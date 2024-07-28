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BİM'de mutfak indirimi başladı! Ev hanımlarına müjde! 2 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden biri olan BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da cazip indirimlerle dolu aktüel ürün kataloğunu yayınladı. BİM'in sunduğu indirimli ürünler, kalite ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte 2024 yılına ait BİM aktüel kataloğunda bu hafta yer alan ürünler ve kaçırılmaması gereken fırsatlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 18:42 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 18:48
BİM’de mutfak indirimi başladı! Ev hanımlarına müjde! 2 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

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BİM'in bu haftaki aktüel kataloğu, geniş ürün yelpazesi ve cazip indirimleriyle dikkat çekiyor. Uygun fiyatlarla kaliteli ürünlere sahip olmak isteyenler, bu fırsatları kaçırmamak için BİM mağazalarını ziyaret edebilirler.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Motoware Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak: 999 TL 🔋💡
Bardaklık Telefon Tutacağı: 179 TL 📱🧃
Autoware Araba Şarj Çoğaltıcı: 299 TL 🔌🚙
Autoware Araç Direksiyon Tepsisi: 99 TL 🍔📝
Autoware Araç İçi Nemlendirici: 249 TL 💧🚗
Autoware Araç İçi File Organizer: 59 TL 📂🚙

Autoware Araç İçi File Organizer: 89 TL 📂🚙
Autoware Elite Araç İçi Telefon Tutucu: 249 TL 📱🚗
Autoware Araç İçin Kapı Arası Fitili: 69 TL 🚪🚗
Araç Direksiyon Tepsisi: 99 TL 🍟✍️
Motoware 6 Plastik Kancalı File Ahtapod: 149 TL 🦑🔗
Arzum Choppy Doğrayıcı: 1.190 TL 🍅🔪
Fakir Çeyiz Seti 4'lü: 3.990 TL 👰🛍️

Luxell XXL Fastfryer: 2.490 TL 🍟🍗
Kumtel Fastfryer: 1.590 TL 🍟🍖
Kumtel Dijital Fastfryer: 1.990 TL 🍗🍟
Philips Buhar Kazanlı Ütü: 4.990 TL 👕👗
Ruumstore Organizer: 329 TL 📦🗄️

Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge: 4.990 TL 🌀🧹
Şeffaf Bluetooth Speaker: 349 TL 🔊📻
Polosmart PSSW09 Smart Step: 249 TL 🚶‍♂️📏

Piccolo Mondi Uçan Frizbi Top: 199 TL 🥏🌬️
Corby Smart Oyuncak: 1.090 TL 🤖🧸
Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc: 13 TL 🍯🍵

Sürgülü Erzak Kabı 5 Litre: 99 TL 🍚🛢️
Sürgülü Erzak Kabı 7,5 Litre: 109 TL 🥜🛢️
Sürgülü Erzak Kabı 10 Litre: 139 TL 🍝🛢️
Erişte ve Makarna Makinesi: 599 TL 🍝🍜
Karpuz Figürlü Pipetli Cam Bardak 480 cc: 69 TL 🍉🥤
Rakle Desenli Su Bardağı 3'lü: 69 TL 🥛🎨
LAV Çift Renkli Desenli Bardak 3'lü: 99 TL 🍹🎨

Paşabahçe Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı: 34,50 TL 🍲🍱
Maşa Seti 3'lü: 59 TL 🍴🛠️
Kaşık Seti 4'lü: 24,50 TL 🍴🛠️
Buzluk Çeşitleri: 24,50 TL 🧊❄️
Kadın Hambez Kapri: 169 TL 👖👩
Erkek Pijama Takımı: 229 TL 👕🛌

Kadın Ev Elbisesi: 175 TL 👗🏠
Kadın Şort Takım: 249 TL 👙🏠
Erkek Şort: 129 TL 🩳👨
Kadın Kemer: 75 TL 👗👜
Kadın Cüzdan: 99 TL 👛💵

İkili Banyo Paspas Seti: 199 TL 🚿🛁
Mikrofiber Bulaşık Altlığı: 24,50 TL 🍽️🧼
Süzme Bezi: 24,50 TL 🧀🧼

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Bu katalogtan kimse çıkamayacak! A101 28 Temmuz- 2 Ağustos 2024 indirimli fiyat listesi! 1 alana 1 bedava veriliyor

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