Aile Bakanlığı’ndan 500 bin TL barınma yardımı: Kimler başvurabilir?

Program kapsamında, belirli şartları karşılayan bireylere 500 bin TL'ye kadar geri ödemesiz finansal yardım sunulacak. Bu yardım, ev sahibi olma sürecinde finansal zorluklarla karşılaşan ailelere büyük bir destek sağlayarak, konut edinme süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

3294 sayılı Kanun kapsamında yürütülen Barınma Yardımları , sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan muhtaç kişilerin ve hanelerin en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma gereksinimlerini karşılamayı ve yaşam kalitelerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu yardımlar, özellikle sağlıklı barınma koşullarına sahip olmayan ve maddi yetersizlikler nedeniyle kendi barınma sorunlarını çözemeyen bireyler için büyük bir önem taşır.

Kimler Faydalanabilir?

Bu yardımdan faydalanabilmek için, başvuru sahiplerinin en az son bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın sorumlu olduğu yerleşim bölgesinde ikamet ediyor olması gerekmektedir. Ayrıca, 3294 sayılı Kanun kapsamında belirlenen muhtaçlık sınırının altında yer almalı ve nafaka yükümlülüğüne sahip bir akrabası bulunmamalıdır. Yardıma başvuracak kişilerin 18 yaşından büyük olması ve kimlik belgesi ile başvuru yapması yeterlidir.

Sağlanan Destekler

Barınma yardımları, ihtiyaç sahiplerinin ev onarımı veya yeni bir ev yapımı gibi farklı kategorilerde desteklenmesini içermektedir. Yardım tutarları, yapılacak işin türüne göre farklılık göstermektedir: