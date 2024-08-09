Gabar’ın can damarı! Petrol keşfi sonrası ulaşım ağı örüldü

PETROL KEŞFİ SONRASI ULAŞIM AĞI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , Gabar'da petrol keşfinin ardından gerekli ekipmanların kuyulara götürülmesi ve üretilen petrolün transferi için yol yapıldığını belirterek, "Stratejik yol ağımız, yaklaşık 2 yılda 480 kilometreye ulaştı. Gabar'ın can damarını bu ulaşım altyapısı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

3 BİN KİŞİYE İSTİHDAM Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bir dönem terör eylemleriyle anılan Gabar Dağı, 2021'de gerçekleştirilen petrol keşfiyle birlikte yeni bir çehreye kavuştu. Gabar'da, 41 kuyuda günlük 45 bin varil üretim yapılırken, petrol keşfi, Şırnak 'ı bir çekim merkezi haline getirerek 3 bin kişiye istihdam sağladı.

Gabar'da 2 yılda 480 kilometre yol yapıldı

Yılın hemen her döneminde karlı bölgelerin olduğu zorlu arazi şartlarında, petrolün bulunması kadar üretilerek ticarileştirilmesi de büyük bir operasyonu gerektiriyor. Bu operasyonun en büyük ayağını da ulaşım altyapısı oluşturuyor.

YOLLAR 1850 METRE RAKIMA KADAR ULAŞTI

Cumhuriyet tarihinin karada gerçekleşen en büyük petrol keşfi Gabar'da, Ankara-İstanbul arasındaki mesafe kadar yol yapıldı. Gabar'daki yol inşası sırasında transferi sağlanacak petrolün yanı sıra bölgenin coğrafi ve iklim koşulları da dikkate alındı.