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Taşeron işçi ilave tediye ikramiyeleri kaç TL oldu? Temmuz 2024 taşeron ve kamu işçisi maaşları ne kadar oldu? 4D, taşeron maaşlarına ek zam var mı?

Taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak zam merak edilip araştırılıyor. Maaş zam oranı için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Temmuz 2024 Taşeron ve kamu işçisi maaşları kaç TL oldu? 2024 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyelerine ne kadar zam geldi? 4D, taşeron maaşlarına ek zam geldi mi? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 07:36 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 07:36
Taşeron işçi ilave tediye ikramiyeleri kaç TL oldu? Temmuz 2024 taşeron ve kamu işçisi maaşları ne kadar oldu? 4D, taşeron maaşlarına ek zam var mı?

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Milyonlarca taşeron ve kamu işçisinin gözü kulağı Temmuz 2024'te yapılacak maaş zammında. Enflasyon karşısında ezilmemek ve alım güçlerini korumak isteyen çalışanlar, hem maaşlara yapılacak zam oranını hem de ilave tediye ikramiyelerindeki artışı merak ediyor.

TAŞERON VE KAMU İŞÇİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Resmi açıklamalar ve hesaplamalar geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

2024 İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ

Devlet ve bağlısı yerlerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Karara göre; bu kapsamdaki kamu işçilerine 2024'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı 5 Nisan'da ödendi. 2024'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.

İLAVE TEDYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

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