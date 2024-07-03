Temmuz ayı lisans mezunu memur zammı ne kadar? Lisans mezunu memur maaşı 2024! 1/4 memur maaş tablosu!

Temmuz ayına yaklaştığımız bu günlerde, memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları merak konusu oldu. Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alan memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı kadar da zam alıyor. 2024 yılının Temmuz ayı için zam oranları belirlenirken, 5 aylık enflasyon farkı %6,71 olarak hesaplandı. Haziran ayı enflasyon verisinin eklenmesiyle memur ve memur emeklilerinin alacağı nihai zam oranı netleşecek.