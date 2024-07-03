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2024 Temmuz ayı işçi emeklisi maaşları ne kadar oldu? İşçi emeklisi maaş zammı ne kadar, kaç TL? 2024 İŞÇİ EMEKLİSİ ZAM ORANI HESAPLAMA

2024 yılının ilk yarısına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasına az bir süre kala, bu oranlar, kamu görevlileri, emekli devlet memurları ile SSK ve Bağkur emeklileri için maaşlarının yasal olarak enflasyon farkına göre ayarlanmasını sağlayacak. Peki 2024 Temmuz ayı işçi emeklisi maaşları ne kadar oldu? İşçi emeklisi maaş zammı ne kadar, kaç TL?

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 09:20 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 09:20
2024 Temmuz ayı işçi emeklisi maaşları ne kadar oldu? İşçi emeklisi maaş zammı ne kadar, kaç TL? 2024 İŞÇİ EMEKLİSİ ZAM ORANI HESAPLAMA

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Temmuz 2024'te yapılacak olan maaş zamları için bu enflasyon oranları önemli. İşçi emeklileri, sosyal yardım alanlar, dul ve yetim maaşı alanların yeni maaşları bu enflasyon oranlarına göre belirlenecek. Peki 2024 Temmuz ayı işçi emeklisi maaşları ne kadar oldu? İşçi emeklisi maaş zammı ne kadar, kaç TL?

KÖK MAAŞLARA ZAM YAPILIRSA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Ocak ayında kök maaşı 10 bin liranın altında olan tüm emeklilerin maaşı 10 bin lirada denkleştirilmişti. Bu uygulamanın devam etmesi ve en düşük maaşın 6 aylık enflasyon oranında artırılması halinde emekliler 12 bin 500 lira olacak.

TAHMİNİ %25 ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI

  • 10.000 -> 12.500
  • 11.000 -> 13.750

  • 12.000 -> 15.000
  • 13.000 -> 16.250
  • 14.000 -> 17.500
  • 15.000 -> 18.750
  • 16.000 -> 20.000

  • 17.000 -> 21.250
  • 18.000 -> 22.500
  • 19.000 -> 23.750
  • 20.000 -> 25.000
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