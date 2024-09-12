PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Büyük artış: 65 yaş maaşı, evde bakım parası, engelli maaşı kaç TL yatacak?

2025 yılına yaklaşırken, sosyal yardım ödemelerine yapılacak zamlar netleşmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni Orta Vadeli Program (OVP), memur maaşları ve sosyal yardımlar üzerindeki zam oranlarını doğrudan etkileyen önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 10:08 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 10:08
Büyük artış: 65 yaş maaşı, evde bakım parası, engelli maaşı kaç TL yatacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Enflasyon beklentilerindeki revizyonlar, 2025 yılı başında yaşanacak zam oranlarına dair ipuçları veriyor. Bu bağlamda, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım yardımı gibi sosyal destek ödemelerindeki artışlar da şekillenmeye başlıyor.

Enflasyon Tahminleri ve Sosyal Yardımlar

Orta Vadeli Program çerçevesinde yapılan enflasyon tahminleri, sosyal yardımların artış oranlarını doğrudan etkiliyor. 2024 yılı için enflasyon beklentisi yüzde 33'ten yüzde 41,5'e yükseltildi. Bu önemli değişiklik, 2025 yılının Ocak ayında yapılacak maaş zamlarına doğrudan yansıyacak. Beklentilere göre, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 13,44 olması öngörülüyor. Bu verilere dayanarak, memur maaşlarına yapılacak zam oranı enflasyon farkı da dahil olmak üzere yüzde 9,31 olarak hesaplanıyor. Ancak, ekonomik göstergelerde yaşanabilecek olası değişikliklerle birlikte bu oran yüzde 11,85'e kadar çıkabilir.

Yaşlı Aylığı, Engelli Maaşı ve Evde Bakım Yardımında Beklenen Artışlar

2025 yılı için yapılan hesaplamalar doğrultusunda, 65 yaş aylığının 4.183 TL'den 4.572 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bu artış, yaşlı bireylerin yaşam koşullarını iyileştirme yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Evde bakım yardımı ve kronik hastalık yardımı alan vatandaşlar için de müjdeli haberler var. 2024 yılında 9.078 TL olan evde bakım yardımı, 2025 yılı itibarıyla 9.922 TL'ye yükselecek gibi görünüyor. Evde bakım hizmeti sunan aileler için bu artış, günlük yaşamda önemli bir destek sağlayacak.

Engelli maaşı ise engel oranına göre farklılık gösteriyor. Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanlar için 3.338 TL olan aylık ödeme, 2025 yılında 3.648 TL'ye çıkacak. Daha yüksek oranda engelli olanlar için ise bu rakam daha da yükselerek sosyal devletin destek politikalarını güçlendirecek. Aynı şekilde, engelli yakını aylığının da 3.338 TL'den 5.471 TL'ye çıkması öngörülüyor. Bu yardımlar, engelli bireylerin ve ailelerinin ekonomik yüklerini hafifletme açısından büyük önem taşıyor.

Zam Oranları Ne Zaman Kesinleşecek?

Sosyal yardım ödemelerinde yapılacak kesin zam oranları, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak olan Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre netleşecek. Bu tarihte açıklanacak olan enflasyon verileri, memur maaşları ve sosyal yardımlar üzerindeki nihai zam oranını belirleyecek. Dolayısıyla, memur maaşları başta olmak üzere yaşlı, engelli ve evde bakım yardımı gibi sosyal yardımların kesin zam oranları da 2025 yılı başında resmileşecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran cinayetinde ikinci tanık: Amca Salim’i Narin’in evinin orada gördüm | Şüpheliler adliyede! Düğüm çözülecek mi?
Teğmenlerin korsan yemininden 28 Şubat vesayeti çıktı! Mevzuatta yoktu darbeciler ekledi
Narin Güran’ı gömen itirafçı nasıl yakalandı? Kamera görüntüsü ele verdi! Yüksel Güran ve Salim Güran’ın ilişkisi mi var? Şoke eden ifade
12 Eylül darbesinin üzerinden 44 yıl geçti! 517 kişiye ölüm cezası verildi 50 kişi idam edildi
Beşiktaş’tan Galatasaray’a dev çalım! B planı da iptal
Ahu Tuğba’nın cenazesi ne zaman Türkiye’ye getirilecek? Anjelik isyan etti: Tam bir iblis
A Haber Narin Güran’ın katledildiği noktayı buldu! İşte Narin’in öldürüldüğü yer
HAVA DURUMU | İzmir’den sonra bir uyarı da o 2 ile! Sel, su baskınına dikkat | 12 Eylül 2024 hava durumu
Galatasaray’da ayrılık var! Yeni yılda olmayabilir
EMEKLİYE ÜÇLÜ MAAŞ ARTIŞI: Ocak ayında yapılacak zamlar için ipuçları geldi! Enflasyon, refah payı ve taban aylık artışı yolda
Narin’in ağabeyi Baran Güran ilk kez konuştu! Akrabalarını savundu: Amcamdan yana gönlüm rahat! Annemle ilişkisi olamaz
Başarı geldi mi Yaşasın laiklik işler terse gitti mi Tukaka dindarlar | Prof. Dr. Demirli anlattı: Laik eğitimin ortaya çıkardığı sorunları dine yüklüyorlar
Narin Güran’ın ablasının ölüm raporu A Haber’de! ’Merdivenden düştü’ denilmişti! 72 dakikada 5 görüşme: Tutuklu amca kiminle, ne konuştu?
Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin eski yıldızına kanca! Bedava gelebilir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten ’Narin Güran’ açıklaması! Özgür Özel’e ’Harbiye - İmam Hatip’ tepkisi
SON DAKİKA