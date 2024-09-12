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İhtiyaç kredisi faizleri düştü! İşte yeni taksit tablosu

Türkiye'de ihtiyaç kredisi faiz oranları, son iki ayda 6,3 puan düşüşle %71,7'ye geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından geçtiğimiz gün açıklanan verilere göre, bankacılık sektöründe toplam mevduat ve kredi hacminde önemli değişimler yaşandı. Bu düşüş, kredi talebinde bulunan bireysel müşteriler için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 23:19 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 23:19
İhtiyaç kredisi faizleri düştü! İşte yeni taksit tablosu

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Türkiye'de ihtiyaç kredisi faiz oranları, son iki ayda 6,3 puan azalarak %71,7'ye düştü. 6 Eylül 2024 itibarıyla bankacılık sektöründeki toplam mevduat 145,8 milyar lira azalarak 17 trilyon 809,7 milyar liraya geriledi. Aynı dönemde TL mevduat faiz oranı %59,3, ticari kredi faiz oranı ise %60,9 olarak kaydedildi. İhtiyaç kredisi faiz oranlarındaki bu düşüş, bireysel kredi taleplerinde olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Tüketici kredileri, %0,21 artarak 1 trilyon 710 milyar 328 milyon liraya ulaştı. Bankalardaki TL mevduatları %1,74 düşüş gösterirken, yabancı para mevduatı %0,42 arttı ve toplam döviz mevduatı 203,8 milyar dolar seviyesine yükseldi. Toplam kredi hacmi, bir önceki yıla göre %40,89 artış göstererek 14 trilyon 135 milyar liraya çıktı.

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