: Kimler başvurabilir?

Basit Ev Onarımları: 35.000 TL'ye kadar destek sağlanır.
Orta Düzey Ev Onarımları: 70.000 TL'ye kadar yardım verilir.
Kapsamlı Ev Onarımları: 100.000 TL'ye kadar finansal destek sunulur.
Prefabrik Ev Yapımı: 300.000 TL'ye kadar destek sağlanır.
Betonarme Ev Yapımı veya Ev Alımı: 500.000 TL'ye kadar yardım yapılmaktadır.
Başvuru ve Harcama Süreçleri
Basit ve orta düzey ev onarımlarında, yardım doğrudan başvuru sahibine aktarılmakta ve bu kaynağın 6 ay içinde harcanması gerekmektedir. Kapsamlı onarım ve ev yapımlarında ise kaynak, harcama belgeleri sunulmasının ardından 1 yıl içerisinde tahsis ediliyor.
KAYNAK: https://www.aile.gov.tr/sygm/programlarimiz/sosyal-yardim-programlarimiz/