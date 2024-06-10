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Ekipler sahaya indi! Hem marketler hem restoranlar... Kurban Bayramı öncesi sıkı denetim

Fırsatçılara karşı ekipler sahaya indi. Ticaret Bakanlığına bağlı ekipleri Kurban Bayramı öncesi denetimlere başladı. Başta Ankara İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok ilde denetim yapan ekipler market, restoran ve kafelerdeki aykırılıkları tespit ederek ceza uyguladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 13:59 Güncelleme 10 Haziran 2024, 13:59
Ekipler sahaya indi! Hem marketler hem restoranlar... Kurban Bayramı öncesi sıkı denetim 1

Kurban Bayramı öncesi, vatandaşların güven içinde alışveriş yapabilmesi için Ticaret Bakanlığına bağlı denetim ekipleri sahaya indi.

Ekipler sahaya indi! Hem marketler hem restoranlar... Kurban Bayramı öncesi sıkı denetim 2

TİCARET BAKANLIĞI EKİPLERİ SAHADA

Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler sahaya indi! Hem marketler hem restoranlar... Kurban Bayramı öncesi sıkı denetim 3

KAFE, MARKET, RESTORAN...

Bakanlığa bağlı ekipler, market, restoran ve kafelerdeki fiyat ve hijyen aykırılıklarını tespit etmek amacıyla titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan denetimlerde fırsatçılık yaparak haksız kazanç sağlamaya çalışan işletmelere karşı gerekli cezai işlemler uygulandı.

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