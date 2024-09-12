21.000 TL’den 88.000 TL’ye kadar satılık hazine arsası! İmarlı ve boş durumda

Bu arsalara piyasa fiyatlarının çok altında ulaşmak mümkün. Özellikle tarım alanları, fındıklıklar, bağ ve bahçeler cazip fırsatlarla alıcılarını bekliyor. Milli Emlak tarafından sunulan bu satışlarda, peşin ödeme yapanlara yüzde 20 indirim uygulanırken, taksitli ödeme seçeneklerinde ise 24 ay vade imkânı sunuluyor.
Milli Emlak Arsa Satışları: Hangi İllerde Satış Var?
Milli Emlak, Türkiye genelinde birçok ilde arsa satışına başladı. Başta Sivas ve Muğla olmak üzere birçok şehirdeki arsalar ilana çıktı. Muğla'nın Milas ilçesinde 1.32 m² büyüklüğündeki bir arsa 21.000 TL gibi düşük bir bedelle satışa sunulurken, Sivas'ın Ulaş ilçesinde 370 m² ile 441 m² arasında değişen büyüklükteki arsalar 74.000 TL'den başlayarak 88.000 TL'ye kadar yükselen fiyatlarla alıcılarını bekliyor.
İşte öne çıkan bazı satış ilanları:
Muğla Milas: 1.32 m² arsa, satış fiyatı ₺21.000
Sivas Ulaş: 370,20 m² arsa, satış fiyatı ₺74.000
Sivas Ulaş: 422,61 m² arsa, satış fiyatı ₺84.000
Sivas Ulaş: 441,24 m² arsa, satış fiyatı ₺88.000