BİM’de mutfak indirimi başladı! Ev hanımlarına müjde! 2 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

BİM'in bu haftaki aktüel kataloğu, geniş ürün yelpazesi ve cazip indirimleriyle dikkat çekiyor. Uygun fiyatlarla kaliteli ürünlere sahip olmak isteyenler, bu fırsatları kaçırmamak için BİM mağazalarını ziyaret edebilirler.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Motoware Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak: 999 TL 🔋💡

Bardaklık Telefon Tutacağı: 179 TL 📱🧃

Autoware Araba Şarj Çoğaltıcı: 299 TL 🔌🚙

Autoware Araç Direksiyon Tepsisi: 99 TL 🍔📝

Autoware Araç İçi Nemlendirici: 249 TL 💧🚗

Autoware Araç İçi File Organizer: 59 TL 📂🚙