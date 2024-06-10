Ekipler sahaya indi! Hem marketler hem restoranlar... Kurban Bayramı öncesi sıkı denetim

Kurban Bayramı öncesi, vatandaşların güven içinde alışveriş yapabilmesi için Ticaret Bakanlığına bağlı denetim ekipleri sahaya indi.
TİCARET BAKANLIĞI EKİPLERİ SAHADA
Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.
KAFE, MARKET, RESTORAN...
Bakanlığa bağlı ekipler, market, restoran ve kafelerdeki fiyat ve hijyen aykırılıklarını tespit etmek amacıyla titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan denetimlerde fırsatçılık yaparak haksız kazanç sağlamaya çalışan işletmelere karşı gerekli cezai işlemler uygulandı.