Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD ile anlaşma imzaladı: 1 milyar dolarlık yatırım 5 bin kişilik istihdam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırıma yönelik imzalanan anlaşma törenine katıldı. İmzalar, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu tarafından atıldı.

Anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150.000 araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi kurması öngörülüyor. BYD tarafınfan yapılan açıklamada ''Türkiye'nin gelişen teknoloji ekosistemi, güçlü tedarikçi tabanı, olağanüstü konumu ve nitelikli iş gücü gibi sahip olduğu eşsiz avantajlar sayesinde, BYD'nin yerel üretim yeteneklerini daha da geliştirmekte ve lojistik verimliliği artıracaktır.'' denildi.

Marka 6 aylık satış CHERY 34.501 MG 11.074 BYD 1.426 DFSK 438 SKYWELL 200 MAXUS 195 LEAPMOTOR 120 NETA 53 HONGQI 9 SERES 1 TOPLAM 48.017





ÇİNLİ OTOMOTİV DEVİNDEN TÜRKİYE'YE 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Çinli otomotiv deviyle imzalar Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu tarafından atıldı. Yapılan anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150.000 araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi kurması öngörülüyor. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste 5.000 kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.