BYD’nin yatırım kararı kelebek etkisi yapacak! Çinli otomobil devleri DFSK, Skywell, Chery, MG ve SWM atakta: Avrupa’ya açılan kapı Türkiye

SWM Motor
SWM TÜRKİYE'DE ÜRETİM YAPMAK İÇİN BAŞVURULARI TAMAMLADI
Son olarak da Çin'in önde gelen otomotiv üreticilerinden Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren SWM Motor'un, Türkiye'de üretim yapmak için başvurularını tamamladığı bildirildi.
Şirketin Türkiye temsilcisi ATMO Group CEO'su Anton Chernov, "Yıllık 50 binden fazla araç üretim kapasitesine sahip bir üretim tesisi üzerinde çalışıyoruz. Üretim tesisi, Türkiye pazarının ihtiyaçlarını karşılayacak ve aynı zamanda Balkan ülkeleri ve AB bölgesindeki diğer pazarlara da ihracata odaklanacak." ifadelerini kullandı.
ODMD LİSTESİNDE ÇİN MENŞELİ MARKA SAYISI 11'E YÜKSELDİ
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, ODMD listesine yeni Çin firmalarının da dahil olmasıyla pazardaki toplam marka sayısı 54'e ulaştı.
Son dönemde Çin markalarının Türkiye'ye ilgisinde belirgin bir artış gözlenirken, bu durum pazara giren firma sayısına da yansıdı.
Türkiye otomotiv pazarında Skywell, MG, Chery, Leapmotor, Seres, Maxus, Hongqi, DFSK, BYD, NETA ve SWM olmak üzere 11 Çin menşeli marka bulunuyor. Bu listeye yakın zamanda Jaecoo markasının da eklenmesiyle Çin menşeli marka sayısının 12'ye yükselmesi bekleniyor.
DFSK ve Chery içten yanmalı motora sahip otomobilleri Türkiye pazarında satışa sunarken, MG hem elektrikli hem içten yanmalı, diğer markalar da elektrikli modelleriyle boy gösteriyor. Lüks segment otomobil satan Voyah ise ODMD'de listelenmiyor. Ayrıca DFSK ve Maxus markaları hafif ticari araç satışı da yapıyor.
ÇİN MARKALARININ TÜRKİYE PAZARINDAN ALDIĞI PAY YÜZDE 8,3
Çin otomotiv firmalarının Türkiye'deki toplam satışları (otomobil ve hafif ticari) yılın ilk 6 ayında 48 bin 17'ye, otomotiv pazarından aldıkları pay da yüzde 8,3'e ulaştı.
Çin markaları arasında DFSK ve Maxus'un ticari araç satışı da bulunuyor. Bu iki markanın hafif ticari satışları hariç tutularak sadece otomobil özelinde bakıldığında Çin markalarının satış sayısı 47 bin 568'e, pazar payı ise yüzde 10,27'ye yükseldi.
EN FAZLA SATIŞ YAPAN ÇİN MARKALARI
Çin otomotiv firmalarının Türkiye'de ocak-haziran dönemindeki satış sayılarına bakıldığında, Chery 34 bin 501 satışla ilk sırada yer aldı. 11 bin 74 adet satış sayısına ulaşan MG ikinci, 1426 satış yapan BYD de üçüncü oldu.
DFSK, otomobil ve hafif ticari olmak üzere 438 satışla dördüncü, Maxus 195 satışla beşinci sırada konumlandı.
ŞUBAT 2023'TE SATIŞ SAYISI 1000'İN ALTINDA KALMIŞTI
Chery ve bazı Çin markalarının satışa henüz başlamadığı geçen yılın şubat ayına bakıldığında, Çin markalarının toplam satışları 1000 adedin altında kalmıştı. 2023'ün tamamında ise Çin markaları, toplam 967 bin 341 adetlik Türkiye otomobil pazarında, 59 bin 97 satışla yüzde 6,10 paya ulaşmıştı.
Böylece, Çin markalarının hem satış sayısı hem de pazar payı açısından Türkiye pazarındaki konumlarını güçlendirdiği görüldü.
İTHAL ARAÇLAR ARASINDA ÇİN MARKALARININ PAYI YÜZDE 12 SEVİYESİNDE
Diğer yandan, ocak-haziran döneminde 577 bin 981 adetlik toplam pazarda yerli araç satışları 177 bin 591, ithal araç satışları ise 400 bin 390 adet oldu. Böylece toplam pazarın yüzde 69,27'si ithal araçlardan oluştu.
İthal araçlar arasında ise Çin markalarının payı yüzde 12 seviyesinde kayıtlara geçti.