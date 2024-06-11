SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Motosikletler radarda! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Her alanda mücadele!

İthalatı vergiye tabi olan 100 cc üstü motor silindir hacimli motosikletlerdeki oyun ortaya çıktı. İthalatçı firmalar vergiden kaçmak için 50 cc silindir hacmine sahip motoru Türkiye'ye getiriyor. Motoru 100 cc kapasitenin üzerine çıkaracak piston kiti gibi parçalar ise ayrı olarak ithal ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu oyuna karşı harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kayıt dışılıkla her alanda mücadele!" ifadelerini kullarak vergi kaçağına izin verilmeyeceğine işaret etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 11:23 Güncelleme 11 Haziran 2024, 11:38
Motosikletler radarda! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Her alanda mücadele!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışı paraya ve vergi kaçağına karşı büyük bir mücadele yürütüyor.

MOTOSİKLETTEKİ SİLİNDİR OYUNU
Son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın radarına motosikletlerdeki motor silindir hacmi üzerinden girişilen "gümrük" oyunu takıldı.

Piyasadaki bazı 125 cc motor silindir hacmine sahip motosikletler, 50 cc altı motor silindir hacmiyle ithal ediliyor. Bu taşıtların Türkiye'ye 50 cc altı motor silindir hacimli motosiklet olarak ithal edildiği bilgisi gelirken, söz konusu motosikleti 100 cc üzerine çıkaracak piston kiti, silindir gibi parçaların ithalatının ise ayrıca yapıldığı öğrenildi. Daha sonra gayri resmi yöntemlerle araç üzerinde birleştirme, güncelleme gibi teknik değişiklikler yapılarak motor silindir hacimlerinin artırıldığına dikkat çekildi.

100 cc altındaki motosikletler MTV'ye tabi olmadığı için bu oyunla piyasada satış yapıldığı vurgulandı.


Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, 'güncelleme' yoluyla motor silindir hacmindeki artış yoluyla piyasada satışa sunulmasının engellenmesi konusunda kararlı olduğu öğrenildi.

NE SİGORTA VAR NE MTV
50 cc veya daha düşük motor silindir hacmine sahip motosikletlerin daha çok tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri, bu taşıtların trafik sigorta zorunluluğunun bulunmaması. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) mevzuatı 100 cc altındaki motosikletleri kapsamıyor. Bu iki faktör, söz konusu araçların piyasanın altında fiyatlara satılmasına neden oluyor. B sınıfı ehliyetle de kullanılabilen bu motosikletlerin muayenede yapılan kontrollerinin dar kapsamlı olmasının da silindir hacmindeki güncellemenin yakalanmasını zorlaştırdığına vurgu yapıldı.

BAKANLIKLAR TAKİPTE
50 cc altı motor silindir hacminde Türkiye'ye gelen motosikletin 125 cc kapasiteye çıkarılması yetkili kişilerce yapılmıyor. İlgili idarelerin devre dışında kaldığına dikkat çeken kaynaklar, bu işlemlerin kayıt dışı olduğunun altını çizdi. Bu motosikletlerin hem tip onay belgesinde hem de trafik sicilinde 50 cc altı olarak görüldüğü dile getirilirken yasa dışı gelir sağlandığına vurgu yapıldı. Hürriyet'e konuşan kaynaklar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her türlü tedbirin alınacağını ve denetimlerin artırılacağı belirtilerek, "Böylece yasal olmayan uygulamalara son vermek adına gerek ithalatı yapan, gerek dönüştürdüğü halde bunu bildirmeyen, gerekse de bunu yaptıran motosiklet sahiplerine cezai işlemler uygulanacak" uyarısında bulundu.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI ŞİMŞEK: HER ALANDA MÜCADELE!
Sosyal medyadan konuya ilişkin paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kayıt dışılıkla her alanda mücadele!" ifadelerini kullarak vergi kaçağına izin verilmeyeceğine işaret etti.

Ekipler sahaya indi! Hem marketler hem restoranlar... Kurban Bayramı öncesi sıkı denetimEkipler sahaya indi! Hem marketler hem restoranlar... Kurban Bayramı öncesi sıkı denetim
Saç merkezlerine vergi denetimiSaç merkezlerine vergi denetimi
Saç merkezlerine vergi denetimi
IBAN ile ödeme isteyen yandı! İhbar eden vatandaşa ikramiye! Vergi ihbarında yeni dönemIBAN ile ödeme isteyen yandı! İhbar eden vatandaşa ikramiye! Vergi ihbarında yeni dönem
IBAN ile ödeme isteyen yandı! İhbar eden vatandaşa ikramiye! Vergi ihbarında yeni dönem

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel ile bir araya gelecek! 18 yıl sonra kritik ziyaret
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den ’Teröristan’ tepkisi: Teröristan emperyalist bir projedir! Asıl hedef Türkiye!
Casper
Avrupa’da aşırı sağ depremi! 2019’dan bu yana ne değişti? Olaf Scholz Almanya’da hedefte: Hangi ülkede ne oluyor?
Motosikletler radarda! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Her alanda mücadele!
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze’de ateşkes kararı aldı! Hamas’tan flaş açıklama: İş birliğine hazırız
Apple Intelligence tanıtıldı ABD karıştı! Elon Musk’ın hedefinde OpenAI var: Hepsini yasaklarım | İşte İOS 18 sürümü ve yapay zekalı yeni Siri
Fenerbahçe’de hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Jose Mourinho’nun ilk transferi
Başbakan Erdoğan’dan Başkan Erdoğan’a... CHP’ye ziyaretin dünü ve bugünü! Altı ok önünde tarihi kare: Baykal’la havuç kokteyli sohbet
Piyasalar gözünü Fed’e çevirdi! Faiz beklentisi ne yönde? Dolar, altın, euro...
CEHENNEM ÇÖL SICAKLARI GELİYOR | Kavrulacağız! Uzmanlardan peş peşe uyarı: Bu iki güne dikkat | 11 Haziran 2024 hava durumu
İKRAMİYE TAKVİMİ HAZIR | Bugün sıra BAĞ-KUR emeklilerinde! İşte SSK’lıların maaş gününe göre ödeme tarihleri
İstanbul Esenyurt’ta korku dolu anlar! Gece yarısı 8 araç ve iş yeri kundaklandı
BES’i olana hem emeklilik hem kredi: Yeni kolaylık başladı! Sistem nasıl uygulanacak?
Aşırı sağın yükselişi yaşlı kıtayı sarstı! Yazarlardan değerlendirme: Avrupa ektiğini biçiyor! Göçmen karşıtlığının bedelini ırkçılığın yükselmesiyle ödüyor
SON DAKİKA