PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Bahşiş ve motokurye gelirlerine yüzde 10 düzenlemesi: Vergi getirilmeyecek KDV muafiyeti uygulanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bahşiş ve motokurye gelirlerinin vergileme usulünde, sektörden gelen talep üzerine kolaylık sağlayacak. Bahşiş ödemeleri, hizmet bedelinin yüzde 10'unu aşmaması şartıyla ödeme belgelerinde bu bedelden ayrı gösterilecek ve KDV'ye tabi tutulmayacak. Motokurye gelirlerinde de basit vergilendirme usulüne geçilmesi ve bu gelirlerin de KDV'den muaf tutulması öngörülüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 10:17 Güncelleme 22 Haziran 2024, 10:30
Bahşiş ve motokurye gelirlerine yüzde 10 düzenlemesi: Vergi getirilmeyecek KDV muafiyeti uygulanacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sektörden gelen talep üzerine, bahşiş gelirleri ile motokurye faaliyetlerinin vergilendirme usulünde değişikliği de vergi paketi hazırlıklarına dahil ederken, bu alanlarda yeni vergi ihdas edilmeyecek.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, hazırlıkları yürütülen pakette, vergilendirmede kolaylık isteyen sektörlerin talepleri de değerlendiriliyor.

BAHŞİŞ VERGİLENDİRMEDE YENİ DÖNEM
Bu kapsamda, ilgili sektörlerin başvurusu üzerine, bahşiş gelirleri ve motokurye faaliyetlerinden elde edilen gelirlere yeni vergi ihdas edilmeden, bu alanlardaki vergilendirme usulünün kolaylaştırılması için çalışma yapıldı.

Gelir Vergisi Kanunu'na göre, yeme içme hizmeti veren işletmelerde toplanan bahşişlerin işverence çalışanlara dağıtılması durumunda, bu ödemeler işverenden alınan ücretin bir parçası olarak değerlendiriliyor ve ücret matrahına eklenerek gelir vergisi tarifesine göre tevkif suretiyle vergilendiriliyor.

Banka kartı, kredi kartı ve diğer ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte müşteriler yeme içme bedeline ilave olarak bahşiş ödemelerini de kartla yapmaya başladı. Bu durumda, ayrı gösterilemediği için bahşiş olarak yapılan ödeme, yeme içme hizmetinin matrahına dahil bir unsur olarak kabul ediliyor ve KDV'ye tabi tutuluyor.

Sektör temsilcilerinin kolaylık talep etmesi üzerine harekete geçen Bakanlık, konunun tarafı olan diğer bakanlıklarla çalışma yürüttü. Bu kapsamda dünya örnekleri de incelenirken banka ve kredi kartı ile bahşiş ödemesinin çok yaygın olduğu ve ödeme belgelerinde bu tutarların ayrı gösterilerek KDV matrahına dahil edilmediği belirlendi.

YÜZDE 10'U AŞMAYACAK
Hazırlanan taslak çalışmaya göre, bahşiş ödemeleri, hizmet bedelinin yüzde 10'unu aşmaması şartıyla ödeme belgelerinde bu bedelden ayrı gösterilecek. Ücret niteliğindeki bu gelirler banka hesabında toplanacak ve tamamı çalışanlara dağıtılacak. Asgari ücretin aylık brüt tutarına kadar çalışanlara dağıtılan paralar, normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve tarife yerine sadece yüzde 10 gelir vergisi tevkifatına tabi olacak.

Bahşiş ödemelerinin hizmet bedelinden ayrı olarak gösterilmesi şartıyla ücret niteliğinde olan bu ödemeler, işveren tarafından hizmet bedeline dahil edilmeyecek ve dolayısıyla KDV'ye tabi tutulmayacak.

HANGİ SEKTÖRLER KAPSAMDA?
Düzenleme, yeme içme sektöründe faaliyette bulunan işletmeleri, yemeği paket servis ve diğer şekillerde sunanlar da dahil müşteriye servis hizmeti sunan işletmeleri kapsayacak.

Otel ve benzeri konaklama işletmelerinin yeme içme hizmeti sunan birimleri de bu hizmetleri için ayrıca fatura ve fatura benzeri belge düzenlemeleri kaydıyla kapsamda olacak.

Konu hakkında iş ve sosyal güvenlik mevzuatında da sigorta primi ve kıdem tazminatları açısından uygulamayı destekleyici düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.

DEFTER TUTMAK ZORUNLU MU?
Motokurye faaliyetlerinden doğan ve ticari kazanç olarak vergilendirilen kazançların, tevkifat usulüyle verilendirilmesine yönelik basit vergileme usulüne geçilmesi öngörülüyor.

Kuryelerin, hizmet sözleşmesi kapsamında bir işverene bağlı olarak çalışmaları halinde elde ettikleri gelir ücret olarak vergilendiriliyor. Kendi nam ve hesabına bağımsız olarak çalışmaları durumda ise elde edilen gelir ticari kazanç kapsamında değerlendiriliyor ve teslim hizmetleri KDV'ye tabi tutuluyor. Ticari kazanç mükellefi olarak faaliyette bulunan 126 bin 112 motokurye bulunuyor.

Motokuryeler ve mesleki birliklerden gelen talepler üzerine, bunların defter tutma, belge düzenleme, geçici ve yıllık beyanname verme gibi yükümlülükleri yerine kolay şekilde vergilendirilmelerine yönelik düzenleme yapılması için çalışmalar tamamlandı.

Ticari kazanç mükellefi olan motokuryelere bu hizmetleri karşılığı yapılan ödemelerden belli oranda tevkifat yapılacak, bir takvim yılı içinde elde ettikleri gelirlerin tarifenin 4. dilimini (bu yıl için 3 milyon lira) aşmaması halinde tevkifat nihai vergi olacak.

Bu uygulamaya geçenlerin, defter tutma, belge düzenleme, geçici ve yıllık beyanname verme gibi yükümlülükleri olmayacak. Ayrıca, bunların hizmet ifaları KDV'den de istisna tutulacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bülent Cihantimur’dan 2 milyon dolarlık teminat teklifi! Timur Cihantimur’un avukatı hakime dilekçe verdi: Yüzü yara bere içinde perişan halde! İlaç vermek yerine bol su iç demişler...
A Milli Futbol Takımımız 2’de 2 peşinde! Türkiye - Portekiz Muhtemel 11’ler | Arda Güler oynayacak mı?
Türk Telekom
Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı kavgasının perde arkasında neler yaşandı? Olayın bizzat şahidi anlattı: Alkollüydü kendisine ve ailesine küfürler savurdu
Ankara’da otobüste köpekle binen kadın yolcularla tartıştı! O anlar kamerada
Bahar Candan’ın cezaevinde olmadığı ortaya çıktı! Nihal Candan kardeşini ziyaret ettiği anları anbean paylaştı
Bahşiş ve motokurye gelirlerine yüzde 10 düzenlemesi: Vergi getirilmeyecek KDV muafiyeti uygulanacak
Kriminal Hakime Gül A. hakkındaki haberlere erişim engeli aldırdı! Neden Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği?
Manisa’da yangın kontrol altında | Uşak, Çanakkale, Siirt, Mardin, Bingöl, Adana ve İzmir’de alevler dizginlendi
5 milyonluk aşk tuzağı! Bodrum tatili kabusla bitti
Kurban Bayramı tatilinin 7. gününde 597 kaza meydana geldi! 13 kişi hayatını kaybetti
Kayıt dışılıkla sıkı mücadele! Kirayı elden veren ve POS cihazını kullandıran yandı! Normalin 3 katını ödeyecekler
MEMURUN ENFLASYON ‘FARK’I ARTTI! Memur ve memur emeklisine yeni tahmin geldi! Memurun Temmuz zamlı maaşı ne kadar olacak?
Çınar ve Mazıdağı’ndaki anız faciasında can kaybı yükseliyor! Ne kadar alanda zarar var? Diyarbakır ve Mardin’e acil yardım ödeneği
SSK ve Bağ-kurluya yüzde 26.61 zam! Yeni tahmin geldi hesaplar değişti! | 2024 temmuz emekli zammı ne kadar olacak?
SON DAKİKA