E-devlet’e gelen yeni özellik ORTALIĞI KASIP KAVURDU: Zengin oldunuz haberiniz yok

Ek olarak, tapu sorgulama ekranı üzerinden adınıza kayıtlı bir tapu olup olmadığını sorgulayabilir, mevcut tapularınızı inceleyebilirsiniz. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için zorunlu olan e-Devlet şifreniz yoksa, herhangi bir mobil bankacılık uygulaması aracılığıyla da e-Devlet sistemine erişim sağlayabilirsiniz.