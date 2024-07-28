İslam Memiş ’2024’ün kralı’ diyerek açıkladı! Altın ve gümüş alanlara uyarı! Eylül, ekim...

Para piyasalarının deneyimli ismi İslam Memiş, 2024 yılının kalan günlerinde altının mı yoksa gümüşün mü daha fazla yükseleceği konusunda merakla beklenen açıklamasını yaptı.
Para piyasalarının deneyimli ismi İslam Memiş, 2024 yılının kalan günlerinde altının mı yoksa gümüşün mü daha fazla yükseleceği konusunda merakla beklenen açıklamasını yaptı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 28 Temmuz 2024 günü sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı değerlendirme yazısında, 2024 yılı için altın/gümüş rasyosunun önemine dikkat çekti. Yılın ilk yarısında gümüşün üstün geldiğini belirten Memiş, aynı ivmenin devam edip etmeyeceği konusundaki düşüncelerini paylaştı. 💭
Memiş, altın/gümüş rasyosunun 2024 yılı öngörüsünün 72 olduğunu ve bu seviyenin 75,83'e kadar gerilediğini ifade etti. Rasyonun düşmesi, gümüşün değer kazandığı anlamına geliyor. Memiş, "Rasyo geriledikçe gümüş değer kazanır, rasyo yükseldikçe gümüş değer kaybeder" diyerek bu stratejiyi vurguladı. 📉📈
Türkiye'de gümüş farkındalığının başladığı dönemde gram fiyatının 2,70 lira olduğunu belirten Memiş, bugün bu değerin 30,31 liraya yükseldiğini söyledi. Beş yıl önce ons fiyatı 11,96 dolar olan gümüş, bugün 27,95 dolar seviyesinde bulunuyor. Memiş, 2024'ün ilk yarısındaki öngörüsünün gerçekleştiğini ve ikinci yarı için de olumlu beklentilerini koruduğunu ifade etti. 📅💵
Memiş, altın ya da TL'yi takip etmeyi bırakarak sadece rasyoya odaklandığını belirtti. "1 gram altın almak için 84,81 gram gümüş vermem gerek. Rasyo 72'ye gerilediğinde, 1 kg altınım ile 72 kg gümüş alabileceğim," diyen Memiş, rasyonun yatırım stratejilerinde ne kadar önemli olduğunu vurguladı. ⚖️🥈
Memiş, "Altını gümüşe çevirme zamanım geldi," diyerek 2024 yılının kalan günlerinde gümüşün kral ve şampiyon olacağına inandığını belirtti. Rasyonun yükselmesiyle altının gümüşe çevrilmesi gerektiğini vurgulayan Memiş, yatırımcılar için net bir strateji sundu. 🎯🏆
Yatırımcıların altın ve gümüş arasında karar verirken rasyoya dikkat etmeleri gerektiğini belirten Memiş, gümüşün potansiyelinin altını çizdi. Altın/gümüş rasyosunu takip eden ve stratejilerini buna göre belirleyen yatırımcılar, eylül, ekim, kasım, aralık aylarında kazançlı çıkabilir. 📊💰
Altın (TL/GR)
📈 Alış: 2.528,01 TL
📈 Satış: 2.528,50 TL
22 Ayar Bilezik
📈 Alış: 2.329,12 TL
📈 Satış: 2.353,10 TL
Altın (ONS)
📈 Alış: 2.386,80 TL
📈 Satış: 2.387,68 TL
Altın ($/kg)
📈 Alış: 76.350,00 $
📈 Satış: 76.366,00 $
Altın (Euro/kg)
📈 Alış: 82.885,00 €
📈 Satış: 82.902,00 €
Cumhuriyet Altını
📈 Alış: 16.613,00 TL
📈 Satış: 16.796,00 TL
Yarım Altın
📈 Alış: 8.319,00 TL
📈 Satış: 8.424,00 TL
Çeyrek Altın
📈 Alış: 4.147,00 TL
📈 Satış: 4.216,00 TL
Reşat Altını
📈 Alış: 16.645,47 TL
📈 Satış: 16.828,95 TL
Kulplu Reşat Altını
📈 Alış: 16.647,69 TL
📈 Satış: 16.831,20 TL
22 Ayar Altın TL/Gr
📈 Alış: 2.327,42 TL
📈 Satış: 2.463,15 TL
18 Ayar Altın TL/Gr
📈 Alış: 1.845,45 TL
📈 Satış: 1.845,80 TL
14 Ayar Altın TL/Gr
📈 Alış: 1.373,49 TL
📈 Satış: 1.805,05 TL
Kapalıçarşı Ziynet 2.5
📈 Alış: 41.068,27 TL
📈 Satış: 41.736,51 TL
Kapalıçarşı Beşli Altın
📈 Alış: 83.163,25 TL
📈 Satış: 84.809,41 TL
Gremse Altın
📈 Alış: 41.068,27 TL
📈 Satış: 42.019,21 TL
Ata Altın
📈 Alış: 16.940,66 TL
📈 Satış: 17.373,08 TL
Tam Altın
📈 Alış: 16.427,31 TL
📈 Satış: 16.756,28 TL
Külçe Altın ($)
📈 Alış: 77.580,00 $
📈 Satış: 77.630,00 $
Has Altın
📈 Alış: 2.515,37 TL
📈 Satış: 2.515,85 TL
Hamit Altın
📈 Alış: 16.645,47 TL
📈 Satış: 16.828,95 TL