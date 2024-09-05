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İpucu OVP'den! Memurlar ve emekliler Ocak’ta ne kadar zam alabilecek? En az 42 bin 855 TL

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak artışı için ipucu Orta Vadeli Program'dan geldi. Buradaki tahmin, milyonların zam oranının enflasyon farkıyla ne kadar olabileceğini ortaya koydu. Peki memurlar ve emekliler Ocak'ta ne kadar zam alabilecek? İşte detayları…

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 12:21 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 12:25
İpucu OVP’den! Memurlar ve emekliler Ocak’ta ne kadar zam alabilecek? En az 42 bin 855 TL 1

Milyonlarca memur ve emekli yeni yıla yeni maaşla başlayacak. 2025'in ilk ayında memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Zam oranı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından geçtiğimiz yıl belirlenmişti.

İpucu OVP’den! Memurlar ve emekliler Ocak’ta ne kadar zam alabilecek? En az 42 bin 855 TL 2

Buna göre maaşlara Ocak'ta yüzde 6 zam yapılacak. Ayrıca enflasyon farkı da söz konusu. 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 10'u aşarsa aşan kısmı kadar fark verilecek. Böylece zam oranı daha da yükselecek. Enflasyon tahminleri memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabileceğini ortaya koyuyor.

İpucu OVP’den! Memurlar ve emekliler Ocak’ta ne kadar zam alabilecek? En az 42 bin 855 TL 3

En önemli ipucu ekonominin 2025-2027 yol haritasını gösteren Orta Vadeli Program'dan geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, düzenlenen toplantıda, enflasyonun düşüşünü sürdürerek 2024 yılını yüzde 41.5 ile tamamlamasını beklediklerini söyledi.

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