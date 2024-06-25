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AK Parti'den asgari ücrete ara zam açıklaması | Asgari ücrete ara zam olacak mı?

Milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz zammındayken merak edilen bir diğer konu ise asgari ücrete ara zam olup olmayacağıydı. Konuyla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan açıklama geldi.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 12:52 Güncelleme 25 Haziran 2024, 13:25
AK Parti’den asgari ücrete ara zam açıklaması | Asgari ücrete ara zam olacak mı?

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

7 il başkanı değişti


AK PARTİ'DE DEĞİŞİM SÜRECİ
AK Parti'deki değişim sürecine ilişkin konuşan Hamza Dağ, "Bayramdan önce istifa süreci oldu. Sahadaki değerlendirmelerle 7 tane daha il başkanı değişti. Seçimlerden sonra değerlendirme çalışmalarımız devam ediyor. İl il ilçe ilçe çalışmalarımız sürüyor. AK Parti hem kendi içinde hem de ülkede sonuna kadar göstermiş bir parti." dedi.

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SALDIRGAN KÖPEK YASASI
Saldırgan köpek yasasıyla ilgili konuşan Dağ, konuyla ilgili son bir toplantının daha yapılacağını belirtti. Dağ, "Çözüm konusunda değişik fikirler var. Biz bu sorunun çözümü konusunda adımlar atacağız. İnce eleyip sık dokuyoruz. Her kesimin görüşüne önem veriyoruz." şeklinde konuştu.

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YENİ VERGİ DÜZENLEMESİ
Yeni vergi düzenlemesine ilişkin son bilgileri aktaran Hamza Dağ, "Yansıyan bilgileri bakanlık yalanlıyor. Burada da çok somutlaşan bir şey yok. Yurt dışı harç puluyla ilgili çalışmaların devam ettiği bana söylendi. Doğrudan vergileri artıracak bir düzenleme sürecine gitmemiz gerekiyor. Bir reform noktasında bazı adımlar atılacak. Milletimiz müsterih olsun. Ekonomi yönetimimiz ne yaptığını biliyor. Orta Vadeli Program çerçevesinde süreç yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GÜNDEMİ
Asgari ücrete ara zam konusunda konuşan Dağ, "Burada artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında. Haziran'dan itibaren de enflasyondaki düşüşü görmeye başlayacağız. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim." dedi.

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SİYASETTE NORMALLEŞME SÜRECİ
Siyasetteki normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hamza Dağ, "Birileri ev ödevi verecek biz de yapacak değiliz. Müzakere etmezseniz çözemezsiniz. Biz diyalog noktasında bir şeye bugün de açık olduk daha önce de açıktık. Diyalog sürecinden Kılıçdaroğlu rahatsızdı. Bizim ittifakımız bellidir. Masa üstünde ayrı üstünde farklı altında farklı değildir. Bu ittifak sadece seçim kazanmak için değil bu ülkenin ve coğrafyadaki süreçlerde duruş koymaktadır." ifadelerini kullandı.

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