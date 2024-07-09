Çinli otomotiv devi BYD’nin Türkiye yatırımı dünya basınında! Otomobil endüstrisinde merkez Türkiye

"TESLA'NIN RAKİBİ TÜRKİYE'DE"

BBC "Tesla'nın Çinli rakibi BYD, Türkiye'de 1 milyar dolarlık tesis anlaşması imzaladı" başlığını kullandı ve tesisin 2026 yılı sonuna kadar üretime geçmesi ve yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlamasının beklendiğini belirtti.

Anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150.000 araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi kurması öngörülüyor. BYD tarafınfan yapılan açıklamada ''Türkiye'nin gelişen teknoloji ekosistemi, güçlü tedarikçi tabanı, olağanüstü konumu ve nitelikli iş gücü gibi sahip olduğu eşsiz avantajlar sayesinde, BYD'nin yerel üretim yeteneklerini daha da geliştirmekte ve lojistik verimliliği artıracaktır.'' denildi.