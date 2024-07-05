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Kuyumcular altın için tarihi verdi! İslam Memiş ise uyarı yaptı! Gram altın fiyatı kaç para? Çeyrek altın bugün kaç TL? 5 Temmuz 2024 altın fiyatları

Altın yatırımcıları için 2024 yılı, hem fırsatlar hem de dikkat edilmesi gereken risklerle dolu bir yıl olacak. Kuyumcuların ve piyasa uzmanlarının tahminleri, yatırımcılara önemli ipuçları sunuyor. Ancak her yatırım kararı alınırken, kapsamlı bir piyasa analizi ve uzman görüşlerinin değerlendirilmesi esastır. Peki gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın bugün kaç TL? 5 Temmuz 2024 altın fiyatları...

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 12:20 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 12:20
Kuyumcular altın için tarihi verdi! İslam Memiş ise uyarı yaptı! Gram altın fiyatı kaç para? Çeyrek altın bugün kaç TL? 5 Temmuz 2024 altın fiyatları

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Son zamanlarda altın fiyatlarında gözlemlenen düşüşler, hem yatırımcıları hem de piyasa uzmanlarını etkilemekte, özellikle de kuyumcu esnafı bu durumu yakından takip etmekte ve yatırımcılara önemli önerilerde bulunmaktadır. Altın fiyatlarındaki bu azalmanın nedenleri ve yatırımcılar için oluşturduğu fırsatlar veya riskler neler olabilir? Bu düşüşler, bazı yatırımcılar için kazanç kapısı olarak görülse de, diğerleri için belirsizlikleri de beraberinde getiriyor. Peki gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın bugün kaç TL? 5 Temmuz 2024 altın fiyatları...

Altın Fiyatları

Altın fiyatları, çeşitli ekonomik ve politik faktörlerden etkilenmekte. Bu yıl içerisinde yaşanan düşüşlerin başlıca sebepleri arasında, global ekonomideki belirsizlikler, ABD dolarındaki güçlenme ve teknolojik gelişmeler bulunuyor. Özellikle teknoloji sektöründeki yenilikler, yatırımcıların altına olan ilgisini diğer varlık sınıflarına yönlendiriyor.

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Kuyumcular Ne Diyor?

Türkiye genelindeki kuyumcular, altın fiyatlarında gözlemlenen bu düşüşleri yakından takip ederek, yatırımcılara çeşitli önerilerde bulunuyorlar. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Ahmet Yanık, konu hakkında şunları söylüyor:

"Altın fiyatlarının düşüşü geçici bir durum. Yıl sonuna doğru özellikle 3 bin TL seviyelerini görebiliriz. Yatırımcılarımız bu düşüşleri, uzun vadeli yatırım fırsatları olarak değerlendirmelidir."

2024 Yılı İçin Altın Fiyat Tahminleri

Pek çok uzman ve piyasa analisti, 2024 yılı sonu itibariyle altın fiyatlarının 3 bin TL üzerine çıkabileceğini öngörüyor. Bu tahminler, global ekonomik toparlanma ve enflasyon beklentileri gibi faktörlerle destekleniyor.

İslam Memiş'ten Temmuz Ayı Finansal Piyasa Değerlendirmesi

Temmuz ayının ilk haftası, finansal piyasalar için kritik bir döneme işaret ediyor. Türkiye'nin önde gelen finans analisti İslam Memiş, bu haftayı özellikle vurgulayarak yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulunuyor. Borsa dinamikleri ve döviz kurları başta olmak üzere, altın ve petrol gibi emtia fiyatlarında yaşanan gelişmeler, bu ay piyasaların seyrini belirleyecek ana faktörler arasında yer alıyor.

Borsa İstanbul'da Teknik Analiz ve Gelecek Öngörüleri

Borsa İstanbul, Temmuz ayına 10,319 puan seviyesinden başlayarak, yüzde 3'lük bir satış baskısı altında işlem görmekte. İslam Memiş'e göre, bu satışların arkasında, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları ve önerilen yeni vergi düzenlemeleri bulunuyor. Memiş, teknik olarak Borsa İstanbul'da satışların devam etmesi için 10,400 puan altında iki günlük kapanışların gerektiğini belirtiyor. Yatırımcılara, 10,000 puan üzerinde dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.

Döviz Kuru Dalgalanmaları ve Emtia Piyasası

Dolar/TL kuru, geçen hafta 32,92 seviyesine kadar yükselmiş olup bu hafta 32,67 seviyesine gerilemiş durumda. İslam Memiş, dolar endeksinde yaşanan gerilemenin bu düşüşte etkili olduğunu ve orta ile uzun vadeli pozitif beklentilerinin devam ettiğini ifade ediyor. Euro/TL ise 35,15 seviyesinde işlem görüyor ve dolara kıyasla daha pozitif bir seyir izliyor.

Altın Fiyatları ve Yatırım Fırsatları

Ons altın fiyatı şu anda 2,328 dolar seviyesinde. İslam Memiş, bu hafta için ons altının 2,300 ile 2,380 dolar arasında hareket edeceğini ve yatırımcılara alım fırsatları sunabileceğini öngörüyor. Gram altın ise 2,453 ile 2,467 lira aralığında işlem görüyor ve Memiş, bu seviyelerin yakın gelecekte kalıcı olmayacağını düşünüyor.

Petrol ve Bitcoin Piyasalarındaki Son Durum

Petrol fiyatlarında bir toparlanma eğilimi görülüyor, ancak bu toparlanmanın kalıcılığı konusunda henüz net bir görüş yok. Bitcoin ise son dönemde yüzde 4.19 oranında bir yükseliş göstermiş ve 60,000 ile 65,000 dolar arasında bir bantta işlem görüyor. İslam Memiş, Bitcoin'de 64,500 dolar seviyesinin önemli bir direnç noktası olduğunu ve burada kar satışlarının görülebileceğini belirtiyor.

Gram Altın ve Çeyrek Altın Tahminleri

Gram altın: 2024 yıl sonu için tahmini fiyat aralığı 2.450 - 2.670 TL arasında değişiyor.

Çeyrek altın: Yıl sonu için öngörülen fiyat ise 750 - 900 TL arasında.

Altın ticareti yapanlar, gram ve çeyrek altın fiyatlarını merak ediyor. İşte, güncel Kapalıçarşı altın fiyatları...

Bugünkü fiyat hareketleri, Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara ve merkez bankasının gelecek dönem politikalarına dair ipuçlarına odaklanmış durumda. Ülkede dün duyurulan ekonomik göstergeler, ekonomik yavaşlamayı işaret ediyor ve bu durum altın fiyatları üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne durumda? 5 Temmuz 2024 tarihli altın fiyatları şöyle:

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış: 2455,19 lira
Satış: 2500,53 lira

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yeni çeyrek altın alış fiyatı: 3937 lira
Yeni çeyrek altın satış fiyatı: 3999 lira
Eski çeyrek altın alış fiyatı: 3937 lira
Eski çeyrek altın satış fiyatı: 4001 lira

YARIM ALTIN FİYATI 4 TEMMUZ 2024!

Yeni yarım altın alış fiyatı: 8027 lira
Yeni yarım altın satış fiyatı: 8115 lira
Eski yarım altın alış fiyatı: 7892 lira
Eski yarım altın satış fiyatı: 7980 lira

TAM ALTIN BUGÜN KAÇ TL?

Yeni tam altın alış fiyatı: 16030 Lira
Yeni tam altın satış fiyatı: 16603 lira
Eski tam altın alış fiyatı: 16300 lira
Eski tam altın satış fiyatı: 16450 lira

ATA LİRA FİYATI BUGÜN KAÇ TL?

Yeni Ata altın alış fiyatı: 16326 lira
Yeni Ata altın satış fiyatı: 16604 lira
Eski Ata altın alış fiyatı: 16302 lira
Eski Ata altın satış fiyatı: 16456 Lira

ATA BEŞLİ ALTIN BUGÜN NE KADAR? 4 TEMMUZ

Yeni Ata beşli altın alış fiyatı: 81888 lira
Yeni Ata beşli altın satış fiyatı: 82354 lira
Eski Ata beşli altın alış fiyatı: 81402 lira
Eski Ata beşli altın satış fiyatı: 82361 lira

GREMSE ALTIN BUGÜN KAÇ LİRA?

Yeni gremse altın alış fiyatı: 39775 lira
Yeni gremse altın satış fiyatı: 40400 lira
Eski gremse altın alış fiyatı: 39535 lira
Eski gremse altın satış fiyatı: 40402 lira

NOT: Haberimiz yatırım tavsiyesi içermemektedir.

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