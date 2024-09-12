İhtiyaç kredisi faizleri düştü! İşte yeni taksit tablosu

Türkiye'de ihtiyaç kredisi faiz oranları, son iki ayda 6,3 puan azalarak %71,7'ye düştü. 6 Eylül 2024 itibarıyla bankacılık sektöründeki toplam mevduat 145,8 milyar lira azalarak 17 trilyon 809,7 milyar liraya geriledi. Aynı dönemde TL mevduat faiz oranı %59,3, ticari kredi faiz oranı ise %60,9 olarak kaydedildi. İhtiyaç kredisi faiz oranlarındaki bu düşüş, bireysel kredi taleplerinde olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.