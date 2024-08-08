Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan yılın 3. Enflasyon Raporu’nda flaş açıklamalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın 3. çeyreğine ilişkin "Enflasyon Raporu"nu açıklıyor.
ENFLASYON TAHMİNLERİ DEĞİŞMEDİ
Karahan, enflasyon tahminlerinin değişmediğini bildirdi. Karahan, "Enflasyon tahminleri 2024 için %38, 2025 için %14 ve 2026 için %9 olarak korunmuştur." dedi.
Karahan'ın açıklamalarından satır başları:
Dezenflasyon süreci öngördüğümüz şekilde başladı. Makro göstergeler bu süreçle uyumlu ilerliyor. Yurt içi talep ikinci çeyrekten bu yana azalmakta. Cari açıkta düşüş sürüyor.
TALEPTEKİ DENGELENME GÜÇLENEREK DEVAM EDECEK
Para politikasında kararlı duruşumuz değişmedi. Talepteki dengelenmenin güçlenerek devam edeceğini öngörüyoruz. Bir önceki rapor döneminden bu yana değişmeyen tek unsur para politikasındaki kararlı duruşumuz. Sıkı para politikası duruşumuz sonucunda kredi büyümesindeki yavaşlama son dönemde belirginleşti. Küresel büyümede 2024'te sınırlı, 2025'te ise daha belirgin bir artış öngörülüyor. Enerji fiyatları son dönemde dalgalı bir seyir izledi. Merkez bankalarının indirim süreçlerinde temkinli olmaları beklenmektedir.
Gelişmiş ülkelerden bazılarının faiz indirim sürecine başladığını görüyoruz.