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O tarihte gram ve çeyrek altın fiyatı bu kadar olacak: Kapalıçarşı esnafı söylenmeyeni söyledi!

Altın piyasasının sürekli değişen doğası, yatırımcıları geleceğe dair belirsizliklerle baş başa bırakıyor. Piyasada yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların kuyumcuların analizlerine ve gelecek tahminlerine olan ilgisini artırıyor. Özellikle Kapalıçarşı'daki esnafın görüşleri, altın yatırımı yapmayı düşünenler için büyük önem taşıyor. Herkes, altın fiyatlarının ne yönde ilerleyeceğine dair güvenilir tahminler elde etmek amacıyla, bu alandaki uzmanların değerlendirmelerini merakla bekliyor.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 08:45 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 08:45
O tarihte gram ve çeyrek altın fiyatı bu kadar olacak: Kapalıçarşı esnafı söylenmeyeni söyledi!

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Beklenen altın fiyat artışlarının henüz gerçekleşmemesi, bazı yatırımcıları panik içerisinde hareket etmeye itiyor. Altın piyasasının mevcut durumunu ve yeni fiyat beklentilerini Kapalıçarşı kuyumcular açıkladı.

ALTIN YATIRIMI RİSKLİ Mİ, KAYBETME İHTİMALİ VAR MI?

Altın yatırımının zarar ettirmediğini vurgulayan Kapalıçarşı esnafları, "Altın yatırımı her zaman yüksek talep gören bir alan olmuştur. Bugün beklenen fiyat artışları gerçekleşmemiş olabilir, ancak bu her yıl bu aylarda yaşanan bir durumdur.

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Sabırlı olanlar yıl sonunda kazançlı çıkarlar. Kısa vadeli yatırım yapmak isteyenler altından uzak durmalı, uzun vadeli yatırımcılar ise fiyattan çok, yatırımlarındaki altın miktarını artırmanın yollarını düşünmelidir. Parasını altına yatıranlar bugüne kadar zarar etmediler ve bundan sonra da etmezler." dediler.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR MU?

Altın fiyatlarında yeni bir yükseliş döneminin başladığını belirten Kapalıçarşı esnafları, "Temmuz ayı ile birlikte altın fiyatlarında artışlar kademeli olarak gerçekleşecek. Alım yapacak olanlar bu işi tamamlayıp defteri kapatmalı. Altın fiyatlarındaki beklediğimiz artışlar tamamen hissedildiğinde altın almak doğru olmaz.

Türkiye'de altın yatırımında sık yapılan bir hata var; fiyatlar yükseldiğinde altın almak. Fiyat yükseldiğinde altın alınmamalı, fiyat düşük olduğunda alım fırsatı değerlendirilmelidir. Yükseleceğini biliyorsak neden düşerken almayalım?" ifadelerini kullandılar.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLUR?

Altın fiyatlarına dair beklentilerini açıklayan Kapalıçarşı esnafları, "Gram altın üzerinden konuşacak olursak, fiyatların belirli yükseliş noktaları olacak. Gram altında 2.750 TL seviyesini görmüştük, sonra geri gelmişti. Fiziki altın için konuşuyorum; önce gram altın kendi zirvesini hedefleyecek ve 2.750 TL'ye yükselecek.

Bu sürecin çok uzun sürmeyeceğini düşünüyoruz. Ağustos ayının ortalarında bu fiyatı görmek sürpriz olmaz. Sonrasında ise nihai hedef 3.000 TL olacaktır. Bunun için en mantıklı tarih Eylül-Ekim gibi gözüküyor. Yıl sonunda ise 3.200 TL'yi görmüş bir gram altınla karşılaşacağız." şeklinde konuştular.

ALTIN YATIRIMCISININ YÜZÜ GÜLÜYOR: YILLIK KAZANÇLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan artış, yatırımcıların yüzünü güldürdü. Temmuz ayının ilk günü itibarıyla gram altın, yılbaşına göre %25,26 oranında artış gösterdi ve 493,7 lira kazanç sağladı. Yılın başında 1,953.99 TL olan gram altın, bugün 2,447.67 TL seviyesine ulaştı.

Son bir yılda ise gram altın, %52,51 gibi dikkat çekici bir oranda değer kazanarak 1,604.93 TL'den 2,447.67 TL'ye yükseldi. Bu artış, altının uzun vadeli güvenli liman özelliğini pekiştirdi.

Ons altın da benzer bir yükseliş gösterdi. Yıl başında 2,041.49 dolar olan ons altın, %13,96 artarak 285,05 dolarlık bir kazanç sağladı ve 2,326.54 dolara ulaştı. Son bir yılda ise ons altın, %21.21 oranında artışla 1,919.35 dolardan 2,326.54 dolara çıktı.

Bu veriler, özellikle küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde altının yatırımcılar için önemli bir değer saklama aracı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Altın, hem gram hem de ons bazında yatırımcısına yüksek oranda kazanç sağlamaya devam ediyor.

Not: Burada yer alan bilgi, yorum ve bunun gibi her türlü veri yatırım kapsamında değerlendirilmemelidir. Haberimizde yatırım tavsiyesi verilmediği gibi sorumluluk da kabul edilmez.

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