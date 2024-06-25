Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor | Gabar’da ilk hedef tamam! 2 sahada petrol üretimi 45 bin varile ulaştı





BAŞKAN 2023'TE DUYURMUŞTU

Başkan Erdoğan, 2 Mayıs 2023'te Şırnak'taki Gabar Dağı bölgesinde, günlük 100 bin varillik üretim kapasitesine sahip yeni bir petrol rezervi keşfedildiğini duyurmuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 11 Nisan 2024'te Gabar'daki 33 kuyuda ulaşılan günlük petrol üretiminin 40 bin varile ulaştığını duyurmuştu. Başkan Erdoğan Gabar'ın Türkiye'nin günlük petrol tüketiminin 10'da 1'ini tek başına karşılayacağını söyleyerek "Daha önce petrol yok diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden şimdi petrol üretmeye başladık" demişti.

İLK ADIMLAR BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE ATILMIŞTI

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için reform niteliğinde adımlar atan Berat Albayrak, 'Burası Çok Önemli' isimli kitabında, günlük 100 bin varillik petrol keşfinin hikayesini çarpıcı ifadelerle anlatıyor. Kitabın "Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak" başlıklı bölümünde Türkiye'nin denizlerde ve karalardaki enerji keşiflerini hikayesi detaylıca ele alınıyor.

İlgili bölümün 49. sayfasında kara rezervlerinin aranması şu ifadelerle anlatılıyor: Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık. Önce Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik. Dikkatiniz çekerim bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı. Sınırın sıfır noktasında derin sondajlara başladık.

Daha sonra Hakkari Çukurca'da, Irak sınırına 3 kilometre mesafede yani sınırın sıfır noktasında derin petrol sondajını başlattık. Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim. İlk derin sondaj için 4 bin 500 metrelik hedef koyduk. Efsaneleri gerçeğe çevirdik. O gün atılan tohumlar Türkiye Petrolleri A.O.'yu bugünkü haline getirdi. İnanıyorum ki karada da güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz. Berat Albayrakın hamleleri meyvelerini veriyor! İkinci Gabar: Kör Kandil! Yeni müjdeler bekleniyor TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN