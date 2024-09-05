Milyonlarca memur ve emekli yeni yıla yeni maaşla başlayacak. 2025'in ilk ayında memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Zam oranı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından geçtiğimiz yıl belirlenmişti.

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Buna göre maaşlara Ocak'ta yüzde 6 zam yapılacak. Ayrıca enflasyon farkı da söz konusu. 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 10'u aşarsa aşan kısmı kadar fark verilecek. Böylece zam oranı daha da yükselecek. Enflasyon tahminleri memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabileceğini ortaya koyuyor.

