TÜİK 3 Temmuz 2024 memur, emekli zam farkı kaç TL oldu? 6 aylık enflasyon maaş farkı yüzde kaç? 6 aylık enflasyon farkı hesaplama 2024!

En düşük emekli maaşı Ocak ayında yapılan yasal düzenlemeyle birlikte 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı. En düşük emekli maaşlarının yükseltilmesiyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Yeni bir yasal düzenleme yapılmazsa en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olmaya devam edecek. Maaş zamlarını kök maaş üzerinden yapıldığı için kök maaşına gelen zam sonrası aylığı 7 bin 500 liranın altında kalırsa yasa gereği bu emekliler en düşük 7 bin 500 lira maaş alacaklar.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TAHMİNLERİ

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın beşinci enflasyon verisi açıklandı.

Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3.37 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4.53, Mart ayı için yüzde 3.16, Nisan ayı için yüzde 3,18, Mayıs ayı için de yüzde 22.7 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece üçüncü aydan zam yüzde 18,70 olarak belirlendi. Ancak bu zam Temmuz ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye kalan Mayıs ve Haziran ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.