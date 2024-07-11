PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

BYD Başkan Yardımcısı'ndan Türkiye'ye övgü dolu sözler: Teknoloji merkezi yapacağız! BYD fabrikayı ne zaman kuracak? Kaç farklı model üretilecek?

Türkiye’ye 1 milyar dolar yatırım kararı alan BYD’nin Başkan Yardımcısı Stella Li merak edilenleri tek tek anlattı. “Yüksek teknoloji Türkiye’ye getirip teknolojinin merkezi yapmak istiyoruz” diyen Stella Li, 8 ila 12 farklı model üretimi üzerinde konuştuklarını açıkladı. Fabrikanın kurulacağı tarihi de paylaşan Stella Li, “Türkiye'deki devlet kurumlarıyla çalışırken onların profesyonelliğinden ve özverilerinden çok etkilendik” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 13:22 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 13:30
BYD Başkan Yardımcısı’ndan Türkiye’ye övgü dolu sözler: Teknoloji merkezi yapacağız! BYD fabrikayı ne zaman kuracak? Kaç farklı model üretilecek?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

BYD Başkan Yardımcısı ve BYD Amerika Üst Yöneticisi (CEO) Stella Li, BYD'nin Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım kararı almasına ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin çok sayıda yetenekli gencin bulunduğu, çok ilgi çekici bir ülke olduğunu vurgulayan Li, "Çinlilerle Türkler birbirine çok benziyor. Aile değerlerine önem verdiğimiz gibi eğitime de önem veriyoruz. Yani bu ülkede gerçekten çok fazla genç ve harika bir enerjinin yanı sıra yeşil teknolojiye yönelik bir tutku var." diye konuştu.

Ülkenin üretim konusundaki gücüne ve kaliteli iş gücüne değinen Li, Türkiye'nin, AB ülkeleri içinde en büyük üçüncü otomobil üreticisi olduğunu ve bunun yanı sıra ülkede çok sayıda yüksek eğitimli AR-GE yeteneği bulunduğunu söyledi.

Coğrafi konumu bakımından da Türkiye'nin önemine işaret eden Li, "İstanbul, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan dünyanın tek şehri. Türkiye, Avrupa yakasında da olabiliyor, Asya yakasında da olabiliyor. Böylece Türkiye, burada bir üretim merkezi kurma isteğimiz konusunda en üst noktada yer alıyor ve sonrasında sadece Avrupa'ya değil, çevredeki bölgeyi de kapsayacak şekilde çok sayıda otomobil ihraç etme şansımız olacak." ifadesini kullandı.

SADECE TESİS İNŞA ETMEK DEĞİL YÜKSEK TEKNOLOJİYİ TÜRKİYE'YE GETİRMEK İSTİYORUZ
Stella Li, BYD'nin dünya lideri bir yeşil teknoloji şirketi olduğunu ifade ederek, yalnızca otomobil üreten değil aynı zamanda bir mühendislik şirketi olduklarını vurguladı.

Dünya çapında 110 binden fazla AR-GE mühendisine sahip olduklarını ve günde 32 patent ürettiklerini anlatan Li, "Bu nedenle Türkiye'ye sadece bir tesis inşa etmeye gelmedik, aynı zamanda elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobillerdeki en gelişmiş yüksek teknolojiyi Türkiye'ye getirmek için bir tutkumuz var. Biz bu tesisi, en ileri teknolojiyi buraya getirecek en büyük üretim yerlerinden biri olacak şekilde inşa etmek istiyoruz." dedi.

12 FARKLI MODEL
Li, üretim tesisinin kurulacağı Manisa'ya bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ve buradaki devlet kurumlarından ve yerel halktan çok etkilendiklerini dile getirerek, "Çok profesyoneller ve araziyi çok beğendik. Burası bizim evimiz olacak ve burada yerel bir Türk şirketi gibi olacağız." açıklamasında bulundu.

Türkiye'deki üretimin detaylarına değinen Li, "Yani yaklaşık 8 ila 12 farklı model arasında bir üretim üzerinde konuşuyoruz. Bu yüzden burada daha fazla model üretebilme ve kendimizi burada yerelleştirebilme şansını yakalamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

FABRİKA NE ZAMAN KURULACAK?
Mümkün olan en kısa zamanda fabrika inşaatına başlamak istediklerini ve yatırımın birinci fazında pil paket montajının Türkiye'de yapılacağını aktaran Li, şunları kaydetti:

"Şu anda çalışıyoruz, burada 12'den fazla kişiden oluşan, farklı bölüm bileşenlerini temsil eden insanlardan oluşan büyük bir ekibimiz var. Pek çok ayrıntıyı bilmek ve daha derinlemesine öğrenmek için bir hafta Manisa'da kalmak istiyoruz. Böylece artık bu proje üzerinde çalışmaya gerçekten hazır hale geleceğiz. Belki önümüzdeki yaz aylarında fabrikanın inşaatına başlayabiliriz ve sonrasında Çin'deki gibi 12 aydan daha kısa sürede fabrikayı inşa edebileceğimizi umuyoruz."

"TÜRKİYE'Yİ GELECEĞİN TEKNOLOJİ MERKEZİ YAPACAĞIZ"
Türkiye'de yerel ortaklarla çalışmayı planladıklarını bildiren Li, "Buradaki BYD yatırımı sadece 5 bin kişiye daha istihdam kazandırmıyor. Ayrıca teknoloji ve yeniliği getiriyoruz. Buradaki teknolojiyi artırmak istiyoruz. Türkiye'yi geleceğin teknolojisinin merkezi, ardından inovasyon merkezi haline getirmek istiyoruz. Bunların hepsi tutku verici gelişmeler." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇİNLİ TURİST TEŞVİKİ OLABİLİR"
BYD'nin Türkiye'de üretim yapacak olması nedeniyle araçlarda Türk tüketicilere özel bazı tasarımlar ve yenilikler getirebileceklerini anlatan Li, aynı zamanda araç multimedya sistemine, Türk TV programları ve dizilerinde yer alacağı bir uygulamanın entegre edilebileceğini söyledi.

İstanbul'u ikinci kez ziyaret ettiklerini ve özellikle yemeklerden çok memnun kaldığını dile getiren Li, "Burası muhteşem bir turizm ülkesi. Ve biliyorsunuz ki Çin'den çok fazla turist var. Çinliler seyahate 200 milyar dolardan fazla para harcıyor. Bu yüzden belki BYD buraya daha fazla Çinli turistin gelmesini de teşvik edebilir. Türkiye'yi tanıtmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye yatırım konusunda gümrük tarifelerini çok dikkate almadıklarını anlatan Li, daha çok ülkenin üretim açısından rekabetçi ve yeni teknolojilere hazır olmasına baktıklarını vurguladı.

HARİKA BİR TOPLANTI
BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye de değinen Stella Li, "Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanı ile harika bir toplantı gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanı, BYD'den ülkeye en ileri teknolojiyi getirmesini, aynı zamanda Türkiye'nin sanayideki yeteneklerini büyütmesine ve en ileri sanayi merkezimizi kurmasına yardımcı olmasını istedi. Ve evet Sayın Cumhurbaşkanı, tüm bu ileri teknolojiyi buraya getiriyoruz. Ayrıca insanlarınızın (teknoloji alanında) eğitimine de katkı sunacağız." diye konuştu.

PROFESYONELLİKTEN ÇOK ETKİLENDİK
BYD Başkan Yardımcısı ve BYD Amerika CEO'su Stella Li, yatırım sürecinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili kurumların kendileriyle son derece uyum içinde çalıştığına işaret ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'deki devlet kurumlarıyla çalışırken onların profesyonelliğinden ve özverilerinden çok etkilendik. Özellikle de Sayın Bakanımız ve sanayiden gelen büyük bir ekip ve bütün bir ekip çalışıyorlar. Her zaman 'dünyanın en çalışkan grubu veya milliyeti Çinlilerdir' diye bahsediyoruz. Ama sonra öğrendik ki (Türk yetkilikler) aslında bizden daha çok çalışıyorlar. Ayrıca çok profesyoneller ve en ayrıntılı teknoloji setini bile biliyorlar. Bu çok etkileyici."

BYD sonrası Çinliler atakta! Türkiye...
Yatırım için doğru adres!
BYD anlaşması dünya basınında

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Srebrenitsa için video mesaj: Unutulan soykırım tekrarlanır | Benzer vahşet Gazze’de!
EMEKLİYE EK ZAM İÇİN GÖZLER KÜLLİYE’DE | SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Türk Telekom
BYD Başkan Yardımcısı’ndan Türkiye’ye övgü dolu sözler: Teknoloji merkezi yapacağız! BYD fabrikayı ne zaman kuracak? Kaç farklı model üretilecek?
Milli iradenin sesi Turkuvaz Medya Grubu’nda 15 Temmuz anması! Bakan Yerlikaya rakamlarla açıkladı: FETÖ ile mücadelenin Z raporu
MSB’den kilit kapanıyor mesajı: Alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli olarak devam ediyor! | F-16’larda son durum
NATO’da Gazze ikiyüzlülüğü: Ukrayna’ya 40 milyar dolar Filistin gündemde yok! Washington Post ‘Odadaki fil’ deyip Başkan Erdoğan’ı örnek gösterdi
Pegasus uçağında 5 saatlik rötar: Yolcular bayıldı | Pilot mesai doldu diyerek uçaktan indi
Bedelli askerlik fiyatı belli oldu! MSB duyurdu! 2024 ikinci yarısında bedelli askerlik tutarı ne kadar?
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya kuvvetli yağış uyarısı! Uçuşlar iptal edildi megakent alarmda! Bugün hava nasıl olacak? | 11 Temmuz 2024 hava durumu
NATO Zirvesi’nde Türkiye’ye güven mesajı: Anlaşma yapabilen tek başarılı lider! 10 başlıkta terörle mücadele ve Montrö
Comanchero çetesi hakkında yeni bilgi | Takvim ulaştı! Galatasaray’ın eski topçusu Sneijder gizli ortak çıktı
NATO’da Erdoğan rüzgarı! Liderlerle peş peşe temaslar renkli kareler: Olaf Scholz, Miçotakis, Meloni...
Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut gözaltına alındı! Suç dosyası kabarık çıktı
Sokak hayvanları düzenlemesinde sona gelindi! Kökten çözülecek! Ağır yaptırımlar gündemde
SON DAKİKA