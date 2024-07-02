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THY'den A Milli Futbol Takımımız için reklam filmi! Kaptan pilot Montella! Avusturya-Türkiye maçını uçarken izleyebilecekler

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız için THY’den anlamlı bir reklam filmi geldi. Filmde kullanılan uçağın pilot koltuğunda A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella yer alırken THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, uçuş esnasında maç izlenebileceğini söyledi.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 15:42 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 16:17
THY’den A Milli Futbol Takımımız için reklam filmi! Kaptan pilot Montella! Avusturya-Türkiye maçını uçarken izleyebilecekler

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda bu akşam TSİ 22.00'da Avusturya ile karşılaşacak A Milli futbol Takımı'na bir destek de Türk Hava Yolları'ndan geldi.

Kaptan pilot Montella!

Millilerin resmi sponsoru Türk Hava Yolları, oynayacak mücadele öncesi ay-yıldızlılara başarılar dilediği bir reklam filmi yayınladı.

Filmde kullanılan uçağın pilot koltuğunda A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella yer aldı. Reklam filminde, kalkış esnasında yapılan anonsta ise "A Milli Futbol Takımımıza zafer için çıktıkları bu yolculukta başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

THY YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET BOLAT'TAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Bu akşam saat 22.00'de ekran başında kalbimiz milli takımla. Bilindiği üzere geniş gövde uçaklarımızdın tümünde canlı TV mevcut olup, yolcularımız dilerse Sport 24 kanalından Türkiye Avusturya maçını izleyebilecek" dedi.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda bugün TSİ 22.00'da Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

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