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22 ayar gram altın fiyatı: Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Rekor tazeledi!

Altın fiyatları küresel piyasalardaki hareketlilikle birlikte yatırımcıların en çok takip ettiği konulardan biri olmaya devam ediyor. Özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar olduğuyla ilgili merak uyandırıyor. İşte 16 Eylül 2024 itibarıyla güncel altın fiyatları...

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 11:56 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 11:57
22 ayar gram altın fiyatı: Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Rekor tazeledi!

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Altın fiyatları, zayıf dolar ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta beklenilenden büyük bir faiz indirimine gideceği tahminleriyle tarihi zirve seviyelere yükseldi.



Seans başında 2.588 dolar ile tarihi zirveye yükselen altın, son olarak spot piyasada ons başına yüzde 0,36 artışla 2,586 dolardan işlem gördü.

Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.823 Türk Lirası civarında el değiştirdi. Çeyrek altın, 4.606 Türk Lirası'ndan alıcı buldu.

Küresel piyasalarda gözler önde gelen merkez bankalarının faiz kararlarında olacak.

Fed'in faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, piyasalar faiz indiriminin büyüklüğüne odaklandı.

Fed'den 50 baz puan büyüklüğünde faiz indirimi beklentisi, para politikasında agresif gevşeme yapılacağına yönelik haberlerin etkisiyle yüzde 59'a yükseldi.



Yine bu hafta faiz kararı verecek olan Japonya ve İngiltere merkez bankalarının ise faizleri sabit tutması bekleniyor.

ABD'de açıklanacak perakende satış ve sanayi üretimi verileri izlenecek.

Jeopolitik piyasalara yön verici olmaya devam ederken ABD'de Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'a dün ikinci defa suikast girişiminde bulunuldu.

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