SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına seyyanen zam veya refah payı gelir mi? Emekli maaşına refah payı eklenecek mi 2024? Temmuz zammı...

"Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok"

Refah Payı Nedir, Kimlere Verilir?

Refah payı, çalışanların ve emeklilerin enflasyon nedeniyle yaşanan ekonomik dalgalanmalardan korunmasını amaçlayan bir uygulamadır.