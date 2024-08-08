SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan yılın 3. Enflasyon Raporu'nda flaş açıklamalar

Son dakika haberi! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın 3. çeyreğine ilişkin "Enflasyon Raporu"nu açıklıyor. Karahan, "Öncü göstergeler kira enflasyonunda düşüşe işaret ediyor." dedi. Karahan, enflasyon tahminlerinin değişmediğini bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 09:48 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 11:18
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan yılın 3. Enflasyon Raporu’nda flaş açıklamalar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın 3. çeyreğine ilişkin "Enflasyon Raporu"nu açıklıyor.

ENFLASYON TAHMİNLERİ DEĞİŞMEDİ
Karahan, enflasyon tahminlerinin değişmediğini bildirdi. Karahan, "Enflasyon tahminleri 2024 için %38, 2025 için %14 ve 2026 için %9 olarak korunmuştur." dedi.

APara CANLI YAYIN


Karahan'ın açıklamalarından satır başları:

Dezenflasyon süreci öngördüğümüz şekilde başladı. Makro göstergeler bu süreçle uyumlu ilerliyor. Yurt içi talep ikinci çeyrekten bu yana azalmakta. Cari açıkta düşüş sürüyor.

TALEPTEKİ DENGELENME GÜÇLENEREK DEVAM EDECEK
Para politikasında kararlı duruşumuz değişmedi. Talepteki dengelenmenin güçlenerek devam edeceğini öngörüyoruz. Bir önceki rapor döneminden bu yana değişmeyen tek unsur para politikasındaki kararlı duruşumuz. Sıkı para politikası duruşumuz sonucunda kredi büyümesindeki yavaşlama son dönemde belirginleşti. Küresel büyümede 2024'te sınırlı, 2025'te ise daha belirgin bir artış öngörülüyor. Enerji fiyatları son dönemde dalgalı bir seyir izledi. Merkez bankalarının indirim süreçlerinde temkinli olmaları beklenmektedir.

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Gelişmiş ülkelerden bazılarının faiz indirim sürecine başladığını görüyoruz.

Gıda, giyim ve yemek gibi zorunlu harcamaların yatay seviyede hareket ettiğini görüyoruz. Kuyumculuk, elektronik ve araç kiralama gibi ihtiyarı harcamaların ise son dönemde azaldığını görüyoruz.

KİRA ENFLASYONUNDA DÜŞÜŞ
Öncü göstergeler kira enflasyonunda düşüşe işaret ediyor. Dezenflasyon süreci öngörülen şekilde. Kredi büyümesinde yavaşlama belirginleşti. Enflasyonun ana eğilimindeki zayıflama öngörülerimizle uyumlu seyretti. Temmuz ayında çekirdek göstergelerdeki yükseliş sınırlı oldu.

Tüketicilerin enflasyon beklentileri piyasa katılımcılarına göre halen yüksek seviyelerde bulunuyor.

Kararlılıkla sürdürdüğümüz sıkı parasal duruşumuz Türk lirası varlıklarına olan ilgiyi arttırdı. Mart ayından bu yana Türk lirası mevduatı payı yükselerek yıl sonu hedefimiz olan yüzde 50'yi aşarken Kur Korumalı Mevduat'ın payı ise yüzde 11'e geriledi.



ENFLASYON TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ
Enflasyonun 2024 yıl sonunda yüzde 38,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. (Önceki yüzde 38,0). Enflasyonun 2025 yıl sonunda yüzde 14,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki yüzde 14,0). Enflasyonun 2026 yıl sonunda yüzde 9,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki yüzde 9,0). Enflasyonun orta vadede yüzde 5 hedefine yakınsayarak istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. 2024 yıl sonu tahminine etki eden faktörler birbirini dengelemiştir.

FİYAT İSTİKRARI SAĞLANANA KADAR DEVAM ETTİRECEĞİZ
Sıkı para politikası duruşu kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyonun yılın geri kalanında da istikrarlı olarak gerileyeceğini öngörüyoruz. Mevsimsellikten arındırılmış ortalama aylık enflasyonun yılın üçüncü çeyreğinde %2,5 civarına, son çeyrekte ise %1,5'in bir miktar altına gerileyeceğini öngörüyoruz. Enflasyonun ana eğiliminde gerileme 2025 yılında da devam edecek. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu fiyat istikrarı sağlanana kadar devam ettireceğiz.

TAHMİNLERİ DEĞİŞTİRMEYE GEREK GÖRMEDİK
Dezenflasyon sürecinde enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Her zaman her şeyi yapmaya hazırız, çeşitli defalar söyledik, aksiyonla da gösterdiğimizi düşünüyorum, enflasyon hedefi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Veri akışı tahminlerimizle tutarlı bir şekilde gerçekleşti. Talep tarafında bir dengelenmenin net bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Veri akışı beklentilerimizle uyumlu gerçekleştiği için tahminleri değiştirmeye gerek görmedik. Aşağı yönlü riskler de bir miktar mevcut.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih KarahanTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan

Merkez Bankası, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artışla yüzde 38'e güncelledi.

SON ENFLASYON RAPORU 31 EKİM'DE
2025 ve 2026 tahminleri sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korundu. Yılın son enflasyon raporu ise 31 Ekim'de açıklanacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan yılın 3. Enflasyon Raporu’nda flaş açıklamalar
MİT’ten PKK’ya nokta atışı: Eylem hazırlığındaki terörist Eziz Gabar kod Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
Türk Telekom
Bakan Fidan İsrail’in ’tasmasını’ çekti ses CHP’den geldi! Başrolde Mavi Vatan masal diyen Namık Tan: Netanyahu’dan alkışı hak etti
Sistemlerin sistemi Gök Vatan’ın yeni bekçisi Çelik Kubbe! Savunmada yapay zeka destekli yeni dönem
İsmail Haniye suikastında şok gerçekler: Mossad İranlı 2 Devrim Muhafızı’nı satın aldı! Tuğla şeklinde bomba detayı...
Pendik’te İETT otobüsü berber dükkanına girdi: 6 yaralı | 4 katlı bina yıkılacak mı?
Fenerbahçe’de Jose Mourinho krizi! İrfan Can Kahveci kararı bardağı taşırdı
Çin’li otomobil devleri rotayı Türkiye’ye kırdı! BYD’nin ardından üç markadan daha yatırım hamlesi
ABD basınından flaş iddia: Hizbullah harekete geçti: İran’dan önce saldıracak
Roblox neden kapandı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı: Mahkemenin kararı yerine getirildi | Çocuk istismarına geçit yok
Hileli ilana geçit yok! Emlak sektöründe yeni dönem: 15 Eylül’de başlıyor
Müzik kılıfıyla uyuşturucu baronluğu! Alman polisinden kaçan Esmat Ejah’ı Türk polisi yakaladı | Firarın hikayesi...
Dilan Polat’tan flaş talep! Mahkeme anında reddetti: Enerjisi tam cezaevinde kalabilir
Galatasaray’da çifte ayrılık! Menajerler doğruladı! Yıldız futbolcu için harekete geçtiler
SON DAKİKA