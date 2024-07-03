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EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU| SSK ve Bağ-Kurlulara zam hesaplama! En düşük emekli maaşı ne kadar 2024?

TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği zam oranı belli oldu. Açıklanan enflasyon rakamıyla ilk 6 aylık TÜFE ortaya çıktı. Peki emeklilerin aylıkları ne kadar artacak? Yeni maaşlar nasıl hesaplanacak? Hangi emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 10:03 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 10:14
EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU| SSK ve Bağ-Kurlulara zam hesaplama! En düşük emekli maaşı ne kadar 2024? 1

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon oranını açıklamasıyla bu ay emekli aylıklarının ne kadar artacağı ortaya çıktı.

EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU| SSK ve Bağ-Kurlulara zam hesaplama! En düşük emekli maaşı ne kadar 2024? 2

ENFLASYON NE ÇIKTI?
Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 olarak gerçekleşmişti. TÜİK, Haziran ayı enflasyonu da yüzde 1.64 olarak duyurdu. Buna göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde Yüzde yüzde 24.73 olarak hesaplandı.

EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU| SSK ve Bağ-Kurlulara zam hesaplama! En düşük emekli maaşı ne kadar 2024? 3

İŞTE ZAM ORANI

Her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışı da böylece netleşti. Bu yılın başında yüzde 49.25 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin, ikinci artışı yüzde yüzde 24.73 olarak gerçekleşti.

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