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Gabar'da petrol ateşi yanıyor: 100 milyon ham petrol rezervi var! Yeni müjdeler yolda

Gabar'daki petrol keşfinin ardından ikinci bir müjdenin de Diyarbakır'dan gelmesi bekleniyor. 100 milyon varil petrol bulunduğu değerlendirilen Diyarbakır’da açılacak 457 sondaj kuyusu için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 07:22 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 07:40
Gabar’da petrol ateşi yanıyor: 100 milyon ham petrol rezervi var! Yeni müjdeler yolda

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Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı döneminde temelleri atılan 'enerjide tam bağımsızlık' hamleleri meyvelerini veriyor.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak.

Irak sınırına sıfır noktada yer alan Şırnak'taki Gabar Dağı'nda bulunan Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın petrol sahalarındaki kaliteli petrol üretimi günlük 50 bin varil sınırına dayanırken, TPAO Diyarbakır'da da yeni sondaj kuyusu çalışmalarına başladı.

İKİNCİ GABAR OLACAK
TPAO tarafından yapılan jeolojik araştırmalarından ardından 457 sondaj kuyusunun açılacağı yerler havadan fotoğraflanarak, haritalandırma yapıldı. Yapılan saha araştırmaları sonucunda, Diyarbakır'da 100 milyon varil ham petrol rezervi bulunduğu değerlendiriliyor.

Gabar'dan sonra ikinci büyük petrol rezervine sahip Diyarbakır'da kısa süre sonra yeni kuyular açılıp petrolün ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Enerjide dışa bağımlılığın ortadan kalkmasına katkı sunacak olan zengin petrol rezervi nedeniyle Diyarbakır'ın ikinci Gabar olacağı da belirtilirken, Ergani, Silvan, Bismil, Hazro, Çınar, Kocaköy, Bağlar ve Sur ilçelerinde yeni petrol müjdeleri bekleniyor.

TERÖR BİTTİ PETROL GELDİ
Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre; Şırnak ve Diyarbakır'ın yanı sıra Van, Siirt, Hakkâri ve Adıyaman'da da petrol arama çalışmaları sürürken, yeni keşiflerle birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin gelecek yıllarda Türkiye'nin petrol ihtiyacını büyük oranda karşılaması hedefleniyor.

Yıllarca yaşanan terör olaylarından dolayı yer altı kaynakları yeterince çıkarılamayan bölgenin altında deyim yerindeyse bir 'petrol denizi' bulunduğu ifade ediliyor.

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