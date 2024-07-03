Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon oranını açıklamasıyla bu ay emekli aylıklarının ne kadar artacağı ortaya çıktı.
ENFLASYON NE ÇIKTI?
Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 olarak gerçekleşmişti. TÜİK, Haziran ayı enflasyonu da yüzde 1.64 olarak duyurdu. Buna göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde Yüzde yüzde 24.73 olarak hesaplandı.
İŞTE ZAM ORANI
Her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışı da böylece netleşti. Bu yılın başında yüzde 49.25 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin, ikinci artışı yüzde yüzde 24.73 olarak gerçekleşti.