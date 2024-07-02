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E-devlet'e gelen yeni özellik ORTALIĞI KASIP KAVURDU: Zengin oldunuz haberiniz yok

E-devlet platformuna eklenen yeni özellikler arasında, vatandaşların miras bilgilerine kolayca erişebilmelerini sağlayan bir hizmet de bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, artık dede ve babalarından kalan mirasları soy ağacı sorgulamaları ile birlikte, tek bir tıklama ile sorgulayabilir ve öğrenebilirler. Bu yenilik, kişisel ve aile tarihine dair önemli bilgilerin hızlı ve güvenilir bir şekilde elde edilmesine olanak tanıyor. E-devlet sistemi üzerinden sunulan miras sorgulama hizmeti, kullanıcıların geçmiş kuşaklardan kalan haklarını kolaylıkla tespit etmelerini ve bu bilgileri resmi işlemlerinde kullanmalarını mümkün kılmaktadır.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 11:48 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 11:55
E-devlet’e gelen yeni özellik ORTALIĞI KASIP KAVURDU: Zengin oldunuz haberiniz yok

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E-devlet platformuna eklenen yeni özelliklerden biri olan miras sorgulama hizmeti sayesinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları artık dede ve babadan kalan mirasların yanı sıra soy ağacı bilgilerine de kolayca erişebilir. Bu hizmet, vatandaşların tarihî ve aile bağlarını tek bir tıklama ile sorgulamalarına olanak tanımaktadır.

E-Devlet Üzerinden Miras Sorgulama Yöntemi

Miras sorgulama için ilk adım, mirasçının UYAP sistemine kayıtlı olması gerektiğidir. Bu süreçte, 'www.turkiye.gov.tr' adresine girerek, kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.

Ana sayfanın arama kısmına "veraset ilamı sorgulama" terimini yazarak, mirasçısı olduğunuz dosyalara ulaşabilir ve gerekli mirasçılık belgesini görüntüleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra, miras bırakan kişinin hukuk, idari yargı ve icra dosyalarına da erişerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Ancak, miras bırakan kişinin TC kimlik numarası bilinmelidir, aksi takdirde sorgulama yapılamamaktadır.

E-Devlet sistemine TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra, ana ekrandaki arama bölümüne "miras" yazarak arama yapın. Bu adımla birlikte, adınıza miras kalıp kalmadığını öğrenme imkanınız olacaktır.

Ek olarak, tapu sorgulama ekranı üzerinden adınıza kayıtlı bir tapu olup olmadığını sorgulayabilir, mevcut tapularınızı inceleyebilirsiniz. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için zorunlu olan e-Devlet şifreniz yoksa, herhangi bir mobil bankacılık uygulaması aracılığıyla da e-Devlet sistemine erişim sağlayabilirsiniz.

E Devlet Miras Sorgulama Sayfası

E Devlet Miras Sorgulama Sayfası

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