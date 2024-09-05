ŞOK aktüel 5-10 Eylül kataloğu! Ayçiçek yağı indirimi başladı

4 Eylül 2024 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile büyük indirimler başladı! Özellikle Çarşamba indirimleri kapsamında sunulan 5 litre Ayçiçek yağı, 219 TL gibi uygun bir fiyatla raflarda yerini aldı. Evdeki mutfak masrafını düşürmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat. ŞOK marketlerinde bu hafta, 5999 TL'den satışa sunulan ankastre set, çeşitli boyutlarda cam kavanozlar, et öğütmek için Simbo marka kıyma makinesi, ve pratik çözümler sunan yer sofrası ve katlanır masalar da indirimli fiyatlarla alıcılarını bekliyor.