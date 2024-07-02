NETLEŞTİ: Her ay 21.896 TL para hesabınıza yatacak

Alternatif Bank, %54 faiz oranı ile piyasanın en yüksek getirisini sunan bankalardan biri olarak öne çıkıyor. Fibabanka ve Garanti BBVA gibi diğer büyük bankalar da rekabette geri kalmayıp, kendi özel faiz oranlarını ve avantajlarını sunuyor.

Bu rekabet ortamı, Türk Lirası'nı güçlendirme çabaları doğrultusunda bankaların daha yüksek faiz oranları sunmalarını teşvik ediyor ve mevduat sahipleri için cazip fırsatlar yaratıyor. Bu durum, Türk ekonomisi için bir dönüm noktası olabilir, çünkü yüksek faiz oranları, hem yatırım hem de tasarruf davranışları üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

İşte 500.000 TL üzerindeki 32 günlük vadeli mevduat faiz getirileri ve hangi bankanın en yüksek faizi sunduğuna dair detaylı bir sıralama: Alternatif Bank Faiz Oranı: %54,00

%54,00 Net Getiri: 21.896 TL

21.896 TL Vade Sonu Ödeme: 521.896 TL

521.896 TL Özellik: VOV Hesap - Vade sonu beklemeden her gün kazanma imkanı sunan %54 avantajlı faiz oranı. CEPTETEB Faiz Oranı: %53,00

%53,00 Net Getiri: 21.490 TL

21.490 TL Vade Sonu Ödeme: 521.490 TL

521.490 TL Özellik: Marifetli Hesap - %53 faiz oranı ilk 30 gün geçerli, sonrasında devam faizi uygulanır.

ON Dijital Faiz Oranı: %52,00

%52,00 Net Getiri: 21.085 TL

21.085 TL Vade Sonu Ödeme: 521.085 TL

521.085 TL Özellik: ON Plus - %54 faiz oranından yararlanma fırsatı sunuyor. ING Faiz Oranı: %52,00 Net Getiri: 21.085 TL Vade Sonu Ödeme: 521.085 TL Özellik: e-Turuncu Hesap - Günlük kazanç sağlayan vadeli hesap.

