ŞOK aktüel 5-10 Eylül kataloğu! Ayçiçek yağı indirimi başladı

4 Eylül 2024 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile büyük indirimler başladı! Özellikle Çarşamba indirimleri kapsamında sunulan 5 litre Ayçiçek yağı, 219 TL gibi uygun bir fiyatla raflarda yerini aldı. Evdeki mutfak masrafını düşürmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat. ŞOK marketlerinde bu hafta, 5999 TL'den satışa sunulan ankastre set, çeşitli boyutlarda cam kavanozlar, et öğütmek için Simbo marka kıyma makinesi, ve pratik çözümler sunan yer sofrası ve katlanır masalar da indirimli fiyatlarla alıcılarını bekliyor.
14-Ağustos - 30 Eylül
5-7 EYLÜL ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİMLİ ÜRÜNLER:
5 litre Ayçiçek yağı - 219 TL 🛢️ (Litre fiyatı: 43 TL)
Alpina Beyaz Ankastre Set - 5.999 TL 🍳
Sinbo Salça-Et-Kıyma Makinesi - 1.099 TL 🍖
5 litre Cam Kavanoz - 109 TL 🥒
3 litre Cam Kavanoz - 69,95 TL 🫙
1000 cc Kapaksız Kavanoz - 12,95 TL 🫕
660 cc Kapaksız Kavanoz - 11,95 TL 🫕
425 cc Kapaksız Kavanoz - 10,95 TL 🫕
300 cc Kapaksız Kavanoz - 9,95 TL 🫕
4-10 Eylül
300 ml Sarkap Kapaklı Cam Kavanoz - 11,95 TL 🍯
10'lu Kavanoz Kapağı - 22,50 TL 🧑🍳
Metaltex Rende - 199 TL 🥕
Plastik Rende - 49,95 TL 🥒
Büyük Boy Badya - 39,95 TL 🍇
Kavanoz Hunisi - 19,95 TL 🥒