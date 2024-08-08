Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan yılın 3. Enflasyon Raporu’nda flaş açıklamalar





ENFLASYON TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ

Enflasyonun 2024 yıl sonunda yüzde 38,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. (Önceki yüzde 38,0). Enflasyonun 2025 yıl sonunda yüzde 14,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki yüzde 14,0). Enflasyonun 2026 yıl sonunda yüzde 9,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki yüzde 9,0). Enflasyonun orta vadede yüzde 5 hedefine yakınsayarak istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. 2024 yıl sonu tahminine etki eden faktörler birbirini dengelemiştir.

FİYAT İSTİKRARI SAĞLANANA KADAR DEVAM ETTİRECEĞİZ

Sıkı para politikası duruşu kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyonun yılın geri kalanında da istikrarlı olarak gerileyeceğini öngörüyoruz. Mevsimsellikten arındırılmış ortalama aylık enflasyonun yılın üçüncü çeyreğinde %2,5 civarına, son çeyrekte ise %1,5'in bir miktar altına gerileyeceğini öngörüyoruz. Enflasyonun ana eğiliminde gerileme 2025 yılında da devam edecek. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu fiyat istikrarı sağlanana kadar devam ettireceğiz.

TAHMİNLERİ DEĞİŞTİRMEYE GEREK GÖRMEDİK

Dezenflasyon sürecinde enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Her zaman her şeyi yapmaya hazırız, çeşitli defalar söyledik, aksiyonla da gösterdiğimizi düşünüyorum, enflasyon hedefi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Veri akışı tahminlerimizle tutarlı bir şekilde gerçekleşti. Talep tarafında bir dengelenmenin net bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Veri akışı beklentilerimizle uyumlu gerçekleştiği için tahminleri değiştirmeye gerek görmedik. Aşağı yönlü riskler de bir miktar mevcut.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan

Merkez Bankası, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artışla yüzde 38'e güncelledi.

SON ENFLASYON RAPORU 31 EKİM'DE

2025 ve 2026 tahminleri sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korundu. Yılın son enflasyon raporu ise 31 Ekim'de açıklanacak.