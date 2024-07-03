SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına seyyanen zam veya refah payı gelir mi? Emekli maaşına refah payı eklenecek mi 2024? Temmuz zammı...

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon rakamlarında. Temmuz zammı öncesi en çok merak edilen konu ise refah payı olup olmayacağı. SGK emekli aylığı zammı, 6 aylık enflasyon verilerine göre belirleniyor. Haziran enflasyon rakamlarının 3 Temmuz Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasıyla birlikte, yılın ikinci yarısında emeklilerin alacağı zam oranı da netleşecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 07:37 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 07:37
SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına seyyanen zam veya refah payı gelir mi? Emekli maaşına refah payı eklenecek mi 2024? Temmuz zammı...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz zammı için geri sayım sona ererken, gözler refah payı uygulamasına çevrildi. SGK emekli maaşlarına yapılacak artış, 3 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyon farkıyla netlik kazanacak.

Zamlı Maaşlar Ne Zaman Belli Olacak?

3 Temmuz Çarşamba günü, haziran ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yılın ikinci zam oranları da netleşecek. Memurlar, emekliler ve sosyal yardım alanlar bu tarihi sabırsızlıkla bekliyor.

Refah Payı Gelecek Mi?

Gazetecilerle bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok"

Refah Payı Nedir, Kimlere Verilir?

Refah payı, çalışanların ve emeklilerin enflasyon nedeniyle yaşanan ekonomik dalgalanmalardan korunmasını amaçlayan bir uygulamadır.

Memurlar, işçiler ve emekliler, aldıkları maaşların enflasyon oranı düşüldükten sonra refah payı olarak ek bir ödeme alırlar. Bu sayede, enflasyonun olumsuz etkilerinden korunarak mağduriyet yaşamamaları hedeflenir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa,TAKVİM’e konuştu: Sokağa çıkanlar yabancı kimlikli
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINA 3 FARKLI TAHMİN! %20.06-20.34-21.11 oranlarıyla Temmuz zammı hesaplaması
Almanya’da destan yazdık | A Milli Takım Avusturya engelini aştı! Sırada Hollanda var! Spor yazarları tarihi maçı yorumladı: Alayına haddini bildirdiler
10 ay sonra kritik zirve! Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana’da görüşecek
Yeni dönem başladı: İhtiyacı olana BES’ten para çekme imkanı! Kimler yararlanacak? Hangi şartlar aranıyor?
Avusturya maçı sonrası Vincenzo Montella’dan flaş açıklamalar: Cumhurbaşkanımızın yakınlığını her zaman hissettik
Sosyal medya üzerinden nefret pompalayan provokatör Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı
2019’da Bozkurt işaretini yasaklamışlardı! Avusturya’ya Merih Demiral’dan bozkurt işaretli ayar! İşte tarihi maçtan muhteşem kareler
Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar! Kirli provokasyonlara sert tepki: Bayrağımıza uzanan elleri kırmasını biliriz
İstanbul’da provokasyon: Lüks restoranı bastı Arap iş insanlarına bıçak salladı! Saldırgan tutuklandı
Merih Demiral EURO 2024’te Avusturya’ya attığı golle tarihe geçti! İşte kırdığı rekor
Arda Güler’e Avusturyalılardan Viyana Kuşatması!
Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor
TikTok’ta Kim Jong Un rüzgarı: Propoganda şarkısı viral oldu! ABD panikte: Gençler komünist şarkılarında dans ediyor
SON DAKİKA