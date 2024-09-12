Türkiye’nin cari işlemler hesabı temmuz ayında fazla verdi: 566 milyon dolar

PORTFÖY YATIRIMLARINDA 3 MİLYAR 726 MİLYON DOLARLIK NET GİRİŞ&NBSP;

Buna göre, temmuzda doğrudan yatırımlar kaynaklı 670 milyon dolar, portföy yatırımlarında 3 milyar 726 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 21 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde 2 milyar 479 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 666 milyon dolar, genel hükümet 1 milyar 750 milyon dolar ve diğer sektörler 1 milyar 474 milyon dolar net borçlandı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 750 milyon dolar azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 326 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 934 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 260 milyon dolar net artış kaydetti.

Bu dönemde sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 1 milyar 693 milyon dolar ve diğer sektörler ise 82 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirirken, Genel Hükümet 58 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde temmuzda 5 milyar 366 milyon dolarlık net artış oldu.

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:

2024 Temmuz 2024 Ocak-Temmuz A- CARİ İŞLEMLER HESABI 566 -16.048 1. İhracat 22.008 145.568 2. İthalat 27.110 181.306 Mal Dengesi -5.102 -35.738 3. Hizmet Gelirleri 11.805 59.046 4. Hizmet Giderleri 4.932 30.792 Mal ve Hizmet Dengesi 1.771 -7.484 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1.301 7.649 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 2.572 16.237 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi 500 -16.072 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 66 24 B. SERMAYE HESABI -77 -105 C. FİNANS HESABI -3.691 -21.212 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 510 3.234 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 1.180 5.897 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 2.681 9.202 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 6.407 25.093 11.1. Hisse Senetleri -21 -1.271 11.2. Borç Senetleri 6.428 26.364 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi -1.072 10.755 12.1. Merkez Bankası 0 0 12.2. Genel Hükümet 0 19 12.3. Bankalar -1.719 8.127 12.4. Diğer Sektörler 647 2.609 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu -1.777 13.413 13.1. Merkez Bankası -6.113 -7.671 13.2. Genel Hükümet -58 108 13.3. Bankalar 3.306 21.678 13.4. Diğer Sektörler 1.088 -702 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 4.180 5.059 D. NET HATA VE NOKSAN 1.186 -5.968 GENEL DENGE -5.366 909 E. REZERV VARLIKLAR 5.366 -909 14. Resmi Rezervler 5.366 -909 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0