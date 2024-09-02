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6 Eylül 2024 BİM Aktüel İndirimli Ürünler Kataloğu: Kırtasiye ürünlerinden, iç giyime, mutfak eşyalarından, kahvaltılık ürünlere fiyatlar düştü

BİM, 3 Eylül Salı günü için yeni Aktüel kataloğunu yayımladı ve bu hafta da geniş ürün yelpazesi ve cazip fırsatlarla dikkat çekiyor. Katalogda, sporcu büstiyerleri ve çeşitli çorap çeşitlerinden, makyaj çantaları, parfümler ve bambu çubuklu oda kokusu gibi kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor. Ayrıca, çocuklara yönelik ürünler ve uygun fiyatlı alternatiflerle dolu olan katalog, ev ihtiyaçlarınızı karşılayacak geniş bir ürün seçkisi sunuyor. İşte BİM aktüel ürünler listesi...

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 18:22 Güncelleme 02 Eylül 2024, 18:22
6 Eylül 2024 BİM Aktüel İndirimli Ürünler Kataloğu: Kırtasiye ürünlerinden, iç giyime, mutfak eşyalarından, kahvaltılık ürünlere fiyatlar düştü

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BİM, 3 Eylül Salı günü için yeni Aktüel kataloğunu yayımladı ve bu hafta da geniş ürün yelpazesi ve cazip fırsatlarla dikkat çekiyor. İşte tüm merak edilenler...

📺 Elektronik Ürünler

Dijitsu 50" Ultra HD Google TV: 9.975 TL 📺

Dijitsu 43" FHD Android TV: 6.475 TL 📺

Senna 32" HD Ready Uydu Alıcılı TV: 4.175 TL 📺

💇 Kişisel Bakım Ürünleri

Polosmart Hava Üflemeli Saç Şekillendirici: 995 TL 💨

Polosmart Wag Maşası: 495 TL 🔥

Forever Saç Masaj Tarağı: 39 TL 💆‍♀️

Polosmart Ayak Bakım Seti: 249 TL 🦶

Polosmart Siyah Nokta Temizleyici: 199 TL

10 Eylül'den itibaren10 Eylül'den itibaren

Polosmart Led Işıklı Elektronik Tırnak Bakım Seti: 189 TL 💅

Polosmart Elektronik Tırnak Kurutucu: 129 TL 💅

Range Erkek Vücut Bakım Seti: 599 TL 🧴

Polosmart Led Işıklı Cımbız: 79 TL ✂️

6 Eylül6 Eylül

Polosmart Lady Shaver: 379 TL 🪒

Polosmart Elektronik Kaş Düzeltme Cihazı: 149 TL 🪒

Polosmart Burun ve Kulak Kılı Alma Favori Düzeltme Makinesi: 109 TL 🧩

6 Eylül6 Eylül

🚴 Elektrikli Bisiklet ve Temizlik Ürünleri

RKS I-S Mini Elektrikli Bisiklet: 12.975 TL 🚲

Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge & Paspas: 9.975 TL 🧹

Fakir Lucky Dik Süpürge: 1.775 TL 🧹

11 Eylül11 Eylül

Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge: 3.175 TL 🧹

Fakir Brila Buharlı Ütü: 1.175 TL 👕

Fakir Karla El Mikseri: 785 TL 🍰

10 Eylül10 Eylül

🍽️ Mutfak Ürünleri

Heifer Mini Blender Set: 1.150 TL 🍹

Chef's Sahan: 179 TL 🍳

Chef's Krep Tava: 169 TL 🍳

Chef's Karnıyarık Tenceresi: 349 TL 🍲

Amboss Kek Kalıbı: 349 TL 🎂

Benante Seramik Çerezlik Seti: 249 TL 🍪

Mutfak Bıçak Seti 5'li: 319 TL 🔪

🏠 Ev Eşyaları

Güneşlik 140x250 cm: 165 TL 🌞

Fon Perde 140x270 cm: 179 TL 🏠

PVC Masa Örtüsü: 85 TL 🏠

Penye Yastık Kılıfı: 65 TL 🛏️

Banyo Paspası: 79 TL 🚿

Kristal Organizer: 39,50 TL 📚

Cam ve Saklama Ürünleri

Glass in love Kapaklı Desenli Cam Kupa: 99 TL

Cam Pipet Seti 7'li: 39,50 TL 🥤

LAV Diamond Kısa Meşrubat Bardağı: 69 TL 🥤

LAV Diamond Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü: 55 TL

Cam Dondurma / Tatlı Kasesi 6'lı: 119 TL 🍨

Cam Gravürlü Kase: 19,50 TL 🍇

Cam Saklama Kabı: 14,50 TL 🥫

Vakumlu Erzak Kabı 400 ml: 19,50 TL 🥫

Vakumlu Erzak Kabı 1,2 Litre: 29,50 TL 🥫

Vakumlu Erzak Kabı 2 Litre: 39,50 TL 🥫

Vip Ahmet Yeşillik Saklama Kabı 1700 ml: 89 TL 🥫

👕 Giyim Ürünleri

M.Botti Erkek Kot Gömlek: 319 TL 👔

Kadın Kaşkorse Pantolon: 179 TL 👖

Kadın Eşofman Altı: 179 TL 👖

Erkek Eşofman Altı: 179 TL 👖

Spor Ayakkabı: 329 TL 👟

Diğer Ürünler

Okyanus Standlı Sabunluk Seti 2'li: 279 TL 🧼

Tava Koruma Aparatı: 19,50 TL 🍳

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