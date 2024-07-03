Milyonların beklediği haber! TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

EMEKLİLERİN ZAM ORANI BELLİ OLDU Haziran enflasyonu 1,64 olurken 6 aylık enflasyon da 24,73 yıllık bazda ise 71,60 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73, memur yüzde19.31 enflasyon farkı alacak.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyona ilişkin açıklama geldi.

Şimşek şunları söyledi:

"Dezenflasyon süreci başladı. Mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğilimi yıl sonu hedefimizle uyumludur. Yüzde 1,64'lük aylık haziran verisi ise yüzde 22'lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor. Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi birçok alanda elde ettiğimiz başarıyı programımızın ana hedefi olan dezenflasyonda da belirgin bir şekilde göreceğiz. Fiyat istikrarına ulaşana kadar programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız."

AY AY ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK verilerine göre enflasyon ocakta yüzde 6.7, şubatta yüzde 4.53, martta yüzde 3.16, nisanda yüzde 3.18 ve mayısta yüzde 3.37 olarak açıklanmıştı.

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