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BİM 13 Eylül Cuma kataloğu! Yemek takımı sadece 899 TL! Haftanın son indirimi...

Bu hafta BİM'de alışveriş tutkunlarını heyecanlandıracak indirimli ürünler listesi açıklandı! 13 Eylül 2024 Cuma günü itibarıyla BİM raflarında yerini alacak olan ürünler arasında teknoloji, mutfak ve ev eşyaları dikkat çekiyor. Philips Air Fryer 4.975 TL fiyatıyla sağlıklı yemek pişirme tutkunlarının ilgisini çekerken, Buffalo-F E-Bike 49.975 TL'den satışta olacak. Ayrıca Polosmart Kablosuz Işıklı Silindir Speaker 265 TL ve Fakir Mikrodalga Fırın 2.450 TL fiyatlarıyla raflarda yerini alacak. Bu haftaki BİM aktüel ürünler kataloğunda öne çıkan diğer ürünler ve fiyatlar ise şöyle: Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 3.290 TL, Heifer Procleanx Şarjlı Süpürge 4.490 TL ve Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 7.290 TL. Tüm ürünler aynı zamanda bim.com.tr üzerinden de satışa sunulacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 23:47 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 23:47
BİM 13 Eylül Cuma kataloğu! Yemek takımı sadece 899 TL! Haftanın son indirimi...

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BİM'in 13 Eylül 2024 Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğu, geniş ürün yelpazesiyle alışveriş tutkunlarının ilgisini çekiyor. Özellikle ev eşyaları ve elektronik ürünlerdeki indirimler dikkat çekiyor. Bu hafta BİM'e gelen ürünler arasında Philips Air Fryer 4.975 TL ve Fakir Mikrodalga Fırın 2.450 TL gibi mutfak ihtiyaçları öne çıkarken, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 3.290 TL ve Heifer Procleanx Şarjlı Süpürge 4.490 TL gibi temizlik ürünleri de yer alıyor. Teknoloji meraklıları için ise Buffalo-F E-Bike 49.975 TL fiyatıyla satışta olacak.

17 Eylül'den itibaren17 Eylül'den itibaren

📅 BİM AKTÜEL 13 EYLÜL 2024

📺 TCL 58" 4K Ultra HD Led Google TV: 18.975 TL
📺 TCL 55" 4K Ultra HD Led Google TV: 17.975 TL
🍳 Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set: 7.290 TL
🍟 Philips Air Fryer: 4.975 TL

17 Eylül'den itibaren17 Eylül'den itibaren


🍽️ Fakir Mikrodalga Fırın: 2.450 TL
🧹 Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge: 3.290 TL
🧹 Heifer Procleanx Şarjlı Süpürge: 4.490 TL
🍵 Fakir Tea B More Çay Makinesi: 1.090 TL

18 Eylül'den itibaren18 Eylül'den itibaren


🧔 Fakir Execute 2 Blade 15'i 1 Arada Çantalı Erkek Bakım Seti: 995 TL
✂️ Fakir Saç Sakal Kesme Makinesi: 429 TL
🚴‍♂️ RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 22.975 TL
🚲 Buffalo-F E-Bike: 49.975 TL
🔊 Polosmart Kablosuz Işıklı Silindir Speaker: 265 TL

13 Eylül 13 Eylül

Polosmart Akıllı Saat: 299 TL
🖱️ Polosmart Kablosuz Klavye Mouse Set: 399 TL
🖌️ Polisan Acqua Tavan Boyası 10 Litre: 399 TL
🍽️ Güral Porselen 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı: 849 TL

13 Eylül 13 Eylül

🍲 Berlin Büyük Derin Çelik Tencere: 595 TL
🥄 Tefal Servis Seti 3'lü: 199 TL
🍳 Tefal Karnıyarık Tencere: 899 TL
📦 4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici: 89 TL

🧥 Namaz Elbisesi: 199 TL
👖 Kadın Pantolon: 129 TL
🧣 Penye Şal: 75 TL

👜 Valiz Organizer Set 6'lı: 79 TL
🍼 Tekli Karma Bebek Body: 52,50 TL
🧻 Yüz Havlusu: 69 TL

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