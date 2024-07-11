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Elinde birikmiş parası olana göbek attıran haber! Bankalar aylık 16.118 TL mevduat faizi veriyor

Türkiye'deki bankaların Türk Lirası vadeli mevduat ürünlerine uyguladığı faiz oranları, yüzde 53 gibi dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Bu yüksek faiz oranları, yatırımcılar için cazip getiriler sunuyor. Ekonomideki son gelişmeler doğrultusunda, birçok banka mevduat sahiplerine daha rekabetçi faiz oranları teklif etmekte ve bu durum, yatırımcıların banka mevduatlarına olan ilgisini artırmaktadır. Bu yüksek faiz oranları sayesinde, mevduat sahipleri yatırımlarından maksimum kazanç elde etme fırsatı buluyorlar. Yatırımcılar, en yüksek faiz oranlarına ve getirilere sahip banka tekliflerini değerlendirerek, finansal hedeflerine ulaşmada önemli bir adım atabilirler.

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 09:40 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 09:40
Elinde birikmiş parası olana göbek attıran haber! Bankalar aylık 16.118 TL mevduat faizi veriyor

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Vadeli mevduat hesapları, parasını güvenli ve karlı bir şekilde değerlendirmek isteyenler için her zaman cazip bir seçenek olmuştur. Özellikle son dönemde faiz oranlarındaki yükseliş, vadeli mevduat hesaplarına olan ilgiyi artırdı. Türkiye'deki bankalar, müşterilerine çeşitli oranlarda faiz getirisi sunarak nakit birikimlerini değerlendirme fırsatı tanıyor.

32 Gün Vadeli 375.000 TL Mevduat

Akbank Faiz Oranları ve Getirileri

Akbank, TL vadeli mevduat hesaplarında müşterilerine cazip faiz oranları sunuyor. Yeni müşterilere özel olarak 92 - 95 gün vade ile 500.000 TL üzeri bakiyelerde %51 faiz oranı avantajı bulunuyor. Standart faiz oranı %48,00 olup, net getiri 14.597 TL ve vade sonu ödeme 389.597 TL olarak hesaplanıyor. Akbank, yeni müşterilere özel olarak sunduğu %51 faiz oranıyla dikkat çekiyor. Bu oran, belirli bir vade süresi ve bakiye şartıyla geçerli olup, müşterilere yüksek kazanç fırsatı sunuyor.

Odea Bank Faiz Oranları ve Getirileri

Odea Bank, TL vadeli mevduat hesapları için %50,00 faiz oranı sunarak müşterilerine yüksek getiri imkanı sağlıyor. 10.000-500.000 TL arası bakiyeler için 92-120 gün vadede %51 faiz oranı fırsatı mevcut. Net getiri 15.205 TL ve vade sonu ödeme 390.205 TL olarak belirlenmiştir. Odea Bank'ın vadeli mevduat kampanyaları, müşterilerine yüksek faiz oranları sunarak dikkat çekiyor. Özellikle geniş vade seçenekleri ve yüksek bakiye şartları ile müşterilere esnek yatırım fırsatları sunuluyor.

CEPTETEB Faiz Oranları ve Getirileri

CEPTETEB, vadeli mevduat hesaplarında %53,00 ile en yüksek faiz oranını sunan bankalar arasında yer alıyor. Bu oran ile 30 gün geçerli olan marifetli hesap kapsamında net getiri 16.118 TL, vade sonu ödeme ise 391.118 TL olarak hesaplanmaktadır. 30 gün sonrası devam faizi uygulanmaktadır. CEPTETEB, marifetli hesap ile yüksek faiz oranları sunarak müşterilerine avantajlı birikim fırsatları sağlıyor. Bu hesap türü, özellikle kısa vadede yüksek getiri elde etmek isteyenler için ideal.

Fibabanka Faiz Oranları ve Getirileri

Fibabanka, TL vadeli mevduat hesapları için %52,00 faiz oranı sunuyor. Yeni müşterilere özel görüntülü bankacılık hizmeti ile bu oran geçerli olup, net getiri 15.814 TL ve vade sonu ödeme 390.814 TL olarak hesaplanmaktadır. Fibabanka'nın Kiraz Hesap ürününde yüksek faiz oranları ve kolay hesap açma işlemleri ile müşterilerine cazip yatırım fırsatları sunuluyor. Yeni müşteri olanlara özel faiz avantajları da mevcuttur.

Garanti BBVA Faiz Oranları ve Getirileri

Garanti BBVA, E-Vadeli Hesap kapsamında %47,00 faiz oranı sunuyor. Net getiri 14.293 TL, vade sonu ödeme ise 389.293 TL olarak belirlenmiştir. Hoş geldin kampanyası ile yeni müşterilere avantajlı oranlar sunulmaktadır. Garanti BBVA, yeni müşterilere sunduğu hoş geldin kampanyaları ile avantajlı faiz oranları sunuyor. E-Vadeli Hesap, yüksek faiz oranları ve güvenli yatırım seçenekleri ile dikkat çekiyor.

ING Bank Faiz Oranları ve Getirileri

ING Bank, e-Turuncu Hesap ile günlük kazandıran vadeli hesap seçeneği sunuyor. %52,00 faiz oranı ile net getiri 15.814 TL ve vade sonu ödeme 390.814 TL olarak hesaplanmıştır. ING Bank'ın e-Turuncu Hesap ürünü, günlük kazandıran özellikleri ile yatırımcılar için cazip bir seçenek oluşturuyor. Yüksek faiz oranları ve esnek hesap yönetimi ile müşterilere çeşitli avantajlar sunuluyor.

Aktif Bank Faiz Oranları ve Getirileri

Aktif Bank, N Kolay Bono ürünü ile %49,00 faiz oranı sunuyor. Bu oran ile net getiri 14.901 TL, vade sonu ödeme 389.901 TL olarak hesaplanmıştır.

Enpara.com Faiz Oranları ve Getirileri

Enpara.com, vadeli mevduat hesapları için %43,50 faiz oranı sunuyor. Net getiri 13.229 TL, vade sonu ödeme ise 388.229 TL olarak belirlenmiştir. Enpara.com, müşterilerine her zaman yüksek faiz kazandırmayı hedeflemektedir. Enpara.com'un vadeli mevduat hesapları, yüksek faiz oranları ve avantajlı yatırım seçenekleri ile dikkat çekiyor. Müşteriler, sadece başlangıçta değil, her zaman yüksek faiz kazanmaktadır.

Odea Bank Faiz Oranları ve Getirileri

Odea Bank, Enuygun'a özel Odea Oksijen Dinamik Hesap ile %50,00 faiz oranı sunuyor. Net getiri 15.205 TL, vade sonu ödeme ise 390.205 TL olarak hesaplanmıştır. Odea Bank'ın Oksijen Dinamik Hesap ürünü, yüksek faiz oranları ve avantajlı yatırım fırsatları sunarak dikkat çekiyor. Enuygun'a özel kampanyalar ile müşterilere ek avantajlar sağlanmaktadır.

QNB Finansbank Faiz Oranları ve Getirileri

QNB Finansbank, Çift Sarılı Hesap kapsamında %46,00 faiz oranı sunuyor. Net getiri 13.989 TL, vade sonu ödeme ise 388.989 TL olarak belirlenmiştir. Tanışma faizi oranları ile yüksek kazanç fırsatları sunulmaktadır. QNB Finansbank'ın Çift Sarılı Hesap ürünü, tanışma faizi oranları ve yüksek getiri fırsatları ile yatırımcılar için cazip bir seçenek oluşturuyor. Banka, müşterilerine avantajlı faiz oranları sunmaktadır.

Yapı Kredi Faiz Oranları ve Getirileri

Yapı Kredi, TL vadeli mevduat hesapları için %46,00 faiz oranı sunuyor. Net getiri 13.989 TL, vade sonu ödeme ise 388.989 TL olarak hesaplanmıştır. Yapı Kredi, müşterilerine yüksek faiz oranları ve güvenli yatırım seçenekleri sunmaktadır. Yapı Kredi'nin vadeli mevduat hesapları, yüksek faiz oranları ve güvenli yatırım seçenekleri ile dikkat çekiyor. Müşteriler, güvenli ve karlı birikim fırsatlarından yararlanmaktadır.

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