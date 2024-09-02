A101'de indirim başladı! 5 Eylül fiyat listesi: 5 KG'si 205 TL'ye düştü

A101 market 5 Eylül 2024 Perşembe günü için yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Eylül ayının ilk haftasında raflarda yer alacak olan ürünler, geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok kategoriye hitap eden bu ürünler, A101 müşterilerine cazip fırsatlar sunacak. Kataloğun detaylarına göre, özellikle ev ihtiyaçları ve günlük tüketim ürünlerinde önemli indirimler dikkat çekiyor. İndirimli ürünler arasında atıştırmalıklar, temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri bulunuyor.
A101 market 5 Eylül 2024 Perşembe günü itibariyle büyük indirimler sunacağı ürünleri açıkladı. Katalogda yer alan ürünler arasında gıda, temizlik ve ev eşyaları gibi birçok kategori bulunuyor. Bu tarihte mağazalarda bulunabilecek bazı öne çıkan indirimli ürünler şunlar: çeşitli markaların atıştırmalık paketleri, temizlik malzemeleri ve kişisel bakım ürünlerinde büyük fırsatlar yer alıyor. Özellikle temel ihtiyaç ürünlerinde yapılan indirimler, bütçelerini düşünen müşteriler için cazip bir seçenek sunuyor. A101, bu indirimlerle Eylül ayına hızlı bir başlangıç yapıyor.