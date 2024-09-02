6 Eylül 2024 BİM Aktüel İndirimli Ürünler Kataloğu: Kırtasiye ürünlerinden, iç giyime, mutfak eşyalarından, kahvaltılık ürünlere fiyatlar düştü

BİM, 3 Eylül Salı günü için yeni Aktüel kataloğunu yayımladı ve bu hafta da geniş ürün yelpazesi ve cazip fırsatlarla dikkat çekiyor. İşte tüm merak edilenler...
BİM, 3 Eylül Salı günü için yeni Aktüel kataloğunu yayımladı ve bu hafta da geniş ürün yelpazesi ve cazip fırsatlarla dikkat çekiyor. İşte tüm merak edilenler...
Dijitsu 50" Ultra HD Google TV: 9.975 TL 📺
Dijitsu 43" FHD Android TV: 6.475 TL 📺
Senna 32" HD Ready Uydu Alıcılı TV: 4.175 TL 📺
Polosmart Hava Üflemeli Saç Şekillendirici: 995 TL 💨
Polosmart Wag Maşası: 495 TL 🔥
Forever Saç Masaj Tarağı: 39 TL 💆♀️
Polosmart Ayak Bakım Seti: 249 TL 🦶
Polosmart Siyah Nokta Temizleyici: 199 TL ✨
Polosmart Led Işıklı Elektronik Tırnak Bakım Seti: 189 TL 💅
Polosmart Elektronik Tırnak Kurutucu: 129 TL 💅
Range Erkek Vücut Bakım Seti: 599 TL 🧴
Polosmart Led Işıklı Cımbız: 79 TL ✂️
Polosmart Lady Shaver: 379 TL 🪒
Polosmart Elektronik Kaş Düzeltme Cihazı: 149 TL 🪒
Polosmart Burun ve Kulak Kılı Alma Favori Düzeltme Makinesi: 109 TL 🧩
RKS I-S Mini Elektrikli Bisiklet: 12.975 TL 🚲
Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge & Paspas: 9.975 TL 🧹
Fakir Lucky Dik Süpürge: 1.775 TL 🧹
Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge: 3.175 TL 🧹
Fakir Brila Buharlı Ütü: 1.175 TL 👕
Fakir Karla El Mikseri: 785 TL 🍰
Heifer Mini Blender Set: 1.150 TL 🍹
Chef's Sahan: 179 TL 🍳
Chef's Krep Tava: 169 TL 🍳
Chef's Karnıyarık Tenceresi: 349 TL 🍲
Amboss Kek Kalıbı: 349 TL 🎂
Benante Seramik Çerezlik Seti: 249 TL 🍪
Mutfak Bıçak Seti 5'li: 319 TL 🔪
Güneşlik 140x250 cm: 165 TL 🌞
Fon Perde 140x270 cm: 179 TL 🏠
PVC Masa Örtüsü: 85 TL 🏠
Penye Yastık Kılıfı: 65 TL 🛏️
Banyo Paspası: 79 TL 🚿
Kristal Organizer: 39,50 TL 📚
Glass in love Kapaklı Desenli Cam Kupa: 99 TL ☕
Cam Pipet Seti 7'li: 39,50 TL 🥤
LAV Diamond Kısa Meşrubat Bardağı: 69 TL 🥤
LAV Diamond Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü: 55 TL ☕
Cam Dondurma / Tatlı Kasesi 6'lı: 119 TL 🍨
Cam Gravürlü Kase: 19,50 TL 🍇
Cam Saklama Kabı: 14,50 TL 🥫
Vakumlu Erzak Kabı 400 ml: 19,50 TL 🥫
Vakumlu Erzak Kabı 1,2 Litre: 29,50 TL 🥫
Vakumlu Erzak Kabı 2 Litre: 39,50 TL 🥫
Vip Ahmet Yeşillik Saklama Kabı 1700 ml: 89 TL 🥫
M.Botti Erkek Kot Gömlek: 319 TL 👔
Kadın Kaşkorse Pantolon: 179 TL 👖
Kadın Eşofman Altı: 179 TL 👖
Erkek Eşofman Altı: 179 TL 👖
Spor Ayakkabı: 329 TL 👟
Okyanus Standlı Sabunluk Seti 2'li: 279 TL 🧼
Tava Koruma Aparatı: 19,50 TL 🍳