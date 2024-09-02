BİM, A101, ŞOK kırtasiye ürünleri kataloğu 2024! Okullar açıldı, 7,95 TL'den başlayan fiyatlar rafta! Kalem, silgi, defter, suluk, çanta...

Yaz tatilinin son günleri yaklaşırken, veliler ve öğrenciler için heyecanlı bir dönem başlıyor: Okul alışverişi! Her zaman uygun fiyatlı ürünleriyle dikkat çeken A101, BİM ve ŞOK marketleri, bu yıl da zengin kırtasiye reyonlarıyla velilerin imdadına koşuyor. Peki, Eylül 2024'te A101, BİM ve ŞOK kırtasiye reyonlarında hangi ürünler göze çarpıyor? İşte detaylar...
A101 KIRTASİYE ÜRÜNLERİ
A4 120 Yaprak Spiralli Sert Kapak Bloknot - 64,50 TL
140 Yaprak Spiralli Sert Kapak Defter - 89,00 TL
120 Yaprak Dikişli Sert Kapak Defter - 95,00 TL
30 Yaprak Tel Dikişli Plastik Kapak Resim Defteri - 39 TL
A4 100 Yaprak Spiralli Plastik Kapak Bloknot - 57,50 TL
Metal Kalemlik - 19,50 TL
Tahta Kalemi - 12,50 TL
Mantar Pano - 49 TL
Koli Bandı - 29 TL
Çelik Matara Çeşitleri - 119 TL
Hazneli Kalemtıraş - 5 TL
Desenli Matara - 55 TL