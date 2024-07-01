Ne altın ne de gümüş! Bir gramı bile servet! Sadece Türkiye’de var

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Muğla ilçesi, Türkiye'nin göz kamaştıran doğal güzelliklerinden birini daha dünyaya tanıtıyor. Elmastan 10 bin kat daha nadir olan diaspor kristali, Muğla'nın Milas bölgesinde bulunan özel bir madenden çıkarılıyor. Mücevher sektöründe hızla yükselen bu eşsiz kristal, nadirliği ve estetik değeri ile büyük ilgi görüyor.

50 MİLYAR DOLARLIK REZERV Türkiye'nin süs taşı rezervleri, yaklaşık 50 milyar dolarlık bir pazar değerine sahip. Bu değerli taşlardan üç tanesi yalnızca Türkiye topraklarında bulunuyor ve diaspor bu nadide taşlardan biri.