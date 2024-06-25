İşte vahim tablo | Başıboş köpeklerin yarattığı korkunç manzara gözler önüne serildi! Dikkat çeken detay





35 kişinin ise 30 yaş altında olduğu belirlendi. Yaşamını yitirenlerin 46'sını erkekler, 28'ini ise kadınlar oluşturdu.



TEK TEK SIRALANDI

Son 2 yılda başıboş köpeklerin sebep olduğu ölümlerin gerekçeleri de ayrı ayrı sıralandı. Verilere göre bu ölümlerin 49 tanesi, "köpeklerin neden olduğu trafik kazaları" dolayısıyla meydana geldi.





7 kişi köpeklerin saldırısı esnasında can verdi. 14 kişi köpeklerin kovalaması sırasında yaşamını yitirdi. 2 vatandaş kist hidatik, bir diğer 2 vatandaş ise kuduz sebepli hayatını kaybetti. KATLİAMA ORTAM HAZIRLANIYOR

Yaklaşık 2 yıl önce bir köpek saldırısı sonucu küçük kızını kaybettikten sonra Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği'ni kuran Murat Pınar, köpeklerin içgüdüyle hareket eden, bilinçsiz ve insan korumasına muhtaç hayvanlar olduğuna dikkat çekti.





Asıl taleplerinin sokaklardaki bu başıboşluğun son bulması olduğunu vurgulayan Pınar, "Beklentimiz köpeklerin kontrol altına alınmasıdır.



Asıl köpekleri sokakta başıboş bırakmak katliama ortam hazırlamaktır. Biz, devletimizin sokaklardaki bu başıboşluğa son vermesini istiyoruz" dedi.