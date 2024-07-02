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İçinde 14-18-22 ayar altın var! Çöpe atan hayata küser! Hepimizin evinde bulunuyor

Bizim evlerde görmeye alışkın olduğumuz sıradan elektronik eşyalar aslında göründüklerinden çok daha değerli. Çoğu insan, bu değerleri bilmeden ya çöpe atıyor ya da düşük fiyatlarla geri dönüşüm tüccarlarına satıyor. Elektronik atıkların her tonunda 300 gramdan başlayarak kilolarca altın rezervi olabiliyor.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 11:27 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 11:28
İçinde 14-18-22 ayar altın var! Çöpe atan hayata küser! Hepimizin evinde bulunuyor

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Bilinçsizce atılan eski cihazlar, üniversite ekibi tarafından kurulan özel bir sistemle işleniyor ve ekonomiye tekrar kazandırılıyor. Üniversite ekibi, "Genellikle bir ton toprak ya da kaya içinde 1-2 gram altın bulunsa bile, bu bir rezerv olduğunu gösterir," diye açıklıyor.

Elektronik atıkların her tonunda ise 300 gramdan başlayarak kilolarca altın rezervi olabiliyor. Altın yanı sıra, paladyum ve rodyum gibi diğer kıymetli metaller de elde ediliyor. Altının gramı yaklaşık bin lira, paladyumun gramı 1100 lira, rodyumun ise 9 bin lira civarında işlem görüyor.

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Kıymetli Metal Çıkarma

Toplanan elektronik atıklar, içeriklerine göre ayrıştırılıyor. Bu ayrıştırma sonrasında, içlerinde bulunan değerli metallerin en verimli şekilde çıkarılması için ideal metodlar belirleniyor. Daha sonra bu metaller, çevreye zarar vermeden ve ekonomik maliyetleri minimize ederek geri dönüştürülüyor.

Normal şartlarda bir ton toprak veya kayaçtan çıkartılabilecek miktarda altını, yalnızca bir ton elektronik atıktan elde edebilmek mümkün. Bu durum, ekonomiye katkı sağlamakla birlikte, yurt dışına döviz akışının azaltılması ve teknolojinin gelişimine de katkıda bulunuyor.

Elektronik Atıklardaki Altın: Ne Kadar Var, Nerede Bulunur?

Hemen hemen her elektronik cihazda, dayanıklılık ve güçlü yapıları nedeniyle kullanılan altın mevcut. Eski televizyonlar, telefonlar, bilgisayarlar ve hatta televizyon kumandaları dahi altın içerebiliyor. Anakartlardan ziyade bu değerli metalleri doğru değerinde alıp işleyen geri dönüşüm merkezlerine satmak daha mantıklı bir yöntem olarak öneriliyor.

Elektronik atıklardaki altın çıkarma işlemi birkaç aşamadan oluşur ve oldukça dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmesi gereken bir süreçtir. İşte bu sürecin temel adımları:

Toplama ve Ayırma: Elektronik atıklar öncelikle toplanır. Bu atıklar bilgisayarlar, cep telefonları, televizyonlar gibi çeşitli elektronik cihazlardan oluşabilir. Toplanan bu atıklar, içerdikleri metaller ve diğer bileşenler açısından sınıflandırılır.

Ön İşleme: Elektronik atıklar, daha sonraki işlemlere hazır hale getirilmek üzere parçalara ayrılır. Bu işlem sırasında plastik, cam gibi değerli olmayan malzemeler ayrıştırılır ve geriye sadece metal içeren kısımlar kalır.

Kimyasal İşlem: Altın çıkarma işlemi genellikle kimyasal yöntemlerle yapılır. Bu aşamada, altın içeren bileşenler özel çözücüler ile işlenir. Sıklıkla kullanılan bir yöntem, siyanür bazlı çözeltiler kullanarak altını çözüp sıvı bir forma dönüştürmektir. Bu işlemde dikkatli olunması gerekmektedir çünkü kullanılan kimyasallar oldukça tehlikeli olabilir.

Elektrokimyasal İşlem: Kimyasal işlemden geçirilen malzemeler elektroliz adı verilen bir işleme tabi tutulur. Bu işlemde, altın iyonları elektrik akımı yardımıyla çözeltiden ayrılarak katı metal formuna dönüştürülür.

Araştırma ve Geliştirme: Altın çıkarma teknolojileri sürekli olarak geliştirilmekte ve daha verimli hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu sayede, daha az atık ile daha fazla altın geri kazanılabilir.

Geri Dönüşüm ve Değerlendirme: Çıkarılan altın, çeşitli sanayi kollarında kullanılmak üzere işlenir. Ayrıca, elektronik atıklardan çıkarılan diğer metaller de değerlendirilir ve farklı sektörlerde kullanılır.

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