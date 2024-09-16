22 ayar gram altın fiyatı: Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Rekor tazeledi!





Yine bu hafta faiz kararı verecek olan Japonya ve İngiltere merkez bankalarının ise faizleri sabit tutması bekleniyor.

ABD'de açıklanacak perakende satış ve sanayi üretimi verileri izlenecek.



Jeopolitik piyasalara yön verici olmaya devam ederken ABD'de Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'a dün ikinci defa suikast girişiminde bulunuldu.

ANLIK ALTIN FİYATLARI