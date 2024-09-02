BİM, A101, ŞOK kırtasiye ürünleri kataloğu 2024! Okullar açıldı, 7,95 TL'den başlayan fiyatlar rafta! Kalem, silgi, defter, suluk, çanta...

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Yaz tatilinin son günleri yaklaşırken, veliler ve öğrenciler için heyecanlı bir dönem başlıyor: Okul alışverişi! Her zaman uygun fiyatlı ürünleriyle dikkat çeken A101, BİM ve ŞOK marketleri, bu yıl da zengin kırtasiye reyonlarıyla velilerin imdadına koşuyor. Peki, Eylül 2024'te A101, BİM ve ŞOK kırtasiye reyonlarında hangi ürünler göze çarpıyor? İşte detaylar...