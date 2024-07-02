İçinde 14-18-22 ayar altın var! Çöpe atan hayata küser! Hepimizin evinde bulunuyor

Normal şartlarda bir ton toprak veya kayaçtan çıkartılabilecek miktarda altını, yalnızca bir ton elektronik atıktan elde edebilmek mümkün. Bu durum, ekonomiye katkı sağlamakla birlikte, yurt dışına döviz akışının azaltılması ve teknolojinin gelişimine de katkıda bulunuyor.
Elektronik Atıklardaki Altın: Ne Kadar Var, Nerede Bulunur?
Hemen hemen her elektronik cihazda, dayanıklılık ve güçlü yapıları nedeniyle kullanılan altın mevcut. Eski televizyonlar, telefonlar, bilgisayarlar ve hatta televizyon kumandaları dahi altın içerebiliyor. Anakartlardan ziyade bu değerli metalleri doğru değerinde alıp işleyen geri dönüşüm merkezlerine satmak daha mantıklı bir yöntem olarak öneriliyor.
Elektronik atıklardaki altın çıkarma işlemi birkaç aşamadan oluşur ve oldukça dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmesi gereken bir süreçtir. İşte bu sürecin temel adımları:
Toplama ve Ayırma: Elektronik atıklar öncelikle toplanır. Bu atıklar bilgisayarlar, cep telefonları, televizyonlar gibi çeşitli elektronik cihazlardan oluşabilir. Toplanan bu atıklar, içerdikleri metaller ve diğer bileşenler açısından sınıflandırılır.
Ön İşleme: Elektronik atıklar, daha sonraki işlemlere hazır hale getirilmek üzere parçalara ayrılır. Bu işlem sırasında plastik, cam gibi değerli olmayan malzemeler ayrıştırılır ve geriye sadece metal içeren kısımlar kalır.
Kimyasal İşlem: Altın çıkarma işlemi genellikle kimyasal yöntemlerle yapılır. Bu aşamada, altın içeren bileşenler özel çözücüler ile işlenir. Sıklıkla kullanılan bir yöntem, siyanür bazlı çözeltiler kullanarak altını çözüp sıvı bir forma dönüştürmektir. Bu işlemde dikkatli olunması gerekmektedir çünkü kullanılan kimyasallar oldukça tehlikeli olabilir.
Elektrokimyasal İşlem: Kimyasal işlemden geçirilen malzemeler elektroliz adı verilen bir işleme tabi tutulur. Bu işlemde, altın iyonları elektrik akımı yardımıyla çözeltiden ayrılarak katı metal formuna dönüştürülür.
Araştırma ve Geliştirme: Altın çıkarma teknolojileri sürekli olarak geliştirilmekte ve daha verimli hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu sayede, daha az atık ile daha fazla altın geri kazanılabilir.