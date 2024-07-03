MEMURUN ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire… |2024 temmuz memur zam oranı

Haziran ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı da netleşti. Yüzde 10'luk Temmuz artışına eklenecek olan enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte bu ay maaşlara yansıtılacak zam oranı da ortaya çıktı. Peki kim ne kadar alacak? Polis, öğretmen, doktor, hemşire... İşte meslek meslek yeni maaşlar