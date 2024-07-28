Tarım Kredi Market 29 Temmuz- 9 Ağustos kataloğu yenilendi! 54,90'a düştü; 60 üründe ekstra indirim fırsatı! Yoğurt, peynir, süt, zeytin...

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Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, başlattığı dev indirim kampanyasıyla vatandaşın yüzünü güldürüyor. Temel ihtiyaç ürünlerinde uygulanan şok indirimler, özellikle peynir ve yoğurt fiyatlarının yarı yarıya düşmesiyle büyük ilgi görüyor. Vatandaşların temel gıda maddelerine daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında, günlük tüketimde önemli bir yer tutan peynir ve yoğurt fiyatları adeta şok indirimlerle yeniden belirlendi. Yarı yarıya düşen fiyatlar, tüketiciler tarafından memnuniyetle karşılandı.