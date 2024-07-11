BYD Başkan Yardımcısı’ndan Türkiye’ye övgü dolu sözler: Teknoloji merkezi yapacağız! BYD fabrikayı ne zaman kuracak? Kaç farklı model üretilecek?

Türkiye'nin çok sayıda yetenekli gencin bulunduğu, çok ilgi çekici bir ülke olduğunu vurgulayan Li, "Çinlilerle Türkler birbirine çok benziyor. Aile değerlerine önem verdiğimiz gibi eğitime de önem veriyoruz. Yani bu ülkede gerçekten çok fazla genç ve harika bir enerjinin yanı sıra yeşil teknolojiye yönelik bir tutku var." diye konuştu.

Ülkenin üretim konusundaki gücüne ve kaliteli iş gücüne değinen Li, Türkiye'nin, AB ülkeleri içinde en büyük üçüncü otomobil üreticisi olduğunu ve bunun yanı sıra ülkede çok sayıda yüksek eğitimli AR-GE yeteneği bulunduğunu söyledi.

Coğrafi konumu bakımından da Türkiye'nin önemine işaret eden Li, "İstanbul, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan dünyanın tek şehri. Türkiye, Avrupa yakasında da olabiliyor, Asya yakasında da olabiliyor. Böylece Türkiye, burada bir üretim merkezi kurma isteğimiz konusunda en üst noktada yer alıyor ve sonrasında sadece Avrupa'ya değil, çevredeki bölgeyi de kapsayacak şekilde çok sayıda otomobil ihraç etme şansımız olacak." ifadesini kullandı.