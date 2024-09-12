Büyük artış: 65 yaş maaşı, evde bakım parası, engelli maaşı kaç TL yatacak?

Enflasyon beklentilerindeki revizyonlar, 2025 yılı başında yaşanacak zam oranlarına dair ipuçları veriyor. Bu bağlamda, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım yardımı gibi sosyal destek ödemelerindeki artışlar da şekillenmeye başlıyor.
Enflasyon beklentilerindeki revizyonlar, 2025 yılı başında yaşanacak zam oranlarına dair ipuçları veriyor. Bu bağlamda, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım yardımı gibi sosyal destek ödemelerindeki artışlar da şekillenmeye başlıyor.
Orta Vadeli Program çerçevesinde yapılan enflasyon tahminleri, sosyal yardımların artış oranlarını doğrudan etkiliyor. 2024 yılı için enflasyon beklentisi yüzde 33'ten yüzde 41,5'e yükseltildi. Bu önemli değişiklik, 2025 yılının Ocak ayında yapılacak maaş zamlarına doğrudan yansıyacak. Beklentilere göre, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 13,44 olması öngörülüyor. Bu verilere dayanarak, memur maaşlarına yapılacak zam oranı enflasyon farkı da dahil olmak üzere yüzde 9,31 olarak hesaplanıyor. Ancak, ekonomik göstergelerde yaşanabilecek olası değişikliklerle birlikte bu oran yüzde 11,85'e kadar çıkabilir.
2025 yılı için yapılan hesaplamalar doğrultusunda, 65 yaş aylığının 4.183 TL'den 4.572 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bu artış, yaşlı bireylerin yaşam koşullarını iyileştirme yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Evde bakım yardımı ve kronik hastalık yardımı alan vatandaşlar için de müjdeli haberler var. 2024 yılında 9.078 TL olan evde bakım yardımı, 2025 yılı itibarıyla 9.922 TL'ye yükselecek gibi görünüyor. Evde bakım hizmeti sunan aileler için bu artış, günlük yaşamda önemli bir destek sağlayacak.
Engelli maaşı ise engel oranına göre farklılık gösteriyor. Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanlar için 3.338 TL olan aylık ödeme, 2025 yılında 3.648 TL'ye çıkacak. Daha yüksek oranda engelli olanlar için ise bu rakam daha da yükselerek sosyal devletin destek politikalarını güçlendirecek. Aynı şekilde, engelli yakını aylığının da 3.338 TL'den 5.471 TL'ye çıkması öngörülüyor. Bu yardımlar, engelli bireylerin ve ailelerinin ekonomik yüklerini hafifletme açısından büyük önem taşıyor.
Sosyal yardım ödemelerinde yapılacak kesin zam oranları, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak olan Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre netleşecek. Bu tarihte açıklanacak olan enflasyon verileri, memur maaşları ve sosyal yardımlar üzerindeki nihai zam oranını belirleyecek. Dolayısıyla, memur maaşları başta olmak üzere yaşlı, engelli ve evde bakım yardımı gibi sosyal yardımların kesin zam oranları da 2025 yılı başında resmileşecek.