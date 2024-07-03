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MEMURUN ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire… |2024 temmuz memur zam oranı

Haziran ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı da netleşti. Yüzde 10'luk Temmuz artışına eklenecek olan enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte bu ay maaşlara yansıtılacak zam oranı da ortaya çıktı. Peki kim ne kadar alacak? Polis, öğretmen, doktor, hemşire... İşte meslek meslek yeni maaşlar

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 10:06 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 10:14
MEMURUN ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire… |2024 temmuz memur zam oranı 1

Memurların ve emeklilerin merakla beklenen Temmuz zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Haziran ayı enflasyon verisi, milyonların maaşına yansıyacak zam oranını ortaya koydu.

MEMURUN ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire… |2024 temmuz memur zam oranı 2

YENİ VERİ AÇIKLANDI
İlk 5 aylık enflasyon Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yüzde 22.72 çıkmıştı. Haziran ayı enflasyonu da yüzde 1.64 olarak açıklandı. Buna göre yılın ilk yarısında enflasyon Yüzde 23.74 olarak gerçekleşti.

MEMURUN ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire… |2024 temmuz memur zam oranı 3

İŞTE ZAM ORANI
Temmuz'da yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak memurların ve memur emeklilerinin maaşının ne kadar artacağı bu oranla gözler önüne serildi. Buna göre, memurlara ve memur emeklilerine ilk 6 ayda yüzde 8.46 enflasyon farkı oluştu. Temmuz zammı böylece enflasyon farkıyla birlikte yüzde 19.31'e ulaştı.

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