SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

TÜİK 3 Temmuz 2024 memur, emekli zam farkı kaç TL oldu? 6 aylık enflasyon maaş farkı yüzde kaç? 6 aylık enflasyon farkı hesaplama 2024!

Emekliler, Temmuz 2024'te alacakları maaş zamlarını büyük bir merakla bekliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da emekli maaş zamları, enflasyon oranlarına göre belirlenecek. Milyonlarca Bağ-kur, SGK/SSK ve emekli sandığı (4A, 4B, 4C) emeklisi, zam oranlarının ne zaman açıklanacağını ve zamlı maaşlarının ne zaman hesaplarına yatacağını öğrenmek istiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 09:48 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 09:49
TÜİK 3 Temmuz 2024 memur, emekli zam farkı kaç TL oldu? 6 aylık enflasyon maaş farkı yüzde kaç? 6 aylık enflasyon farkı hesaplama 2024!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Emekli maaş zamları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kez yapılır. Zam oranları, bir önceki 6 aylık dönemin enflasyon oranlarına göre belirlenir. Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının hemen ardından, 6 aylık enflasyon farkı emekli maaşlarına yansıtılır. Emekli sandığı emeklileri için ise bu enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme farkı da eklenir.

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emekli maaş zammı 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranlarıyla birlikte belli olacak 6 aylık enflasyon farkı oranında hesaplanacak. Yapılan hesaplamalar sonrasında kısa süre içerisinde emekli zammı kamuoyuyla paylaşılacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Emekli maaş zammı enflasyon farkı oranı henüz netleşmedi. Beklenen rakamların açıklanmasıyla birlikte emekli zammı enflasyon farkı oranı da netleşecek. İlk 5 aylık verilere göre ise 4A - 4B - 4C emekli maaşlarına en az yüzde 22 zam yapılması tahmin ediliyor. Kesin zam hesaplamaları ise 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından belli olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı Ocak ayında yapılan yasal düzenlemeyle birlikte 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı. En düşük emekli maaşlarının yükseltilmesiyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Yeni bir yasal düzenleme yapılmazsa en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olmaya devam edecek. Maaş zamlarını kök maaş üzerinden yapıldığı için kök maaşına gelen zam sonrası aylığı 7 bin 500 liranın altında kalırsa yasa gereği bu emekliler en düşük 7 bin 500 lira maaş alacaklar.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Ödeme tarihinden önce zamların belli olması nedeniyle emekliler Temmuz ayı maaşlarını zamlı olarak almış olacaklar.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TAHMİNLERİ

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın beşinci enflasyon verisi açıklandı.

Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3.37 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4.53, Mart ayı için yüzde 3.16, Nisan ayı için yüzde 3,18, Mayıs ayı için de yüzde 22.7 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece üçüncü aydan zam yüzde 18,70 olarak belirlendi. Ancak bu zam Temmuz ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye kalan Mayıs ve Haziran ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Milyonların beklediği haber! TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU| SSK ve Bağ-Kurlulara zam hesaplama! En düşük emekli maaşı ne kadar 2024?
MEMURUN ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire… |2024 temmuz memur zam oranı
Euro 2024’e Türk damgası! Avusturya şaşkına döndü dünya Bizim Çocuklar’ı konuşuyor: Gordon Banks misin be Mert Günok
Başkan Erdoğan’dan Astana çıkarması! ŞİÖ’de enerjiden turizme işbirliği gündemi... Türkiye Gazze’nin sesi olacak
Almanya’da destan yazdık | A Milli Takım Avusturya engelini aştı! Sırada Hollanda var! Spor yazarları tarihi maçı yorumladı: Alayına haddini bildirdiler
Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa,TAKVİM’e konuştu: Sokağa çıkanlar yabancı kimlikli
Almanya bayram yerine döndü! Avusturya zaferi sonrası ’Bizim Çocuklar’ dans etti
Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek
Dolara büyük darbe! BRICS harekete geçti: Üç büyük hamle gündemde
Merih Demiral EURO 2024’te Avusturya’ya attığı golle tarihe geçti! İşte kırdığı rekor
Yeni dönem başladı: İhtiyacı olana BES’ten para çekme imkanı! Kimler yararlanacak? Hangi şartlar aranıyor?
Avusturya maçı sonrası Vincenzo Montella’dan flaş açıklamalar: Cumhurbaşkanımızın yakınlığını her zaman hissettik
Sosyal medya üzerinden nefret pompalayan provokatör Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı
2019’da Bozkurt işaretini yasaklamışlardı! Avusturya’ya Merih Demiral’dan bozkurt işaretli ayar! İşte tarihi maçtan muhteşem kareler
SON DAKİKA