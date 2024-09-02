A101'de indirim başladı! 5 Eylül fiyat listesi: 5 KG'si 205 TL'ye düştü

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A101 market 5 Eylül 2024 Perşembe günü itibariyle büyük indirimler sunacağı ürünleri açıkladı. Katalogda yer alan ürünler arasında gıda, temizlik ve ev eşyaları gibi birçok kategori bulunuyor. Bu tarihte mağazalarda bulunabilecek bazı öne çıkan indirimli ürünler şunlar: çeşitli markaların atıştırmalık paketleri, temizlik malzemeleri ve kişisel bakım ürünlerinde büyük fırsatlar yer alıyor. Özellikle temel ihtiyaç ürünlerinde yapılan indirimler, bütçelerini düşünen müşteriler için cazip bir seçenek sunuyor. A101, bu indirimlerle Eylül ayına hızlı bir başlangıç yapıyor.