1 Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon oranını açıklamasıyla bu ay emekli aylıklarının ne kadar artacağı ortaya çıktı.

2 ENFLASYON NE ÇIKTI?

Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 olarak gerçekleşmişti. TÜİK, Haziran ayı enflasyonu da yüzde 1.64 olarak duyurdu. Buna göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde Yüzde yüzde 24.73 olarak hesaplandı.