THY Sidney seferlerine başlıyor! Tarih verildi

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık itibarıyla İstanbul - Sidney arasında gerçekleştirilecek seferler, haftada 4 gün Kuala Lumpur aktarmalı olarak Airbus A350-900 tipi uçakla icra edilecek.

"Kıtada bizim için yeni bir sayfa açan Sidney'in lansmanını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yeni rota, uçuş ağımızı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda misafirlerimizi Türk Hava Yolları konforu ve misafirperverliğiyle buluşturarak, Avustralya'daki varlığımızı bir kez daha teyit ediyor. Bu kıtaya tek seferde uçuş yapabilecek kapasitede uçağımızı teslim aldığımızda Sidney, Avustralya'da aktarmasız uçuş yapılan ilk destinasyonumuz olacak."

Sidney Eyaleti Çalışma ve Turizm Bakanı John Graham da "Türk Hava Yollarının ilk kez Sidney'e inerek, Avrupalı gezginlere eyaletimizi tanıtmasından dolayı heyecanlıyız. NSW Hükümeti, bu yeni hizmeti güvence altına almak için Sidney Havaalanı ve Türk Hava Yolları ile yoğun işbirliği içinde çalıştı. Sidney, Avustralya'ya açılan bir kapıdır ve bu yeni rotanın desteklenmesi, eyaletin ziyaretçi ekonomisinin büyümesi için muazzam bir potansiyel barındırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.