Üniversite tercihleri başladı! Birçok okul kesenin ağzını açtı: Hangi üniversite ne kadar burs veriyor?

Üniversite sınavında dereceye giren öğrencilere hem devlet hem de vakıf üniversiteleri cazip burslar hazırladı. Tercih süreci devam ederken, başarılı öğrencilere aylık 25 bin liraya varan maaş gibi destek kapısı açıldı.

Tek seferlik 100 bin lira veren de hazırlık sınıfını yurt dışında okutacağını duyuran da çıktı. Ayrıca ücretsiz yurt, yemek, ve spor salonu üyeliği, teknokentte şirket kurma önceliği gibi imkanlar da sağlandı. İşte bazı üniversitelerde sunulan imkânlar:

3

- BOĞAZİÇİ: SAY, EA, SÖZ ve DİL puan türlerinin birinde ilk 3'te yer alarak yerleşen öğrencilere tek seferlik 100 bin lira nakdi destek sağlanacak. Ayrıca yerleştiği puan türünde ilk 10'a giren öğrencilere yılda 9 ay süreyle 15 bin lira burs desteği verilecek. Yine ilk 100'e giren öğrencilere de yılda 9 ay süreyle 10 bin lira destek sağlanacak. İlk 100'deki tüm öğrenciler, nakdi desteğin yanı sıra okulun yurtlarında ücretsiz konaklama, yemek bursu ve her dönem başında bir kez kitap bursu, Teknoparktaki kuluçka merkezinden ücretsiz yararlanma, kapalı ve açık havuz, fitness salonu ile SİNEBU'ya ücretsiz üyelik imkânlarından faydalanabilecek.