Temmuz ayı lisans mezunu memur zammı ne kadar? Lisans mezunu memur maaşı 2024! 1/4 memur maaş tablosu!

Temmuz ayına yaklaştığımız bu günlerde, memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları merak konusu oldu. Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alan memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı kadar da zam alıyor. 2024 yılının Temmuz ayı için zam oranları belirlenirken, 5 aylık enflasyon farkı %6,71 olarak hesaplandı. Haziran ayı enflasyon verisinin eklenmesiyle memur ve memur emeklilerinin alacağı nihai zam oranı netleşecek.
TEMMUZ 2024 MEMUR MAAŞ ZAM ORANI
5 aylık enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklilerinin hak ettiği zam oranı %17,32 olarak hesaplandı. Haziran ayı enflasyonunun %2,50 ile %3 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu doğrultuda memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranının %20,02 olması öngörülüyor.
%20 ZAM OLMASI HALİNDE TEMMUZ 2024 MEMUR MAAŞLARI
Eğer %20 oranında bir zam gerçekleşirse, Temmuz 2024 itibarıyla memur maaşları şu şekilde olacak:
👩💼 Memur (Üniversite Mezunu): 41.082 TL
👨🎓 Araştırma Görevlisi (7/1): 57.603 TL
👨⚕️ Uzman Doktor (1/4): 98.431 TL
👷♂️ Mühendis (1/4): 61.042 TL
👨⚖️ Avukat (1/4): 57.387 TL
🗃️ Şube Müdürü (Lisans): 59.840 TL