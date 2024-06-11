Motosikletler radarda! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Her alanda mücadele!

NE SİGORTA VAR NE MTV

50 cc veya daha düşük motor silindir hacmine sahip motosikletlerin daha çok tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri, bu taşıtların trafik sigorta zorunluluğunun bulunmaması. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) mevzuatı 100 cc altındaki motosikletleri kapsamıyor. Bu iki faktör, söz konusu araçların piyasanın altında fiyatlara satılmasına neden oluyor. B sınıfı ehliyetle de kullanılabilen bu motosikletlerin muayenede yapılan kontrollerinin dar kapsamlı olmasının da silindir hacmindeki güncellemenin yakalanmasını zorlaştırdığına vurgu yapıldı.

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50 cc altı motor silindir hacminde Türkiye'ye gelen motosikletin 125 cc kapasiteye çıkarılması yetkili kişilerce yapılmıyor. İlgili idarelerin devre dışında kaldığına dikkat çeken kaynaklar, bu işlemlerin kayıt dışı olduğunun altını çizdi. Bu motosikletlerin hem tip onay belgesinde hem de trafik sicilinde 50 cc altı olarak görüldüğü dile getirilirken yasa dışı gelir sağlandığına vurgu yapıldı. Hürriyet'e konuşan kaynaklar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her türlü tedbirin alınacağını ve denetimlerin artırılacağı belirtilerek, "Böylece yasal olmayan uygulamalara son vermek adına gerek ithalatı yapan, gerek dönüştürdüğü halde bunu bildirmeyen, gerekse de bunu yaptıran motosiklet sahiplerine cezai işlemler uygulanacak" uyarısında bulundu.