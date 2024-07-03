Dolara büyük darbe! BRICS harekete geçti: Üç büyük hamle gündemde

ALTIN ALIYORLAR

Ölçeği büyüyen bu bloğun altına dayalı olarak çıkaracağı para birimi de gözleri altın rezervlerine dikti. BRICS üyelerinin toplam altın rezervi 6 bin 340 ton gibi yüksek bir düzeyde ve bu rakam da sürekli yeni alımlarla artıyor. Altın standardına geri dönmeyi ve tüm ticaret ve ödeme hizmetleri için çok kutuplu bir dünya amaçlayan BRICS, 2022'den beri dünyanın en büyük altın alıcısı oldu.

Bunun dışında 3.5 milyar gibi yüksek nüfusu ile demografik olarak da ciddi bir ölçek yaratılmış durumda. Ödeme hizmetleri tarafında ise iki proje üzerinde çalışılıyor.

Bunlardan biri geleneksel bir diğeri de blockchain temelli. Kremlin'in Danışmanı Yuri Uşakov, TASS'a verdiği bir röportajda 'BRICS Pay' adı verilen, blockchain tabanlı yeni bir ödeme sisteminin kullanılacağını söyledi.

Uşakov, "Gelecek için, dijital teknolojiler ve blok zinciri gibi son teknoloji araçlara dayalı bağımsız bir BRICS ödeme sistemi yaratmanın önemli bir hedef olduğuna inanıyoruz. Önemli olan, bunun hükümetler, sıradan insanlar ve işletmeler için uygun olmasının yanı sıra uygun maliyetli ve siyasetten uzak olmasını sağlamaktır" dedi.