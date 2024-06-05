Saç merkezlerine vergi denetimi

Maliye'nin meslek gruplarına yönelik vergi denetimleri sürüyor. Saç ekim ve güzellik merkezlerine yapılan ilk denetimde 500 milyon liralık vergi kaçağı belirlendi. Denetim ekipleri kısa sürede bu kadar yüksek miktarda kaçak tespit edince, denetimlerin yaygınlaştırılması kararı alındı. Maliye, yakında marangozları mercek altına alacak ve 15 günlük seri bir denetim yapılacak. Vergi kaçıran işletmelere, fatura kesmedikleri miktarın yüzde 20'si kadar KDV ve bir misli vergi cezası kesiliyor. Gelir vergisi mükellefi olup vergi kaçıranlara ise yüzde 40'a kadar vergi cezası ile vergi kaçırdıkları rakam kadar ek ceza kesilecek.

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