SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

THY Sidney seferlerine başlıyor! Tarih verildi

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Avustralya'nın en büyük şehri Sidney'e İstanbul'dan karşılıklı uçuşların 4 Aralık'ta başlayacağını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 10:13 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 10:13
THY Sidney seferlerine başlıyor! Tarih verildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık itibarıyla İstanbul-Sidney arasında gerçekleştirilecek seferler, haftada 4 gün Kuala Lumpur aktarmalı olarak Airbus A350-900 tipi uçakla icra edilecek.

Açıklamada, uçuşların başlamasına ilişkin görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şunları kaydetti:

"Kıtada bizim için yeni bir sayfa açan Sidney'in lansmanını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yeni rota, uçuş ağımızı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda misafirlerimizi Türk Hava Yolları konforu ve misafirperverliğiyle buluşturarak, Avustralya'daki varlığımızı bir kez daha teyit ediyor. Bu kıtaya tek seferde uçuş yapabilecek kapasitede uçağımızı teslim aldığımızda Sidney, Avustralya'da aktarmasız uçuş yapılan ilk destinasyonumuz olacak."

Sidney Eyaleti Çalışma ve Turizm Bakanı John Graham da "Türk Hava Yollarının ilk kez Sidney'e inerek, Avrupalı gezginlere eyaletimizi tanıtmasından dolayı heyecanlıyız. NSW Hükümeti, bu yeni hizmeti güvence altına almak için Sidney Havaalanı ve Türk Hava Yolları ile yoğun işbirliği içinde çalıştı. Sidney, Avustralya'ya açılan bir kapıdır ve bu yeni rotanın desteklenmesi, eyaletin ziyaretçi ekonomisinin büyümesi için muazzam bir potansiyel barındırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRK HAVA YOLLARININ GERÇEKLEŞTİRECEĞİ BU İLK UÇUŞU SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

THY uçuşlarının ekonomik önemine değinen Sidney Havalimanı CEO'su Scott Charlton, THY'nin bu destinasyona direkt uçuş duyurusunun, Avrupa'ya seyahat için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Charlton, şunları aktardı:

"Şehrimizin ve eyaletimizin sunduğu güzelliklerin bir kanıtı olan bu kesintisiz uçuş için THY, Sidney ve NSW ile gurur duyuyoruz. Yolcularımız, Aralık ayı itibarıyla Türk Hava Yollarının Sidney-İstanbul seferini Kuala Lumpur üzerinden deneyimleyebilecekler. Bugünkü duyuru, Sidney ve NSW ekonomileri için son derecede önemli ve uluslararası havacılığın ziyaretçi ekonomimizi desteklemesindeki etkisini de vurgulamaktadır. Türk Hava Yollarının gerçekleştireceği bu ilk uçuşu ve önümüzdeki yıllarda geliştireceği hizmetlerini sabırsızlıkla bekliyoruz."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran cinayetinde ikinci tanık: Amca Salim’i Narin’in evinin orada gördüm | Şüpheliler adliyede! Düğüm çözülecek mi?
Teğmenlerin korsan yemininden 28 Şubat vesayeti çıktı! Mevzuatta yoktu darbeciler ekledi
Narin Güran’ı gömen itirafçı nasıl yakalandı? Kamera görüntüsü ele verdi! Yüksel Güran ve Salim Güran’ın ilişkisi mi var? Şoke eden ifade
12 Eylül darbesinin üzerinden 44 yıl geçti! 517 kişiye ölüm cezası verildi 50 kişi idam edildi
Beşiktaş’tan Galatasaray’a dev çalım! B planı da iptal
Özel okul kantinlerinin fiyat listesi üçe katlandı
Ahu Tuğba’nın cenazesi ne zaman Türkiye’ye getirilecek? Anjelik isyan etti: Tam bir iblis
A Haber Narin Güran’ın katledildiği noktayı buldu! İşte Narin’in öldürüldüğü yer
Galatasaray’da ayrılık var! Yeni yılda olmayabilir
HAVA DURUMU | İzmir’den sonra bir uyarı da o 2 ile! Sel, su baskınına dikkat | 12 Eylül 2024 hava durumu
EMEKLİYE ÜÇLÜ MAAŞ ARTIŞI: Ocak ayında yapılacak zamlar için ipuçları geldi! Enflasyon, refah payı ve taban aylık artışı yolda
Narin’in ağabeyi Baran Güran ilk kez konuştu! Akrabalarını savundu: Amcamdan yana gönlüm rahat! Annemle ilişkisi olamaz
Başarı geldi mi Yaşasın laiklik işler terse gitti mi Tukaka dindarlar | Prof. Dr. Demirli anlattı: Laik eğitimin ortaya çıkardığı sorunları dine yüklüyorlar
Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin eski yıldızına kanca! Bedava gelebilir
Narin Güran’ın ablasının ölüm raporu A Haber’de! ’Merdivenden düştü’ denilmişti! 72 dakikada 5 görüşme: Tutuklu amca kiminle, ne konuştu?
SON DAKİKA