İhtiyaç kredisi faizleri düştü! İşte yeni taksit tablosu

Türkiye'de ihtiyaç kredisi faiz oranları, son iki ayda 6,3 puan azalarak %71,7'ye düştü. 6 Eylül 2024 itibarıyla bankacılık sektöründeki toplam mevduat 145,8 milyar lira azalarak 17 trilyon 809,7 milyar liraya geriledi. Aynı dönemde TL mevduat faiz oranı %59,3, ticari kredi faiz oranı ise %60,9 olarak kaydedildi. İhtiyaç kredisi faiz oranlarındaki bu düşüş, bireysel kredi taleplerinde olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.
Tüketici kredileri, %0,21 artarak 1 trilyon 710 milyar 328 milyon liraya ulaştı. Bankalardaki TL mevduatları %1,74 düşüş gösterirken, yabancı para mevduatı %0,42 arttı ve toplam döviz mevduatı 203,8 milyar dolar seviyesine yükseldi. Toplam kredi hacmi, bir önceki yıla göre %40,89 artış göstererek 14 trilyon 135 milyar liraya çıktı.
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