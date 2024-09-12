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21.000 TL'den 88.000 TL'ye kadar satılık hazine arsası! İmarlı ve boş durumda

Türkiye genelinde uygun fiyatlı arsa arayan vatandaşlar için Milli Emlak yeni bir fırsat sundu. Hazine arazileri, tarım arazileri ve çeşitli büyüklükteki arsalar, Eylül ayı itibarıyla satışa çıkarıldı.

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 12:55 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 12:55
21.000 TL’den 88.000 TL’ye kadar satılık hazine arsası! İmarlı ve boş durumda

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Bu arsalara piyasa fiyatlarının çok altında ulaşmak mümkün. Özellikle tarım alanları, fındıklıklar, bağ ve bahçeler cazip fırsatlarla alıcılarını bekliyor. Milli Emlak tarafından sunulan bu satışlarda, peşin ödeme yapanlara yüzde 20 indirim uygulanırken, taksitli ödeme seçeneklerinde ise 24 ay vade imkânı sunuluyor.

Milli Emlak Arsa Satışları: Hangi İllerde Satış Var?

Milli Emlak, Türkiye genelinde birçok ilde arsa satışına başladı. Başta Sivas ve Muğla olmak üzere birçok şehirdeki arsalar ilana çıktı. Muğla'nın Milas ilçesinde 1.32 m² büyüklüğündeki bir arsa 21.000 TL gibi düşük bir bedelle satışa sunulurken, Sivas'ın Ulaş ilçesinde 370 m² ile 441 m² arasında değişen büyüklükteki arsalar 74.000 TL'den başlayarak 88.000 TL'ye kadar yükselen fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

İşte öne çıkan bazı satış ilanları:

Muğla Milas: 1.32 m² arsa, satış fiyatı ₺21.000

Sivas Ulaş: 370,20 m² arsa, satış fiyatı ₺74.000

Sivas Ulaş: 422,61 m² arsa, satış fiyatı ₺84.000

Sivas Ulaş: 441,24 m² arsa, satış fiyatı ₺88.000

Milli Emlak'tan Arsa Almanın Avantajları

Milli Emlak'tan arsa satın almanın en büyük avantajı, fiyatların piyasaya kıyasla oldukça düşük olmasıdır. Özellikle yatırım amaçlı arsa arayanlar için, bu satışlar büyük bir fırsat sunuyor. Aynı zamanda, taksitli ödeme seçeneğiyle birlikte 24 aya kadar vade imkânı tanınması, peşin ödeme imkânı olmayanlar için de cazip bir fırsat sağlıyor. Peşin ödemelerdeki yüzde 20'lik indirim ise, arsa almak isteyen vatandaşlar için çok daha ekonomik bir seçenek oluşturuyor. Bu sayede, piyasa fiyatlarının neredeyse yarısına arsa sahibi olmak mümkün hale geliyor.

Satış İlanlarına Nasıl Ulaşılır?

Milli Emlak tarafından yapılan arsa satış ilanlarına, Milli Emlak'ın resmi internet sitesi olan milliemlak.gov.tr üzerinden ulaşmak mümkün. Sitede, hangi il ve ilçelerde arsa satışları yapıldığı, arsaların büyüklükleri ve fiyatları hakkında detaylı bilgi yer alıyor. Ayrıca, satışa çıkan arsalara dair ödeme koşulları ve açık artırma bilgileri de site üzerinden ilan ediliyor.

Taksit ve İndirim Koşulları

Milli Emlak'ın sunduğu ödeme koşulları, arsa almak isteyenler için oldukça esnek. Peşin ödeme yapanlara yüzde 20 indirim uygulanırken, taksitle ödeme yapmak isteyenlere 24 ay vadeli ödeme imkânı sunuluyor. Bu sayede, yüksek fiyatlı arsa alımlarında bile ödeme kolaylığı sağlanıyor. Taksitli ödemelerde faiz oranları oldukça düşük tutulurken, başvuru sürecinde gerekli belgelerin eksiksiz olarak sunulması şart koşuluyor.

KAYNAK: https://www.milliemlak.gov.tr/#/satis

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