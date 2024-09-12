SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası 25 baz puan faiz indirimine gitti | Gözler FED'de

Avrupa Merkez Bankası (ECB), mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirdi. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından gözler FED'e çevrildi. Analistler 18 Eylül Çarşamba saat 21:00'da eylül ayı faiz kararını açıklayacak olan FED'in 50 baz puanlık bir indirime gideceğini tahmin ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 15:34 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 16:03
Avrupa Merkez Bankası 25 baz puan faiz indirimine gitti | Gözler FED’de

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirdi.

Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını çeyrek puan düşürerek üç ay içinde ikinci kez indirdi ve Euro Bölgesi'nin duraksayan ekonomisine destek verirken önümüzdeki hafta faiz indirimine başlaması beklenen ABD Merkez Bankası ile arasındaki politika farkını genişletti.

ECB, temel faiz oranını %3.75'ten %3.5'e düşürdüğünü açıkladı. Banka yaptığı açıklamada, gelecekteki faiz oranı kararlarının gelen ekonomik verilere dayanacağını söyledi.

Banka refinansman faiz oranını beklendiği gibi 60 baz puan indirerek yüzde 3,65'e çekti. Marjinal faiz oranı da beklentilere paralel olarak yüzde 4,50'den yüzde 3,90'a indi.

GÖZLER FED'DE
Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından gözler FED'e çevrildi. Analistler 18 Eylül Çarşamba saat 21:00'da eylül ayı faiz kararını açıklayacak olan FED'in 50 baz puanlık bir indirime gideceğini tahmin ediyor.

Ülkede enflasyonun güç kaybettiğine yönelik güvenin arttığı belirten analistler, bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinden alınacak sinyallerin de takip edildiğini söyledi.



Ayrıca, ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,43'ten yüzde 6,29'a gerileyerek, Şubat 2023'ten bu yana en düşük seviyesine indi. Mortgage başvuruları ise yüzde 1,4 yükseldi.



ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Laell Brainard dün yaptığı açıklamada enflasyondaki yavaşlamaya dikkati çekerek "Enflasyon konusunda bir sayfanın kapandığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Salim Güran’ın 5 kez aradığı kişi ortaya çıktı: Sesi çok rahattı | Şüpheliler adliyede! Düğüm çözülecek mi?
Google’dan halkın sesi TAKVİM’e operasyon! Keşfet’te terörist var: PKK’ya destek
Cevdet Yılmaz’dan OVP ve enflasyon açıklaması | Emeklilik sistemi değişiyor mu?
İsrail’den Suriye’ye saldırı! İran füze tesisini hedef aldılar
Galatasaray’dan sürpriz hamle! Zalewski olmazsa o geliyor
Teğmenlerin korsan yemininden 28 Şubat vesayeti çıktı! Mevzuatta yoktu darbeciler ekledi | MSB: Sorumluluğu olanlar hakkında işlem yapılacak
İzmir’de sel sonrası sahillerde kirlilik! Sosyal medyada tepki yağıyor
İsrail ‘yanlışlıkla’ dedi Washington Post ortaya çıkardı: Ayşenur Ezgi Eygi nasıl öldürüldü?
Beşiktaş’tan Galatasaray’a dev çalım! B planı da iptal
Narin Güran’ı gömen itirafçı nasıl yakalandı? Kamera görüntüsü ele verdi! Yüksel Güran ve Salim Güran’ın ilişkisi mi var? Şoke eden ifade
Narin cinayetinden tutuklu amca Salim Güran HÜDAPAR’lı mı? Algı operasyonuna net cevap: Bırakın aileyi köyden bir üyemiz bile yok
12 Eylül darbesinin üzerinden 44 yıl geçti! 517 kişiye ölüm cezası verildi 50 kişi idam edildi
Miami’deki malikanenin gizemli alıcısı Jeff Bezos çıktı! Ev sahibi 6 milyon dolarlık dava açtı
Beşiktaş’ta van Bronckhorst’tan Trabzonspor maçı kararı! Joao Mario oynayacak mı?
Narin’in ağabeyi Enes’in babası Salim Güran mı? Tavşantepe’deki suskunluk sarmalı ve DEM Parti faktörü... Başka Narin’ler de var iddiası
SON DAKİKA