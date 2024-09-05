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ŞOK aktüel 5-10 Eylül kataloğu! Ayçiçek yağı indirimi başladı

ŞOK 4 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu bugün itibarıyla satışa sunuldu. Türkiye genelindeki binlerce ŞOK mağazasında raflara yerleştirilen ürünler, yüksek oranlarda indirim fırsatları sunuyor. Bu hafta özellikle 5 litre Ayçiçek yağı indirimli fiyatıyla dikkat çekiyor. Diğer marketlerde litre fiyatı 50 TL'yi aşarken, ŞOK marketlerde litre fiyatı 43 TL’den satışa sunuldu. ŞOK’a erkenden gidenler bu fırsatı kaçırmadan ev ekonomisine katkı sağlayabilir. Ayrıca, Alpina ankastre set, cam kavanozlar, Simbo kıyma makinesi, yer sofrası ve katlanır masalar da indirimli olarak sunulan diğer ürünler arasında yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 16:42 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 16:42
ŞOK aktüel 5-10 Eylül kataloğu! Ayçiçek yağı indirimi başladı

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4 Eylül 2024 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile büyük indirimler başladı! Özellikle Çarşamba indirimleri kapsamında sunulan 5 litre Ayçiçek yağı, 219 TL gibi uygun bir fiyatla raflarda yerini aldı. Evdeki mutfak masrafını düşürmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat. ŞOK marketlerinde bu hafta, 5999 TL'den satışa sunulan ankastre set, çeşitli boyutlarda cam kavanozlar, et öğütmek için Simbo marka kıyma makinesi, ve pratik çözümler sunan yer sofrası ve katlanır masalar da indirimli fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

14-Ağustos - 30 Eylül14-Ağustos - 30 Eylül

5-7 EYLÜL ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİMLİ ÜRÜNLER:

5 litre Ayçiçek yağı - 219 TL 🛢️ (Litre fiyatı: 43 TL)
Alpina Beyaz Ankastre Set - 5.999 TL 🍳
Sinbo Salça-Et-Kıyma Makinesi - 1.099 TL 🍖
5 litre Cam Kavanoz - 109 TL 🥒
3 litre Cam Kavanoz - 69,95 TL 🫙
1000 cc Kapaksız Kavanoz - 12,95 TL 🫕
660 cc Kapaksız Kavanoz - 11,95 TL 🫕
425 cc Kapaksız Kavanoz - 10,95 TL 🫕
300 cc Kapaksız Kavanoz - 9,95 TL 🫕

4-10 Eylül4-10 Eylül

300 ml Sarkap Kapaklı Cam Kavanoz - 11,95 TL 🍯
10'lu Kavanoz Kapağı - 22,50 TL 🧑‍🍳
Metaltex Rende - 199 TL 🥕
Plastik Rende - 49,95 TL 🥒
Büyük Boy Badya - 39,95 TL 🍇
Kavanoz Hunisi - 19,95 TL 🥒

4-10 Eylül4-10 Eylül

Sos Tavası - 129 TL 🍅
30x20 cm Kesme Tahtası - 79,95 TL 🥩
Sebze Meyve Bıçağı - 29,95 TL 🍏
Roto Soyucu 3'ü 1 Arada - 39,95 TL 🥔
Çelik Kevgir - 169 TL 🍲
Tel Kevgir - 79,95 TL 🍜

4-10 Eylül4-10 Eylül

Ahşap Kaşık - 49,95 TL 🥣
4 Parça Ahşap Servis Seti - 79,95 TL 🍽️
Büyük Boy Buzluk - 79,95 TL 🧊
Közmatik - 89,95 TL 🍆
Yer Sofrası - 349 TL 🍽️
Katlanır Masa - 599 TL 🏕️

4-10 Eylül4-10 Eylül


Hobby Şampuan - 34,50 TL 🧴
Arko Krem - 49 TL 🌸
Vücut Spreyi - 64 TL 🌿
Arko Men Tıraş Kolonyası - 69 TL 👨‍🦰
Arko Tıraş Kremi - 39 TL 🪒

14 Ağustos - 30 Eylül,14 Ağustos - 30 Eylül,

Familia Plus 40'lı Tuvalet Kağıdı - 239 TL 🧻
Familia Plus 16'lı Kağıt Havlu - 155 TL 🧻
Yer Temizlik Havlusu - 85 TL 🧼

Aptamil Devam Sütü - 179 TL 🍼
Organik Kavanoz Mama - 39 TL 🥣
Dalin Bebek Şampuanı - 89 TL 🧼

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