Büyük artış: 65 yaş maaşı, evde bakım parası, engelli maaşı kaç TL yatacak?

Orta Vadeli Program çerçevesinde yapılan enflasyon tahminleri, sosyal yardımların artış oranlarını doğrudan etkiliyor. 2024 yılı için enflasyon beklentisi yüzde 33'ten yüzde 41,5'e yükseltildi. Bu önemli değişiklik, 2025 yılının Ocak ayında yapılacak maaş zamlarına doğrudan yansıyacak. Beklentilere göre, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 13,44 olması öngörülüyor. Bu verilere dayanarak, memur maaşlarına yapılacak zam oranı enflasyon farkı da dahil olmak üzere yüzde 9,31 olarak hesaplanıyor. Ancak, ekonomik göstergelerde yaşanabilecek olası değişikliklerle birlikte bu oran yüzde 11,85'e kadar çıkabilir.

Yaşlı Aylığı, Engelli Maaşı ve Evde Bakım Yardımında Beklenen Artışlar

2025 yılı için yapılan hesaplamalar doğrultusunda, 65 yaş aylığının 4.183 TL'den 4.572 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bu artış, yaşlı bireylerin yaşam koşullarını iyileştirme yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Evde bakım yardımı ve kronik hastalık yardımı alan vatandaşlar için de müjdeli haberler var. 2024 yılında 9.078 TL olan evde bakım yardımı, 2025 yılı itibarıyla 9.922 TL'ye yükselecek gibi görünüyor. Evde bakım hizmeti sunan aileler için bu artış, günlük yaşamda önemli bir destek sağlayacak.