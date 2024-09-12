Avrupa Merkez Bankası 25 baz puan faiz indirimine gitti | Gözler FED’de

Avrupa Merkez Bankası (ECB), mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirdi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirdi.
Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını çeyrek puan düşürerek üç ay içinde ikinci kez indirdi ve Euro Bölgesi'nin duraksayan ekonomisine destek verirken önümüzdeki hafta faiz indirimine başlaması beklenen ABD Merkez Bankası ile arasındaki politika farkını genişletti.
ECB, temel faiz oranını %3.75'ten %3.5'e düşürdüğünü açıkladı. Banka yaptığı açıklamada, gelecekteki faiz oranı kararlarının gelen ekonomik verilere dayanacağını söyledi.
Banka refinansman faiz oranını beklendiği gibi 60 baz puan indirerek yüzde 3,65'e çekti. Marjinal faiz oranı da beklentilere paralel olarak yüzde 4,50'den yüzde 3,90'a indi.
GÖZLER FED'DE
Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından gözler FED'e çevrildi. Analistler 18 Eylül Çarşamba saat 21:00'da eylül ayı faiz kararını açıklayacak olan FED'in 50 baz puanlık bir indirime gideceğini tahmin ediyor.
Ülkede enflasyonun güç kaybettiğine yönelik güvenin arttığı belirten analistler, bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinden alınacak sinyallerin de takip edildiğini söyledi.
Ayrıca, ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,43'ten yüzde 6,29'a gerileyerek, Şubat 2023'ten bu yana en düşük seviyesine indi. Mortgage başvuruları ise yüzde 1,4 yükseldi.
ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Laell Brainard dün yaptığı açıklamada enflasyondaki yavaşlamaya dikkati çekerek "Enflasyon konusunda bir sayfanın kapandığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.