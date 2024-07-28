İslam Memiş ’2024’ün kralı’ diyerek açıkladı! Altın ve gümüş alanlara uyarı! Eylül, ekim...

Geçmişten Günümüze Gümüşün Performansı ⏳📊 Türkiye'de gümüş farkındalığının başladığı dönemde gram fiyatının 2,70 lira olduğunu belirten Memiş, bugün bu değerin 30,31 liraya yükseldiğini söyledi. Beş yıl önce ons fiyatı 11,96 dolar olan gümüş, bugün 27,95 dolar seviyesinde bulunuyor. Memiş, 2024'ün ilk yarısındaki öngörüsünün gerçekleştiğini ve ikinci yarı için de olumlu beklentilerini koruduğunu ifade etti. 📅💵

Rasyonun Önemi ve Memiş'in Stratejisi 🧠🔍 Memiş, altın ya da TL'yi takip etmeyi bırakarak sadece rasyoya odaklandığını belirtti. "1 gram altın almak için 84,81 gram gümüş vermem gerek. Rasyo 72'ye gerilediğinde, 1 kg altınım ile 72 kg gümüş alabileceğim," diyen Memiş, rasyonun yatırım stratejilerinde ne kadar önemli olduğunu vurguladı. ⚖️🥈

2024'ün Kralı: Gümüş 👑🥈 Memiş, "Altını gümüşe çevirme zamanım geldi," diyerek 2024 yılının kalan günlerinde gümüşün kral ve şampiyon olacağına inandığını belirtti. Rasyonun yükselmesiyle altının gümüşe çevrilmesi gerektiğini vurgulayan Memiş, yatırımcılar için net bir strateji sundu. 🎯🏆

Yatırımcılar Ne Yapmalı? 🤔💼 Yatırımcıların altın ve gümüş arasında karar verirken rasyoya dikkat etmeleri gerektiğini belirten Memiş, gümüşün potansiyelinin altını çizdi. Altın/gümüş rasyosunu takip eden ve stratejilerini buna göre belirleyen yatırımcılar, eylül, ekim, kasım, aralık aylarında kazançlı çıkabilir. 📊💰