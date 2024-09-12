BİM 13 Eylül Cuma kataloğu! Yemek takımı sadece 899 TL! Haftanın son indirimi...

BİM'in 13 Eylül 2024 Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğu, geniş ürün yelpazesiyle alışveriş tutkunlarının ilgisini çekiyor. Özellikle ev eşyaları ve elektronik ürünlerdeki indirimler dikkat çekiyor. Bu hafta BİM'e gelen ürünler arasında Philips Air Fryer 4.975 TL ve Fakir Mikrodalga Fırın 2.450 TL gibi mutfak ihtiyaçları öne çıkarken, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 3.290 TL ve Heifer Procleanx Şarjlı Süpürge 4.490 TL gibi temizlik ürünleri de yer alıyor. Teknoloji meraklıları için ise Buffalo-F E-Bike 49.975 TL fiyatıyla satışta olacak.