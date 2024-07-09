Çinli otomotiv devi BYD’nin Türkiye yatırımı dünya basınında! Otomobil endüstrisinde merkez Türkiye

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında BYD'nin Türkiye'de yatırım yapmasına yönelik imzalanan anlaşma dünya basınında gündem oldu.
Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında BYD'nin Türkiye'de yatırım yapmasına yönelik imzalanan anlaşma dünya basınında gündem oldu.
BYD ANLAŞMASI DÜNYA BASININDA
İngiliz Financial Times "BYD, Türkiye'de elektrikli araç fabrikası kurmak için 1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı" dedi ve en büyük ikinci elektrikli araç üreticisinin Çin'den ithal edilen ürünlere erişimi kısıtlarken AB üretimini artırdığını belirtti.
"TÜRKİYE'DE BÜYÜK BİR OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ VAR"
"Türkiye'de büyük bir otomotiv endüstrisi var" diyen Financial Times, Hyundai, Toyota, Renault ve Ford gibi yabancı grupların Türkiye'de faaliyet gösterdiğine dikkat çekti.
"OTOMOBİL ENDÜSTRİSİNİN ÖNDE GELEN MERKEZİ"
France 24 ise Çin'in elektrikli araç devi BYD'nin uluslararası büyümesini sürdürürken Türkiye'de fabrika açacağını belirtti.
France 24 Türk yapımı otomobillerin 1995'ten bu yana uygulanan Gümrük Birliği kapsamında AB'ye avantajlı giriş imkanına sahipken Marmara Bölgesi'nin dünya otomobil endüstrisinin önde gelen merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti.
1 MİLYAR DOLARLIK TESİS
İngiliz Reuters, Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin Türkiye'de 1 milyar dolarlık tesis kuracağını belirtti.
"TESLA'NIN RAKİBİ TÜRKİYE'DE"
BBC "Tesla'nın Çinli rakibi BYD, Türkiye'de 1 milyar dolarlık tesis anlaşması imzaladı" başlığını kullandı ve tesisin 2026 yılı sonuna kadar üretime geçmesi ve yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlamasının beklendiğini belirtti.
Anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150.000 araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi kurması öngörülüyor. BYD tarafınfan yapılan açıklamada ''Türkiye'nin gelişen teknoloji ekosistemi, güçlü tedarikçi tabanı, olağanüstü konumu ve nitelikli iş gücü gibi sahip olduğu eşsiz avantajlar sayesinde, BYD'nin yerel üretim yeteneklerini daha da geliştirmekte ve lojistik verimliliği artıracaktır.'' denildi.