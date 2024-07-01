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Ne altın ne de gümüş! Bir gramı bile servet! Sadece Türkiye'de var

Diaspor kristali, diğer madenlere nazaran farklı bir çıkarma süreci gerektirir; tonlarca yerine sadece gram gram üretilir. Madenciler, değerli kristalleri taş ve çamur arasından büyük bir dikkatle ayıklarlar. Her bir kristalin elde edilmesi için yapılan bu zorlu ve emek isteyen işlem, diasporun piyasadaki değerini daha da yükseltmektedir.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 08:55 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 08:55
Ne altın ne de gümüş! Bir gramı bile servet! Sadece Türkiye’de var

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Muğla ilçesi, Türkiye'nin göz kamaştıran doğal güzelliklerinden birini daha dünyaya tanıtıyor. Elmastan 10 bin kat daha nadir olan diaspor kristali, Muğla'nın Milas bölgesinde bulunan özel bir madenden çıkarılıyor. Mücevher sektöründe hızla yükselen bu eşsiz kristal, nadirliği ve estetik değeri ile büyük ilgi görüyor.

50 MİLYAR DOLARLIK REZERV

Türkiye'nin süs taşı rezervleri, yaklaşık 50 milyar dolarlık bir pazar değerine sahip. Bu değerli taşlardan üç tanesi yalnızca Türkiye topraklarında bulunuyor ve diaspor bu nadide taşlardan biri.

Hem Türkiye'de hem de dünya pazarında büyüyen bir ilgi ile karşılanan diaspor, gelecek vaat eden bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor.

DİASPORUN BÜYÜLEYİCİ ÇEŞİTLİLİĞİ

Diaspor taşı, doğada renk değiştirebilen ender taşlardan biri. Açık pembe, yeşil, sarı, kahverengi, gri, beyaz ve gümüşi tonlarıyla, farklı ışık koşullarında adeta bir renk paletine dönüşüyor.

Bu özelliği, her bir açıdan farklı bir güzellik sunarak diasporu doğanın gerçek bir şaheseri haline getiriyor.

Diaspora taşı sadece renk geçişleriyle değil, aynı zamanda barındırdığı eşsiz hikayelerle de dikkat çekiyor.

Türkiye'nin zengin topraklarından çıkan bu değerli kristal, ülkemizin doğal zenginliklerini bir kez daha dünya sahnesine taşıyor. Bu eşsiz hazine, hem yerli hem de uluslararası alanda büyük bir ilgiyle karşılanmaya devam edecektir.

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