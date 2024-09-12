21.000 TL’den 88.000 TL’ye kadar satılık hazine arsası! İmarlı ve boş durumda

Milli Emlak'tan Arsa Almanın Avantajları

Milli Emlak'tan arsa satın almanın en büyük avantajı, fiyatların piyasaya kıyasla oldukça düşük olmasıdır. Özellikle yatırım amaçlı arsa arayanlar için, bu satışlar büyük bir fırsat sunuyor. Aynı zamanda, taksitli ödeme seçeneğiyle birlikte 24 aya kadar vade imkânı tanınması, peşin ödeme imkânı olmayanlar için de cazip bir fırsat sağlıyor. Peşin ödemelerdeki yüzde 20'lik indirim ise, arsa almak isteyen vatandaşlar için çok daha ekonomik bir seçenek oluşturuyor. Bu sayede, piyasa fiyatlarının neredeyse yarısına arsa sahibi olmak mümkün hale geliyor.